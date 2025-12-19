AIÆ°²èÀ¸À®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àDomoAI¡¢GoogleºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana Pro¡×¤ËÂÐ±þ¤·ÌµÀ©¸ÂÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
AIÆ°²è¡¦²èÁüÀ¸À®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDomoAI¡Ê¥É¥â¥¨¥¤¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë DomoAI PTE. LTD¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢CEO¡§Joe Lam¡¢°Ê²¼¡ÖDomoAI¡×¡Ë¤Ï¡¢Google DeepMind ¤¬³«È¯¤· Google Cloud ¤Î Vertex AI ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¹âÀºÅÙ²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana Pro¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Gemini 3 Pro Image¡Ë¡×¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯12·î11Æü¤«¤éÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤¬ DomoAI ¾å¤ÇÆ±¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥í¥×¥é¥ó¡×¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç Nano Banana Pro ¤Ë¤è¤ë²èÁüÀ¸À®¤òÌµÀ©¸Â¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®¤·¤¿²èÁü¤ò DomoAI ¾å¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°²è²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²èÁü¤«¤éÆ°²è¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£DomoAI¡¢GoogleºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
DomoAI ¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤«¤é 30 ¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë AI ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2023 Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤³¦ 300 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®ÀºÅÙ¤ÈÁàºîÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢DomoAI ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖNano Banana Pro¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉ½¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¤è¤êÀµ³Î¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Google ¤Î Gemini ¥¢¥×¥ê¤ËÆü¼¡À©¸Â¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢DomoAI ¤Ç¤ÏÀ¸À®²ó¿ô¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¥æー¥¶ー¤ÏÌµÀ©¸ÂÀ¸À®¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌÀ¸À®¤äºÙ¤«¤Ê¥ê¥Æ¥¤¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ©ºî¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Þー¥±¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿µ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×AIÀ¸À®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
DomoAI ¤Ï Nano Banana Pro(https://www.domoai.app/create/image-editing) ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸»ú¤«¤é²èÁü¡¢²èÁü¤«¤éÆ°²è¡¢Æ°²è¤«¤éÆ°²è¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®µ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ã±µ¡Ç½¥Äー¥ë¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢DomoAI ¤Ï Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ãÄó¶¡µ¡Ç½¤ÎÎã¡ä
¡¦Ê¸»ú¤«¤é²èÁü(https://www.domoai.app/ja/create/gen) / ¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆ°²è(https://www.domoai.app/ja/create/text-to-video)¡§¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é²èÁü¡¦Æ°²è¤òÀ¸À®
¡¦²èÁü¤«¤éÆ°²è(https://www.domoai.app/ja/create/animate)¡§ÀÅ»ß²è¤ò¤â¤È¤Ë¼«Á³¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®
¡¦Æ°²è¤«¤éÆ°²è(https://www.domoai.app/create/video)¡§Æ°²è¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ´¹¡¦ºÆÀ¸À®
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó(https://www.domoai.app/ja/create/move)¡§¸µÆ°²è¤ÎÆ°¤¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÈ¿±Ç
¡¦AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Î²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²(https://www.domoai.app/ja/create/talking-avatar)¡¦¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯(https://www.domoai.app/ja/create/video)
¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤Î¹â²è¼Á²½(https://www.domoai.app/ja/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.domoai.app%2Fja%2Flibrary)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡Ë
¢£DomoAI ¡ß Nano Banana Pro ¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å
Nano Banana Pro ¤¬ DomoAI ¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉ½¸½¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ì´ÓÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºî²èÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¡£É½¸½¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ½ÀÆð¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ë
°áÁõ¤äÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤éËÜÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ¸À®¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥µ¥Ýー¥È
Ê£¿ô²èÁü¤ÎÍ»¹ç¤äÊ£»¨¤Ê¹½¿ÞÀ¸À®¤Ê¤É¡¢½¾Íèº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¹¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£À©ºî¤ÎÉý¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=4eZoYwta-8w ]
¢£Frames to Video ¡ß Nano Banana Pro ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î¿Ê²½
DomoAI ¤Î Frames to Video(https://www.domoai.app/create/frames-to-video) µ¡Ç½¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÀÅ»ß²è¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÏÄ¤ß¤ä¥ïー¥×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÅ»ß²è¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ò½¾Íè¤è¤ê¹âÂ®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÉ½¸½¤Ë¶¯¤¤ Nano Banana Pro ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤ÀÅ»ß²è¤«¤é¤Ç¤â¼«Á³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ¸À®¤¬²ÄÇ½ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅý°ìÀ¡¢Æ°¤¤Î³ê¤é¤«¤µ¡¢ºî²èÀºÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=VZGVeTX-5ns ]
¢£Frames to Video ¤È Nano Banana Pro ¤¬¤â¤¿¤é¤¹À©ºî¸þ¾å¤Î 3 ¤Ä¤Î¸ú²Ì
1. ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ì´ÓÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ¸À®
Àþ²èÀºÅÙ¡¦¿§ºÌÉ½¸½¤ÈÊä´°µ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÇËÃ¾¤òÍÞ¤¨¤¿°ÂÄêºî²è¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÀÅ»ß²è¤«¤é¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®
Ê£¿ô¥Õ¥ìー¥à´Ö¤ÎÆ°¤¤ò²òÀÏ¤·¡¢È±¤ä°áÉþ¤ÎÍÉ¤ì¡¢É½¾ð¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¤é¤·¤¤¼«Á³¤ÊÆ°¤¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¾¯¤Ê¤¤ÀÅ»ß²è¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー
¿ôËç¤ÎÀÅ»ß²è¤À¤±¤ÇËÜ³Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¿Í¿ô¡¦Ã»´ü´Ö¤ÇÀ©ºî¤¬´°Î»¡£ÌµÀ©¸ÂÀ¸À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏÀ©ºî¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DomoAI¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ÈÆÃÄ§
DomoAI ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨ 3 ¼ïÎà¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥í¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¡×¤Ë¤è¤ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DomoAI ¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¡¦Æ°²è¤òÀ¸À®ÌÜÅª¤Î¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝÂ¸¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥æー¥¶ー¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¡¡¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§DomoAI¡Ê¥É¥â¥¨¥¤¥¢¥¤¡Ë
¡¡¡¦Nano Banana Pro ÍøÍÑ³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü
¡¡¡¦¸ø¼°URL¡§https://www.domoai.app/home
¡Ú¿ä¾©´Ä¶¡Û
¡¡¡¦ºÇ¿·¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊChrome¡¢Safari¡Ë
¡¡¡¦°ÂÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³
¡¡¡¦Web ¤ª¤è¤Ó Discord ¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ËÂÐ±þ
¢£Åö¼Ò¡¦CEO Joe Lam¡Ê¥¸¥çー¡¦¥é¥à¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖDomoAI ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¼ñÌ£¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¹âÅÙ¤ÊAI±ÇÁüÀ©ºî¤ò¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â®¤µ¡¦ÀºÅÙ¡¦¼êº¢¤µ¤Ç¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£DomoAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DomoAI ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤Æ°²èÀ¸À®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼¡À¤Âå AI ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤«¤é¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢¥ê¥¢¥ëÄ´¡¢¥¢ー¥ÈÄ´¤Ê¤É 30 ¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤Ç¤¡¢½¾ÍèÊ£»¨¤À¤Ã¤¿±ÇÁüÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊÝ»ý¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ´¹¡¢¥·ー¥óÀ¸À®¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤éÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤ÎÀ©ºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023 Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢¥æー¥¶ー¿ô¤Ï 300 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£Discord ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥× 10 ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë 2025 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È³×¿·À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Association of Trade & Commerce (Singapore) (ATC) ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼çÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Ç§Äê¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖSingapore SME¢¨ 500 Award¡Ê¢¨Small and Medium-sized Enterprises¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£DomoAI ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¹âÅÙ¤ÊÆ°²èÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤Î³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú´ë¶ÈÌ¾¡ÛDomoAI PTE. LTD.
¡ÚÀßÎ©Æü¡Û2023Ç¯3·î31Æü
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛCEO¡§Joe Lam
¡Ú½êºßÃÏ¡Û8 Eu Tong Sen Street, #16-81, The Central, Singapore 059818
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.domoai.app/
¡¦¸ø¼°Youtube ¡§ https://www.youtube.com/@domoaiofficial/videos
¡¦¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/DomoAI_
¡¦¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/domoai_app/
¡¦¥Ç¥£¥¹¥³ー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£: https://discord.gg/domoai
¡¦Reddit ¡§https://www.reddit.com/r/DomoAI/
¢£DomoAI¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡Û¡§ÆüËÜ¸ì / ±Ñ¸ì
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û¡§Ê¿Æü 9:00～18:00¡ÊÅÚÆü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡¡Û¡§
¡¡¡¦E¥áー¥ë¡§support@domoai.app
¡¡¡¡¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢²óÅú¤Þ¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¦ÉÔÎÉÉÊ¸ò´¹¡§ºÇÃ»¤ÇÍâ±Ä¶ÈÆü¤ËÂÐ±þ
¡¡¡¦ÊÖ¶â¡¦ÊÖÉÊ¥Ý¥ê¥·ー¡§ÍÎÁÍøÍÑ´ü´ÖÃæ¤ÎÊÖ¶â¤ÏÉÔ²Ä
¡¡¡¦À½ÉÊ¥µ¥Ýー¥È¡¦½¤Íý¤Î¤´°ÆÆâ¡§¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ