Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾ÊCO2¥»¥ß¥Êー¡ÖÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ¤ß¤É¤ê¸ø¼Ò¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÆîÉô ÏÂ¿Í¡ËÆâ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¯¡ÖÂçºåÉÜÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß³èÆ°¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ÖÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾ÊCO2¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¡¢¤ª¤ª¤µ¤«¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¡¢ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÂçºåÉÜÎ©´Ä¶ÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè¤Î¥³¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²ÃÊ¿¤«¤é4Ì¾¤Î¹Ö»Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¹ñ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»Üºö¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä»Ù±çºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AIÅù¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö¤Ê¤É¡¢¼èÁÈ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì»²²Ã¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¶¦¤Ë¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¯ºö¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äAI¤òÍÑ¤¤¤¿¾Ê¥¨¥Í¤Î¼ÂÁ©Îã¤ò²òÀâ¡ª
2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ø¤Î¼èÁÈ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ¤ß¤É¤ê¸ø¼ÒÆâ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¯¡ÖÂçºåÉÜÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß³èÆ°¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾ÊCO2¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤ª¤µ¤«¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¡¢ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÂçºåÉÜÎ©´Ä¶ÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾ÊCO2¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇAI¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¡¢¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢AIÅù¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼èÁÈ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É¤«¤éGX¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ä¾Ê¥¨¥Í»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¤Î¶áÆ£»á¤«¤é¤Ï¡¢IoT·×Â¬¤äAIÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¿ÇÃÇ¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Î¼ÂÁ©Îã¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè¤Î¥³¥È¤ÎÃæÇÀ»á¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²ÃÊ¿¤ÎÅÄ½ê»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼ÖíÑÍÑ¹çÀ®Èé³×¤ª¤è¤Ó¿Í¹©Èé³×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦Æ±¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤´¤È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ê¥¨¥Í¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤¬¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¾Ê¥¨¥Í¼ÂÁ©¡¦Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/173834/table/5_1_b2005826b0e59f6c7acb208ca37fe1d6.jpg?v=202512200221 ]
¥×¥í¥°¥é¥à
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/173834/table/5_2_4e95a44f01847f9434b96a9c9fcec12f.jpg?v=202512200221 ]
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
- ²¼µ¡Ö¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¥Úー¥¸¡×¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00
- ¥»¥ß¥ÊーÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¡¢²ñ¾ì»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö»²²ÃÉ¼¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤ÏWeb»²²ÃÍÑ¡Ê¼ÁÌä¥Õ¥©ー¥à¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¥Úー¥¸ :
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202512/D22251201012.html
´ØÏ¢»ñÎÁ¡Ê°ÆÆâ¥Á¥é¥·¡Ë
¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊPDF¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d173834-5-fd224438b21aa62e09326db5034e2cbf.pdf