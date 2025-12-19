FUNDINNO¡ß¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô Ê¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ìºÑ¤ß¤ª¤è¤Ó¾å¾ì½àÈ÷´ë¶È¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£ÊýË¡¤Î»Ù±ç
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø¡¢°Ê²¼¡ÖFUNDINNO¡×¡Ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÊËÙ ¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡×¡Ë¤È¤Ï¡¢¥×¥íÅê»ñ²È¤Î¤ß¤¬³ô¼°ÇäÇã½ÐÍè¤ëÊ¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÊ¡¾Ú¡×¡Ë¤ÎÆÃÄê¼è°ú½ê¶âÍ»¾¦ÉÊ»Ô¾ì¡ÖFukuoka PRO Market¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖFPM¡×¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢2025Ç¯7·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¶ÈÌ³Ï¢·È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ª¤è¤Ó´û¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡FPM¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬³«Àß¤¹¤ëTOKYO PRO Market¤ÎJ-AdviserÀ©ÅÙ¡Ê2008Ç¯¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿À©ÅÙ¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡ÖF-AdviserÀ©ÅÙ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FPM¤Ï¡¢¶å½£¡¦²Æì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ø¤Î»ö¶ÈÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â¤¤ÀøºßÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê¾å¾ìµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥íÅê»ñ²È¸þ¤±»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¾å¾ì´ë¶È¿ô¤òÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FPM¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢¿®ÍÑÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾å¾ì¸å¤ÎÀ®Ä¹»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£µ¡²ñ¤ä¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À³ÎÊÝ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤¬»Ô¾ì³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢FPM¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤È¡ÖÎ®Æ°À¡×¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢FPM¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢FUNDINNO¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤Ï¡¢FPM¤ò¡Ö¾å¾ì¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑ¤Î³ÍÆÀ¡×¤Î¾ì¤ËÎ±¤á¤º¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÀ®Ä¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆFPM¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Î¾¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£FUNDINNO¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ôÂåÉ½¼èÄùÌò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶ Í´´î / ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º³Ø
¡¡FPM¤òF-Adviser¤È¤·¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤È¤Î¶ÈÌ³Ï¢·È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¤¾å¾ì´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢FPM¤È¤¤¤¦¸øÅª¤Ê»Ô¾ì¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö»ñ¶â¡×¤È¡ÖÃç´Ö¡ÊÅê»ñ²È¡Ë¡×½¸¤á¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëµ¯¶È²È¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£FPMÈ¯Â°ì¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÏ¢·È¤ÎÈ¯É½¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊËÙ ¿¿
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢FPMÈ¯Â°ì¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤ËFUNDINNO¼Ò¤ÈFPM¤Î¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÏ¢·È¤ÎÈ¯É½¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¡¢¼è°ú½ê¤Ø¤Î¾å¾ì¤òºÇ½ª¥´ー¥ë¤È¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¤¤«¤Ë»Ù¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ý¤ÄFUNDINNO¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤äÎ®Æ°À¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¶å½£·ÐºÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡¾Ú¤è¤êº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾Ú·ô²ñ°÷À©Ë¡¿Í Ê¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡ÀìÌ³Íý»ö¡¡°æ¡¡½¨Åµ¡¡ÍÍ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¶ÈÌ³Ï¢·È¤Ï¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡¢À®Ä¹·ÐÏ©¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Fukuoka PRO Market¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÍ±×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤êÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤È¥×¥íÅê»ñ²ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢´Ø·¸³Æ¼Ò¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤êµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤Î¹ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤Ë¡¢Ì±¼çÅª¤Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤ÈÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¾ðÊó‧µ¡²ñ¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£µ¯¶È²È¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ²È¤Î±þ±ç¤ò¡¢µ¯¶È²È¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£»Ö¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ø¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÑ³×¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡üFUNDINNO
¡¡FUNDINNO¤ÏÆüËÜ½é¤Î³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤¤´ë¶È¤È»ö¶È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥óÅê»ñ²È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
https://fundinno.com/
¡üFUNDINNO PLUS¡Ü¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¥×¥é¥¹¡Ë
¡¡FUNDINNO PLUS¡Ü¤Ï¡¢Âç·¿»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤¤´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤Åê»ñ²È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
https://fundinno.com/plus/specific_investor
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ¸¶ Í´´î∕Âç±º ³Ø
Àß Î©¡§2015Ç¯11·î26Æü
Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ (¶â¾¦) Âè2957¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
U R L ¡§https://corp.fundinno.com
¢£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤«¤ï¤ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡×³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PhillipCapital¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤ÏÀ¤³¦15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦ 26 ¤Î¼çÍ×¤Ê¶âÍ»¼è°ú½ê¤Î²ñ°÷¸¢¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤Ï1944Ç¯¤ËÀ®À¥¾Ú·ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢PhillipCapital¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¤ÎËÜ¼Ò²°¤Ï1935Ç¯¤ËÀ¾Â¼¹¥»þ»á¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê»Ü¹©¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¤Ê·úÊª¡×¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®£´ÈÖ£²¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊËÙ ¿¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Í²Á¾Ú·ôÅù¤ÎÇäÇã¡¢Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°úÅù¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶ÈÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 1944Ç¯4·î
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè127¹æ ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È¼Ô ·ÐºÑ»º¶È¾Ê20240430¾¦Âè6¹æ ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê»ØÎá6¿·¿©Âè341¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶¨²ñ¡¢ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜSTO¶¨²ñ
URL¡§https://www.phillip.co.jp/