Osaka JOINER(¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥¬¥¤¥É)¡¢ ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é ¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌð ²í»Î¡Ë¤Ï¡¢ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÀÄÔ ÌÂÙ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co.¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÀî Âó¡Ë¤È¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÎ¹¤ÎµòÅÀ¡×¤«¤é¡Ö³¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTravel with Tokyu Stay¡× ¤ò2025Ç¯½©¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¸òÎ®·¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¡ØOsaka JOINER¡Ù¤ÎµòÅÀ¤ò¡¢ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤¬Âçºå»ÔÆâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë£²¤Ä¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÅ¸³«¡£Åö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤¹¤ëË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Ø¥¿¥Ó¥Ê¥«¥Ëー¥ºÅù¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂçºå¤ÎÆü¾ï¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Õー¥É¥¯¥íー¥ë(¿©¤ÙÊâ¤)¡¢¥Ðー¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê°û¤ßÊâ¤¡ËÅù¤ÎÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤ë¥íー¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÃÏ°è¤Î¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄ¾ÀÜÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏÅù¤Î¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¡£Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼ÔËþÂÅÙ¸þ¾å¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¼èÁÈ¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Travel with Tokyu Stay¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬³¹¤Î¿Í¤äÊ¸²½¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î1¤Ä¡ÖTravel with Local Guide¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥¬¥¤¥É¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ØOsaka JOINER¡Ù¤¬¡¢¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ ÂçºåËÜÄ®¡×¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ ¥á¥ë¥¥åー¥ë Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¥Ç¥Ý¤òÅ¸³«¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Web¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥íー¥«¥ëÂÎ¸³¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOsaka JOINER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ØHow¡Ù¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¡¢Î¹¹Ô¼Ô»×¹Í¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½ô²ÝÂê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤¿Ë¬Æü¼õÆþ´Ä¶À°È÷¡¦³èÀ²½¤Î¥¹¥ー¥à¹½ÃÛ¤ä¡¢ÃÏ°èÏ¢·È·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¤À®¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤äÉû¶È·ó¶È¿Íºà¤Î¥¬¥¤¥É°éÀ®¡¢ÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ø¥íー¥«¥ë¥¤¥Þー¥·¥Ö(À¸³èË×Æþ)¡Ù¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤Î±¿±ÄÅù¤ò¼Â»Ü¡£Î¹¹Ô¼Ô¤«¤é97%¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¤â¹×¸¥¡£»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¢¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËB2B¡¢B2G¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¼Ò¡¦JTB¼Ò¤È¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢¹Åç¸©¤ä²¼´Ø»Ô¤Ê¤É¤Ç¥íー¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¤À®¡¢´Ñ¸÷¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâÂÎÀ©À°È÷Åù¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°HP¡§https://osakajoiner.com/
¡Ú¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò Âçºå¥á¥È¥í ¥¢¥É¥¨¥é ±Ä¶ÈËÜÉô ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶ÈÉô¡¡¡ÊÃ´Åö¡§µÈÅÄ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢Ê¿¾¾¡¢Âç¹¾¡Ë
TEL¡§06-6926-8640
E-mail¡§osakajoiner@osakametro-adera.jp