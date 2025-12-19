Àö¤¦»þ´Ö¤ò¡¢¾Ð¤¦»þ´Ö¤Ë¡£¥Ñー¥Ä¤¬¾¯¤Ê¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¥é¥¯ÀöÊÛÅöÈ¢¥·¥êー¥º ¿·ÅÐ¾ì¡Ú12/19(¶â)～½ç¼¡¥áー¥«ー½Ð²Ù¡Û
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬³°¤·¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢Àö¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤¬²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ñ¤¬±Ô¤¯¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢Ìý±ø¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ªÊÛÅöÈ¢¤¢¤ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ª»ßÉä¡£¥Ñー¥Ä¤¬¾¯¤Ê¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¡¢Àö¤¦»þ´Ö¤ò¡È¾Ð¤¦»þ´Ö¡É¤Ø¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àö¤¦»þ´Ö¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¥¯ÀöÊÛÅöÈ¢¥·¥êー¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¤ÏºÇÄã¸Â¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àö¤¦¤Î¤¬¥é¥¯
¥Ñ¥Ã¥¥ó°ìÂÎ·¿¡õÎ±¤á¶ñ°ìÂÎ·¿¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤·ÉÔÍ×¡£
ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤ò³°¤·¤ÆÀö¤¦¼ê´Ö¤âÉÕ¤±Ä¾¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¤À¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤
°ìÂÎ·¿¤À¤«¤é¿©Àöµ¡¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¡£
Ê£»¨¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ù¤Ë±ø¤ì¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÆÀö¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
³Ñ¤¬´Ý¤¯¡¢¤¹¤ß¤Þ¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ë
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤´Ý³Ñ·Á¾õ¤Ç¡¢¤¹¤ß¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¡£¹Â¤Ë±ø¤ì¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿åÀÚ¤ì¤âÎÉ¹¥¤Ç´¥¤¤ä¤¹¤µ¤â¡ý¡£
1ÃÊ¡¦2ÃÊ¤Ç»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ
ÃæÍÆ´ï¤ò³°¤»¤Ð1ÃÊ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð2ÃÊ¤Ë¡£
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó³«ÊÄ
¥Õ¥¿¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯¡¢³«¤±¤ë»þ¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¥¹¥àー¥º¥ªー¥×¥ó¡£ËèÆü¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ºî¡×¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¡£
²ÃÇ®¥à¥é¤·¤Ë¤¯¤¤¥¢ー¥Á·¿Äì·Á¾õ
¥¢ー¥Á·¿¤ÎÄì¤ÇÇ®¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÁ¤¨¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤â°Â¿´¡£
¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤«¤º¤â¥à¥é¤Ê¤¯¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡£
ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀö¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤«¤é¡ÖÀö¤¦¤Î¤¬¥é¥¯¡×¤Ø
¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¹Â¡¢¤¹¤ß¤Î±ø¤ì¡¢Î±¤á¶ñ¤Î²õ¤ì¤ä¤¹¤µ¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡ÈÃÏÌ£¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡£Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤¬¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÊÛÅöÈ¢¤ò¥é¥¯ÀöÊÛÅöÈ¢¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¡ÖÀö¤¦»þ´Ö¡×¤ò¡Ö¾Ð¤¦»þ´Ö¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
PALB6 ¥é¥¯Àö£²ÃÊ¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡M¥µ¥¤¥º 570mL¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó185¡ß86¡ß75mm
PALB8 ¥é¥¯Àö2ÃÊ¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡L¥µ¥¤¥º 800mL¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó220¡ß87¡ß80mm
PALB10 ¥é¥¯Àö2ÃÊ¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡XL¥µ¥¤¥º 930mL¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó226¡ß94¡ß84mm
¥¹¥±ー¥¿ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ12·î19Æü(¶â)～½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¥¹¥±ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¿´¤Ë°¦¤ò¡¢¤¯¤é¤·¤ËÌ´¤ò¡£¡×Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ä´¶Æ°¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥±ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£»ä¶¦¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥¸¥Ö¥ê¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ーÅù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄíÍÑÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦»¨²ß¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¡¦¿åÅû¡¦¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¡¦¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡¦¥Ú¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡¦¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¦±ÒÀ¸´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
