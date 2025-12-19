½é¿´¼Ô¤«¤éÍÃÊ¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¾´ý¥²ー¥à¡Ø´ýºù¡ÊKIOU¡Ë¡Ù2026Ç¯½ÕÇÛ¿®·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥³¥Î¥á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹©Æ£¥·¥çー¥ó¡Ë¤Ï¡¢³«È¯¥é¥¤¥ó¡Ö¾Ô³÷ -ayame-¡×¤ÎÂè2ÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÀï·¿¾´ý¥²ー¥à¡Ø´ýºù¡ÊKIOU¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯½Õ¤ËiOS / Android / PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥²ー¥à³µÍ×¡Û
¡Ø´ýºù¡ÊKIOU¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¸òÎ®¤È¡¢¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¾´ýÂÐ¶É¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¾´ý¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹±é½Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¹¥´¶ÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ½é¿´¼Ô¤«¤éÍÃÊ¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÐ¶É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£ÏÂ¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾´ýÈ×¾å¤Î¶î¤±°ú¤¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¡ß¹¥´¶ÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¡Û
ÃË½÷¤È¤â¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£ÂÐ¶ÉÃæ¤ÏÀïË¡¤ä°Ï¤¤¤ÎÌ¾¾Î¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹±é½Ð¤ò¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê°ì½ï¤ËÂÐ¶É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¾º¡£ÄÉ²Ã¥Ü¥¤¥¹¤Î²òÊü¤ä¥¢¥Ð¥¿ーCG¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤Û¤É¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡¢AI¥µ¥Ýー¥È¤Ä¤¤ÎÂÐ¶É¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
¡Ö¾´ý¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â°Â¿´¡£AI¤¬¸õÊä¼ê¤ò2¤ÄÄó¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤âÂÐ¶É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¸¥§¥¹¥È¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µé°Ì¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÂ¿¤¯»Ø¤µ¤ì¤ë¼ê¤òAI¤¬È×ÌÌ¾å¤Ë¥¬¥¤¥ÉÉ½¼¨¡£¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤È¾´ý¤Î´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤âÂÐ¶É¡Û
3Ê¬ÀÚ¤ìÉé¤±¡¢10ÉÃ¾´ý¡¢10Ê¬¡Ü30ÉÃ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ý¤Á»þ´ÖÀßÄê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂÐ¶É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ÂÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÊ°ÌÀï¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÍ§¿ÍÂÐÀï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÐÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ÎÉ½¾ð¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ú¥²ー¥à²èÌÌ¡Û
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥³¥Î¥á ¹ÊóÃ´Åö E-mail¡§contact@neconome.co.jp