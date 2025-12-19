¡Ú30¡óOFF¡ÛTHE RISEÂçºå¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É ¿·½Õ ¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ～½éÇä¤ê Àè¹ÔÍ½Ìó¡ª～
¿®ÏÂ¥°¥ëー¥×¡¦¿®ÏÂ¥Û¥Æ¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢THE RISEÂçºå¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¿·½Õ¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ30¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2·îËö¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤ä¥ì¥¸¥ãー¡¢µ¤·Ú¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂÚºß¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡£²°¾å¤ËÈ÷¤¨¤¿Å·Á³²¹Àô¤ä¡¢µÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÂÚºß¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·½Õ ¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë10»þ～2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÊýË¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/?p=639
¢£¡Ú¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì / 30¡óOFF¡ÛÅ·Á³²¹ÀôÉÕ¤¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó- ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§Ä«¿©ÉÕ¡¿ÁÇÇñ¤Þ¤ê
- ÆÃÅµ¡¡¡¡¡§ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤ê 30¡óOFF¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Â¾ÆÃÅµ¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¢¨°ìÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ
µ¤·Ú¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¡£¥ì¥¸¥ãーÍøÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¶Ë¾å¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ÇÎ¹¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
´ÛÆâºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾åÅ·Á³²¹Àô¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤ÎÅò¡×¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤ÎÅòÂçºå¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡×¤ÏÂè20²ó¥Ë¥Õ¥Æ¥£²¹Àô¥é¥ó¥¥ó¥°2025¤Ç2¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤äÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥åー¥ªー¥×¥óÉôÌç¡¡Á´¹ñ1°Ì
¡¦Àä·ÊÉôÌç¡¡Á´¹ñ4°Ì
¥ì¥¸¥ãー¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¡¢¡ÖÇñ¤Þ¤ë¤À¤±¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÚºß²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âºÇÂç8,000±ß³ä°ú¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ
¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¿À¸Í¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇÂç8,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡Ø¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö4Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍÌµÎÁ¡×¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¿·½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Âçºå¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÚºß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿À¸Í¤Ç¤ÎÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤â¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¿À¸Í ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§ https://www.hotelplazakobe.co.jp/shinshun_cp/
¢£¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÃµÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÄ«¿©BOX¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò³«»Ï
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢THE RISEÂçºå¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¿©BOX¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µÒ¼¼¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Ï°ÜÆ°¤»¤º¡¢¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥ê¥Ð¥êー»þ´Ö¡¡19¡§00～21¡§00¢¨¾åµ»þ´ÖÂÓ¤Ë¤´ÉÔºß¤Î¾ì¹çÁ°Æü23:00¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍâÄ«7:00～10:00¤Î´Ö¤Ë14³¬¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤ÎÅò¡×¤Ë¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡¦½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ»öÁ°¿½¹þ¤ß¡¦¤Þ¤¿¤Ï¤´ÂÚºßÃæ¤Ë14³¬¼õÉÕ¤Ë¤Æ¿½¹þ¤ß¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©BOX¡ÊA¥»¥Ã¥È¡Ë
Ä«¿©BOX¡ÊB¥»¥Ã¥È¡Ë
Ä«¿©BOXÆâÍÆ
A¥»¥Ã¥È
¡Ê¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥ÉBOX¡Ë
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥µ¥é¥À¡¦¥½ー¥»ー¥¸¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢
¼ê·Ú¤Ê¤¬¤éËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
B¥»¥Ã¥È
¡Ê¥Ñ¥ó2¼ï¡¦¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥¥Ã¥·¥åÆþ¤êBOX¡Ë
¥Ñ¥ó¡¢¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥¥Ã¥·¥å¡õ¥Ùー¥³¥ó¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÎÄ«¿©¡£
¥Èー¥¹¥¿ー¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨µÒ¼¼³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨²¹¤á¤ÎºÝ¤ÏÃí°ÕÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£»ÜÀß³µÍ×
¡¦»ÜÀßÌ¾¡§THE RISEÂçºå¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©554-0023 ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶è½ÕÆü½ÐÆî3ÃúÌÜ2ÈÖ27¹æ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¤æ¤áºéÀþ¡Ö°Â¼£Àî¸ý±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/
¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§06-6462-5445
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§078-846-5405¡Ê¿®ÏÂ¥Û¥Æ¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¡Ë