¥Í¥ª¥­¥ã¥ê¥¢¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë³èÆ°¤ÎÂÐÏÃ·¿Êó¹ð²ñ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤ò³«ºÅ

¡¡Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ß· Î¼°ì¡¡°Ê²¼¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë³èÆ°¤ò¶¨Æ¯Àè¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ýー¥È¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¨Æ¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÂÐÏÃ·¿¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·½É¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿14ÃÄÂÎ¡¦20Ì¾¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÇÂè2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¡¦ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢PURPOSE¡Ö¿Í¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï²Ä»ë²½¤·¤Å¤é¤¤¡ÈÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¡É¤â¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë²áÄø¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÆ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ¤¤Å¤¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ËèÇ¯¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ë¤Þ¤È¤áÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¨Æ¯¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤ä¤´°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬½¸¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñ¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ì¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¿·½É¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿14ÃÄÂÎ¡¦20Ì¾¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢½ª»Ï³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤è¤ê¡¢2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î³µÍ×¤òÊó¹ð¤·¡¢³èÆ°¤ÎÇØ·Ê¤äÀ®²Ì¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¥ì¥Ýー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´°Õ¸«¤ä²þÁ±¤Î»ëÅÀ¤ò»Ç¤¤¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÏÆüº¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢³ÆÃÄÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ßÍý²ò¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸òÎ®¤Î¾ì¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥ÀーÆ±»Î¤¬¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î·úÀßÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¶¦ÁÏ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯ÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº¸¡ä¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¡ã±¦¡äËÜ²ñ¤ËºÝ¤·°§»¢¤ò¹Ô¤¦¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¼¹¹ÔÌò°÷¡¦Ô¢ß·
¡ãº¸¡ä¥ì¥Ýー¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµºÜ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¡¢¡ã±¦¡ä»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
»²²ÃÃÄÂÎ
¹âÅÄÇÏ¾ì·ÐºÑ¿·Ê¹¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ïー¥¥ó¥°¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¿¼óÅÔ°å¹»¡¿NPOË¡¿Í¥ëー¥Ä¡¦¥æ¥¢¥»¥ë¥Õ¡¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÅìµþ¥à¥Ä¥ß²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNPO¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê¥³¥é¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¿ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¿·½É´Ä¶³èÆ°¥Í¥Ã¥È¡¿¿·½É¶è¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¶¨²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒCriacao¡¿¤¨¤ó¤¬¤ï²ÈÂ²¡¦¤½¤é¤È¤À¤¤¤Á¤Î¿Þ½ñ´Û¡¿Åìµþ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦»ÔÌ±³èÆ°¥»¥ó¥¿ー¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦ÌðÌî ÁÏÂç¡¿¿·½É¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¿Hugmom¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø´Ä¶¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¡¢ã½çÉÔÆ±¢ä
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿ÊÃ´Åö¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³èÆ°¤Î³ÈÂç¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬Ãå¼Â¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤ËÆ¯¤±¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶È¤¬¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»³ ¸ùÊ¿
