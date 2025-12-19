¥¢¥¤¥Ç¥à¤¬ÀéÍÕ¸©¼çºÅ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷
Áí¹ç¿Íºà¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ñ»³ Î¼¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©¼çºÅ¤Î¡ØÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÂè2²óÀéÍÕ¸©¥Ð¥¹²ñ¼Ò¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡Ù¤Î´ë²è±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹±¿Å¾¼êÀìÌç¤Î¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥à¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥à¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¶¦Æ±¤Ç´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ä½¸µÒ¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Î´ë²è¤«¤éÅöÆü¤Î±¿±Ä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¸©Æâ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢²ñ¼Ò¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ä»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëVR/2D±¿Å¾ÂÎ¸³¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¸½Ìò¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥à¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè1²ó¤ÎÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¶õ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡¢³ÆÃÏÏ«Æ¯¶É¼çºÅ¤Î½¢¿¦ÌÌÀÜ²ñ»ö¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÀÜ²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ö¶È¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥à¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡Ø¥Ð¥¹¥®¥¢¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Èµá¿¦¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÂè2²óÀéÍÕ¸©¥Ð¥¹²ñ¼Ò¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬¡¡¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬¡Ë
²ñ¾ì ¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝ²ñµÄ¼¼¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¼çºÅ ¡§ÀéÍÕ¸©¡¡¡¡
¸å±ç ¡§´ØÅì±¿Í¢¶ÉÀéÍÕ±¿Í¢»Ù¶É¡¦ÀéÍÕÏ«Æ¯¶É
´ë²è±¿±Ä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
»²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ ¡§https://www.bus-gear.com/terminal/chibabusshigoto/
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë½¢¿¦ÁêÃÌ¥Öー¥¹¡¦VR/2D±¿Å¾ÂÎ¸³¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¸½Ìò¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¤Û¤«
¡Ú»²²ÃÍ½Äê»ö¶È¼Ô¡Û
16¼Ò¡Ê50²»½ç¡Ë
Ä«Æü¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¢¤¹¤«¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶å½½¶åÎ¤ïÄÆ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÀ®¥Ð¥¹ÀéÍÕ¥¤ー¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÀ®¥Ð¥¹ÀéÍÕ¥¦¥¨¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÀ®¥Ð¥¹ÀéÍÕ¥»¥ó¥È¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾®Ì«ïÄÆ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ë¥Ð¥¹´ØÅì³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âç¿·Åì³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÀéÍÕ¥·ー¥µ¥¤¥É¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÉð¥Ð¥¹¥»¥ó¥È¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÍÎ¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüÅì¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ºåÅì¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ê¿ÏÂ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»³Ëü³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä¡¡¡¡https://www.aidem.co.jp
¥¢¥¤¥Ç¥à¤Ï1970Ç¯¤Î¿·Ê¹ÀÞ¹þµá¿Í»æ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×´¶Æ°¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¿Íºà¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤¬È¯Å¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤ー¥¢¥¤¥Ç¥à¡×Åù¤Îµá¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖJob¥®¥¢ºÎÂ¥¡×¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¤Î¿Íºà¾Ò²ð¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡¢¹âÅÙ¿Íºà¤«¤éÆÃÄêµ»Ç½¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯¸ÛÍÑ¾õ¶·¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿Ä´ººÊ¬ÀÏ¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥¤¥Ç¥à¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£