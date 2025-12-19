¡ÚÅìµþ¡¦Âçºå¡ÛÍ¾¾ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ë¡£Gachaco¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀßÃÖ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒGachaco¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÈø ÁïÍµ¡¢°Ê²¼¡ÖGachaco¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¼°ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖGachaco¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×ÀßÃÖ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¡Ö¶¹¾®ÃÏ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
https://gachaco.co.jp/application
¢£ ÃÏ¼çÍÍ¡¦¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀßÃÖ¥á¥ê¥Ã¥È
Gachaco¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÚÃÏ³èÍÑ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
1. ¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò¼ý±×¸»¤Ë¡§¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¶á¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î¶ù¤äÊÑ·ÁÃÏ¡¢·úÊª²£¤Î¶¹¾®ÃÏ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. »ÜÀß¤Î½¸µÒÎÏ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡§¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥Þ¥Ã¥×¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¥æー¥¶ー¤¬Äê´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë¡ÖÌÜÅªÃÏ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀßÅù¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Á´ó¤ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡×¤Î¸ú²Ì¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î¥¯¥êー¥ó¤Ê±¿±Ä¡§Èþ´Ñ¤âÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¥´¥ß¤ÎÈ¯À¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ý»ý´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã Êç½¸³µÍ× ¡ä
ž ÂÐ¾Ý¡§ Gachaco¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÚÃÏ½êÍ¼ÔÍÍ¡¦Ë¡¿ÍÍÍ
ž Êç½¸¥¨¥ê¥¢¡§ ÅìµþÅÔ¡¢ÂçºåÉÜ
ž ±þÊçÊýË¡¡§ Êç½¸ÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤â·ÇºÜ¤ÎÁêÃÌ¥Õ¥©ー¥à¡Ê²¼µ¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀßÃÖ¤´ÁêÃÌÍÑ¥Õ¥©ー¥à - ¥Õ¥©ー¥à¤ËµÆþ¤¹¤ë(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5vviCRREOEWpQZAsnoPF4XZOOvfvFohOqReJn7k6O2dUOThFNEJGOExaSU40NDBSTjk2NTJVV0hQVSQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=cA3324F95-5284-4E05-A527-ECE1F0F7EA56&route=shorturl)
¡ã Gachaco¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ä
¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Î¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤ËÌó50µòÅÀÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Gachaco¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
