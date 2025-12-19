¥Õ¥¸¥ï¥é¥Æ¥¯¥Î¥¢ー¥È¡¢Âè5²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥ï¥é¥Æ¥¯¥Î¥¢ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢¾úÂ¤µ¡³£À½Â¤¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè5²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ³µÍ×
https://service-award.jp/award_index.html
¢£¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¡¡¥µー¥Ó¥¹»º¶ÈÀ¸»ºÀ¶¨µÄ²ñ¡ÊSPRING¡Ë
¢£É½¾´ÂÐ¾Ý¡§¡Ö³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡×
¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤È»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡¢¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ê¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÆâÍÆ
https://service-award.jp/result_detail05/spring13.html#ttllink
¢£¾ÞÌ¾¡§Âè5²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡¡Í¥½¨¾Þ
¢£¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¾úÂ¤Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢µ»½Ñ¤È´¶À¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥µー¥Ó¥¹
¢£³µÍ×¤ÈÆÃÄ§¡§¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¾úÂ¤µ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö´î¤Ó¤È´¶Æ°¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µ»½Ñ¤È´¶À¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤òÄó°Æ¡£¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÀßÈ÷¡¦¥×¥é¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ1,500¼Ò¡¢³¤³°27¤«¹ñ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤äÆ¯¤Êý²þ³×¡¢DX¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
(1)ÍøÍÑ²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÁÏ¤ê¹þ¤ß¡§
¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¾úÂ¤ÀßÈ÷¤¬¸ÜµÒ¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤òµ¯¤³¤¹¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤äµ»½Ñ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
(2)¸ÜµÒ¤ÎËþÂ¤ò¼¡¤Î´üÂÔ·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡§
¿¿Ùõ¤Ë¸ÜµÒ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÄó°Æ¡¢À¸»º¸½¾ì¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼¡¤Î»öÁ°´üÂÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹¥½Û´Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(3)ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¡§
À½Â¤¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¤è¤ê¥·¥§¥¢¢¨80%¤È¤¤¤¦¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ýÂ³¡£DX¤ä½¼¼Â¤·¤¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤â¹¥É¾¤Ç¡¢ºÎÍÑÏÈ5¿Í¤ËÌó800¿Í¤â¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾úÂ¤µ¡³£¡¦¿©ÉÊµ¡³£¡¦¥Ð¥¤¥ª´ØÏ¢µ¡´ï¤Î³«È¯¡¢Àß·×¡¢À½Â¤¡¢¿øÉÕ¡¢ÈÎÇäµÚ¤Ó¥×¥é¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¢£½êºßÃÏ¡§²¬»³»ÔËÌ¶è
¢£ÁÏ¶È¡§1933Ç¯
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£¸¶·Ã»Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Æ£¸¶²ÃÆà
¢£HP¡§https://www.fujiwara-jp.com/