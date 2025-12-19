±«·ê²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿30¿Í¤¬½¸·ë¡ª¡©¡¡70ËüÉôÆÍÇË¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤¬Îò»ËÅª¡Ö½éÂå£±°Ì¡×µÇ°¡¡±«·ê¡ÖÊÑ¤Ê¼ø¾Þ¼°¡×¤ò½é³«ºÅ¡ª¡¡¥¹¥Æー¥¸ÈäÏª¤Î±«·êºî¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î²Î¡×¤¬YouTube¸ø³«
¡¡2025Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÈÀ¤³¦Åª¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¡Éºî²È¡¦±«·ê¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡£°ÛÎã¤Î¡Ö½éÈÇ20ËüÉô¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ5ËüÉô¡×¤ò´Þ¤à¡È·×25ËüÉô¥¹¥¿ー¥È¡É¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç´°ÇäÅ¹¤¬Â³½Ð¡£³Æ½ñÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤òÆÈÀê¤·¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1¤«·î¤ÇÎß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£±«·ê¤¬¼¹É®¤Ë1Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥·¥êー¥º¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö±«·êºîÉÊ¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ï¡¢11·î6Æü¤è¤ê¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë»æ½ñÀÒ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¦¿Þ½ñ´ÛÂß½Ð¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤·¤¿Áí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ãー¥È¡ÖBillboard JAPAN Book Charts¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ãー¥È¡ÖJAPAN Book Hot 100¡×¤Î½éÂå1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢12·î16Æü¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±«·êËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±«·ê¤Î¡ÖÊÑ¤Ê¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥¬Åª¾®Àâ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁÞ³¨¤òÍÑ¤¤¡¢ÆÉ½ñ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£º£ºî¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë247ÅÀ¤â¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±«·ê¤ÏËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö²¦Æ»¾®Àâ¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¡ØÊÑ¤Ê³¨¡Ù¡ØÊÑ¤Ê²È2¡Ù¤Î²áµî3ºî¤¬¡Ö100¡óÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö²¦Æ»¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö30¡ó¤Û¤É¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë±«·ê¡£½¾Íè¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²¦Æ»¤ÎÊª¸ì¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±«·ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤È¹½À®ÎÏ¤¬·ë¼Â¤·¤¿¡¢¡È°Û·Á¤Î²¦Æ»¾®Àâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢±«·ê¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¡ØÁ´¹ñ½ñÅ¹ÍÍ¤Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤òÈäÏª¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥éー¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÃÅ¾å¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä½ñÅ¹°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤ª¤è¤Ó³Ú¶Ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é»ëÄ°²ÄÇ½¤À¡£
https://www.youtube.com/watch?v=W18WavM8z6Q
https://www.youtube.com/watch?v=rNL4P_z3YHM&list=RDrNL4P_z3YHM&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=rNL4P_z3YHM&list=RDrNL4P_z3YHM&start_radio=1)
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿½ñÅ¹°÷¤éÌó30Ì¾¤¬±«·ê¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤ê¡¢¡ÖÊÑ¤ÊµÇ°»£±Æ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÉ¼Ô¤ä½ñÅ¹°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢±«·ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÊÑ¤Ê¼ø¾Þ¼°¡×¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
±«·ê¡¡Uketsu
¥Û¥éー¤ÊºîÉ÷¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿ー¡¦Ê¤ÌÌºî²È¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï176Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢YouTube¤ÎÁíÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô¤â£²²¯²ó¤òÆÍÇË¡£Çò¤¤²¾ÌÌ¤È¹õ¤¤Á´¿È¥¿¥¤¥Ä¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¡ØÊÑ¤Ê³¨¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤â¤µ¤ì¡¢Îß·×200ËüÉô¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éーºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¡¢À¤³¦£µÂçÎ¦36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£