LaLoka Labs¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSusHi Tech Tokyo 2026¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
LaLoka Labs¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSusHi Tech Tokyo 2026¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
¹çÆ±²ñ¼ÒLaLoka Labs¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥¤¥¯¥Ð¥ë¡¦¥¢¥Ð¥É¥¥¥é¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë～29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSusHi Tech Tokyo 2026¡Ê¥¹¥·¥Æ¥Ã¥¯ ¥È¥¦¥¥ç¥¦ 2026¡Ë¡× ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢SusHi Tech Tokyo 2026¤ÎÍýÇ°¤äÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦´ë¶È¡¦¥Þー¥±¥¿ー¡¦Åê»ñ²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SusHi Tech Tokyo 2026 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SusHi Tech Tokyo ¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Â¸½¡×¤¹¤ëSustainable High City Tech (=SusHi Tech)¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÅÔ»Ô²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅìµþÈ¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
- ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë～29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
- ³«ºÅ·Á¼°¡§²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï1～4¥Ûー¥ë¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
- ¼çºÅ¡§SusHi Tech Tokyo 2026 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
- ¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¥ー¥Îー¥È¡¦³Æ¼ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Öー¥¹Å¸¼¨
¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥° ¤Û¤«
ÁÛÄêµ¬ÌÏ
- »²²Ã¼Ô¿ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹ç·×¡Ë¡§Ìó60,000¿Í
- ½ÐÅ¸¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿ô¡§Ìó700¼Ò
- ¾¦ÃÌ·ï¿ô¡§Ìó10,000·ï
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö°ÕÌ£¡×¤È¡ÖÀïÎ¬¡×¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKafkai(https://kafkai.com/ja/)¡×¡Ê¥«¥Õ¥«¥¤¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SusHi Tech Tokyo¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Â¸½¡× ¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹ AI¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾ðÊóÁÏ½Ð¡¦°Õ»×·èÄê»Ù±ç ¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- SusHi Tech Tokyo 2026¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤Ó¹Êó¶¨ÎÏ
- ¼«¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê
- AI¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¶¥¹ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®
- SusHi Tech Tokyo¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡¢¹ñÆâ³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·ÈÁÏ½Ð
Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI ¡ß ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¡ß ÅÔ»Ô²ÝÂê ¤ò¼´¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SusHi Tech Tokyo 2026 ¸ø¼°¾ðÊó
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
- X¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§
https://x.com/SusHiTech_SUJP
- X¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§
https://x.com/SusHiTech_SUEN
- LinkedIn¡§
https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
LaLoka Labs¡Ê¥é¥í¥«¥é¥Ü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹çÆ±²ñ¼ÒLaLoka Labs(https://lalokalabs.co/ja/)¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÀïÎ¬¡¦¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¦SEO»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKafkai¡×¡Ê¥«¥Õ¥«¥¤¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À©ºîÁ°¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kafkai¡Ê¥«¥Õ¥«¥¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kafkai¤Ï¡¢AI¤¬SEO¤ò°Õ¼±¤·¤¿µ»ö¤ä¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¤Ê¤É¤ÎWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Àß·×¡¦¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¦µ»ö¹½À®¡¦Ê¸¾Ï¼¹É®¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
Kafkai¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kafkai.com/ja/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒLaLoka Labs
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÂåÉ½¼Ô¡§¥¤¥¯¥Ð¥ë¡¦¥¢¥Ð¥É¥¥¥é
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¡¦SEO»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖKafkai¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
LaLoka Labs ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§support@kafkai.com
Web¡§https://kafkai.com/ja/