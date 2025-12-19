Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¡¡»ÙÊ§ÍøÂ©Áý¤Ç´ë¶È¤Î1.6%¤¬ÀÖ»úÅ¾Íî ´ë¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï2%²¼²¡¤·»î»» Íø±×²þÁ±¤ÇÍø¾å¤²¤Ø¤ÎÂÑÀ¤â
³ô¼°²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¤¦¤Á2024Ç¯11·î-25Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë·è»»¤ò·Þ¤¨¤¿´ë¶ÈºâÌ³¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼ÚÆþ¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£³ÆÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢¾å²¼³Æ5¡ó¡¢·×10¡ó¤Î¥È¥ê¥àÊ¿¶ÑÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤ËÂ³¤¤¤Æ3²óÌÜ¡£
SUMMARY
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï12·î19Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.50¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬¸½¹Ô¤«¤é0.25¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢1¼ÒÅö¤¿¤êÇ¯´Ö64Ëü±ß¤Î»ÙÊ§ÍøÂ©ÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¡¢·Ð¾ïÍø±×¤òÊ¿¶Ñ2.0¡ó²¡¤·²¼¤²¤ë»î»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ë1.6¡ó¤Î´ë¶È¤¬·Ð¾ïÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÊ¬ÀÏ´ë¶È¡Û
Ä¹Ã»¼ÚÆþ¶â¤ò´Þ¤à¡ÖÍÍø»ÒÉéºÄ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¡Ö»ÙÊ§ÍøÂ©¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñÌó10Ëü¼Ò¡ÊÁ´¹ñ¡¦Á´¶È¼ï¡Ë
·è»»´üËö¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¡¦¼Ú¤ê´¹¤¨¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤è¤ëÍÍø»ÒÉéºÄ¤ÎÁý¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÚÍÑ¸ìÄêµÁ¡Û
¼ÚÆþ¶âÍø¡§ÍÍø»ÒÉéºÄ¡Ê¶ä¹ÔÅù¡¢ÊÝ¸±¡¢¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¡¢¸Ä¿Í¼ÚÆþÅù¤ò´Þ¤à¼ÚÆþ¶â¡¢¼ÒºÄ¡¢CPÅù¤ò´Þ¤àÁí³Û¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍøÂ©¤Î³ä¹ç
¼ÚÆþ¶âÍø¡Ö0.25¡ó¾å¾º¡×¡¢´ë¶ÈÉéÃ´¤ÏÇ¯64Ëü±ßÁý²Ã¡¡·Ð¾ïÍø±×Ìó2¡óÊ¬¤Î¸º±×¤ËÁêÅö
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï12·î18¡¦19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î0.50%¤«¤é0.25¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¡¢0.75¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï£²£°£²5Ç¯1·î°ÊÍè11¥«·î¤Ö¤ê¡¢1995Ç¯°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ô¾ìÏ¢Æ°·¿¤ÎÂß½Ð¶âÍø¤ä¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬Âß½Ð¶âÍø¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ëÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡ÊÃ»¥×¥é¡Ë¡¢Ì±´Ö¾ÃÈñ¤Ç¤Ï½»Âð¥íー¥ó¶âÍøÅù¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¤·¡¢´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ÌÌ¤Ç±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ë·è»»¤ò·Þ¤¨¤¿´ë¶È¤ÇÄ¹Ã»¼ÚÆþ¶â¤ò´Þ¤àÍÍø»ÒÉéºÄ¤òÍ¤¹¤ëÌó10Ëü¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¦»ÙÊ§ÍøÂ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ä¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯1·îÄ´ºº°ÊÍè¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤«¤é¡Ü0.25¡ó～ºÇÂç¡Ü2.00¡ó¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì»î»»¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·è»»´üËö¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢·è»»´üËö°Ê¹ß¤Î¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¡¦¼Ú¤ê´¹¤¨¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤è¤ëÍÍø»ÒÉéºÄ¤ÎÁý¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬¸½¾õ¤«¤é0.25¡ó¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï1¼ÒÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯´Ö64Ëü±ß¤Î»ÙÊ§ÍøÂ©ÉéÃ´¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¡¢·Ð¾ïÍø±×¤òÊ¿¶Ñ2.0¡ó²¡¤·²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¾ïÂ»±×¤¬¹õ»ú¤«¤éÀÖ»ú¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂÐ¾Ý10Ëü¼Ò¤Î¤¦¤ÁÌó1700¼Ò¡¦1.6¡óÈ¯À¸¤¹¤ë»î»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Ç1.0£°¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©ÉéÃ´¤ÏÇ¯128Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡¢ÀÖ»ú¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÌó3500¼Ò¡¦3.3¡ó¤Îµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢2025Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤âÀÖ»ú¤Ø¤ÎÅ¾Íî´ë¶È¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î²¼²¡¤·¸ú²Ì¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£½¾Á°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì´Ä¶¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¼ï¥³¥¹¥È¹â¤òÇØ·Ê¤Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¼ý±×À¤ò²þÁ±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÍø¾å¤²¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¶È¡×¤Î¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬0.25¡ó¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©ÉéÃ´¤Ï1¼ÒÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯´Ö276Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡¢·Ð¾ïÍø±×¥Ùー¥¹¤ÇÊ¿¶Ñ5.1¡ó²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë»î»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð¾ïÍø±×¤«¤éÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë´ë¶È¤â3.3¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ºÇ¤âÉéÃ´¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ï¡Ö·úÀß¶È¡×¤Ç¡¢ÍøÂ©ÉéÃ´¤Ï1¼ÒÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯´Ö19Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ç¤Ï1.3¡ó¸º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼ý±×ÎÏ¤Î²þÁ±¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤Ø¤ÎÂÑÀ³ÍÆÀ¤¬¿Ê¤à
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬Ä´ºº¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î´ë¶È¤ÎÊ¿¶Ñ¼ÚÆþ¶âÍø¡ÊÄ´Ã£¶âÍø¡Ë¤Ï1.20¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1%Âæ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¾å¾ºÉý¤Ï2006Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ç¤â¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Äã¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥ÊÍ»»ñ¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÊÖºÑ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÄ¶Äã¶âÍø¤ÎÀ¤³¦¡×¤«¤é¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ËÈ¼¤¦±Æ¶ÁÅÙÄ´ºº¤Ç¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬0.25¡ó¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1¼ÒÊ¿¶Ñ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Ç64Ëü±ßÊ¬¤Î·Ð¾ïÍø±×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë»î»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤ÇÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë´ë¶È¤Ï1.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯1·îÄ´ºº¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä¹ç¤Ï0.20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£¥³¥¹¥È¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ò²Á³Ê¤ØÅ¾²Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¼ý±×ÎÏ¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤À´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¶âÍø¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¶È¶·¤Î°²½¤ò¼ÚÆþ¶âÅù¤ÎÊä½¼¤ÇÎ¿¤¤¤Ç¤¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê¶âÍø´Ä¶¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§ÍøÂ©¤ÎÁý²Ã¤Ç»ñ¶â·«¤ê¤¬°ìÁØ¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£