ÊÆ¹ñ¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥Àー¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹·¿Ê¬¾ù¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è

¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¹â¾¾¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ¹â¾¾¹À¹§¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTakamatsu Construction Group USA, Inc. ¡ÊPresident¡§Jun Fukada¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÅì³¤´ß¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê½»Âð³«È¯ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Alchemy Properties ¼Ò¤è¤êÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹·¿Ê¬¾ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖElm Hill Townhouse¡×¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ°Æ·ï¤Ï¡¢Alchemy Properties ¼Ò¤ÈTakamatsu Construction Group USA¡Ê°Ê²¼¡¢Takamatsu-CG-USA¡Ë¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ï¹çÊÛ²ñ¼Ò Elm Hill Durham LLC ¤òÀßÎ©¤·¡¢»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Alchemy Property ¼Ò¤¬³«È¯¼çÂÎ¡ÊGP¡Ë¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¤¡¢Takamatsu-CG-USA¤ÏÂ¾°ì¼Ò¤È¤È¤â¤Ë½Ð»ñ¥Ñー¥È¥Êー¡ÊLP¡Ë¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢»ö¶È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Takamatsu-CG-USA ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹â¾¾¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤Î 100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¦³«È¯»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ·ï¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñÅì³¤´ß¤Ç¤Î½é¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë Alchemy Properties ¼Ò¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë 1990 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Áí³Û 9,000 ²¯±ßÄ¶¤Î³«È¯¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤«¤éËÜ»ö¶È¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¼Ò¤Ç¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ°Æ·ï¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¶¨¶È°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²è¤ÎÌÜÅª¤È°ÕµÁ
ËÜ°Æ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸Í·ú»Ö¸þ·¿¤Î½»Âð³«È¯»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àß·×¡¦³«È¯¡¦ ÈÎÇä¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê¶¯²½¤È»Ô¾ìÍý²ò¤Î³È½¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ°Æ·ï¤Ï´°À®¸å¤ÎÃ»´üÇäµÑ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÄ¹´üÊÝÍ·¿Åê»ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Alchemy Properties ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ·ï¤Ï¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Î½é¤Î³«È¯»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Takamatsu-CG-USA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñÅì³¤´ß¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤È»ö¶È´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¢£ Êª·ï¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖElm Hill Townhouse¡×¤Ï¡¢Á´ 68 ¸Í¤Î¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹·¿Ê¬¾ù¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤È¤·¤Æ¡¢ Alchemy Properties ¼Ò¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É½»Âð³«È¯¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹³«È¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¸¥à¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òÃæ¿´ ¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¡£½»Âð¤Ï10¥Õ¥£ー¥È¤ÎÅ·°æ¹â¡¢¥¯¥ªー¥ÄÀ½¥«¥¦¥ó¥¿ー¥È¥Ã¥×¡¢²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¾å¼Á¤Ê»ÅÍÍ¤òÈ÷¤¨¡¢²÷Å¬¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿½»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ëÃÏ¶è¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Àー¥é¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê¹âµé½»Âð¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¼¨¤¹³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Î©ÃÏ¤ÎÆÃÄ§
ËÜÊª·ï¤Ï¥Àー¥é¥àÃæ¿´Éô¤Î Morehead Avenue ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¶þ»Ø¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë Duke University ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡ÊÌó2¥Þ¥¤¥ë¡¿3.2km¡Ë¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥ê¥µー¥Á¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×ÃÏ°è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»Âð´Ä¶¤ÎÁÐÊý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹âµéÊ¬¾ù½»Âð¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¶áÎÙ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿The Novus¥¿¥ïー¤Ê¤É¤Î¹â²Á³ÊÂÓÊª·ï¤¬Áê¼¡¤®´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÀìÌç¿¦ÁØ¤äÅÔ»Ô·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹ØÇã¼ûÍ×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÈÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤ÏËÜ°Æ·ï¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÅì³¤´ß¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÉÔÆ°»º³«È¯¡¦Åê»ñ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È´ðÈ×¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤¿ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¾¾¥°¥ëー¥×¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì/¾Ú·ô¥³ー¥É¡§1762¡Ë
¹â¾¾¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½ã¿è»ý³ô²ñ¼Ò¤Î¹â¾¾¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤È¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÅù¤Î°ìÈÌ·úÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹â¾¾·úÀß¡¢Âç·¿ÅÚÌÚ¡¦·úÃÛ¤ÎÀÄÌÚ¤¢¤¹¤Ê¤í·úÀß¡¢³¤ÍÎÅÚÌÚ¤Î¤ß¤é¤¤·úÀß¹©¶È¡¢Ë¡ÌÌ ¹©»ö¤Ê¤ÉÆÃ¼ìÅÚÌÚ¤ÎÅì¶½¥¸¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡¢ÌÚÂ¤¸Í·ú½»Âð¤Î¥¿¥«¥Þ¥Ä¥Ï¥¦¥¹¤Î5¼Ò¤òÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¡¢¹ç·×20¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë·úÀß¶È¤ÎÀìÌç´ë¶È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
