¡Ú¾ï¼±³°¤ì¤ÎD2C¡Û¹¹ðÈñ¡¦³°ÃíÈñ¥¼¥í¡£¸ÜµÒ¤¬Åê»ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØVIEOTY¡Ù¤¬¥°¥é¥ó¥É¥íー¥ó¥Á
É½»²Æ»¤Ç14Ç¯¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÈ±¤ÈÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤¯¤»ÌÓ¡¦ÉÒ´¶È©ÀìÌç¡×ÈþÍÆ»Õ HERAI¡Ê¥Ø¥é¥¤¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVIEOTY by HERAI¡Ê¥ô¥£¥ª¥Æ¥£ー ¥Ð¥¤ ¥Ø¥é¥¤¡Ë¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·î13Æü¤ËÂè2ÃÆÀ½ÉÊ¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤òÈ¯Çä¡£
2025Ç¯11·î¤ÎÂè2ÃÆÀ½ÉÊÈ¯Çä¤ËÂ³¤¡¢12·î11Æü¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNote¡×³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥â¥Î¡ÊÀ½ÉÊ¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ò¥È¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¡Ö¥³¥È¡ÊÅ¯³Ø¡¦¸À¸ì²½¡Ë¡×¤Ç·Ò¤°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´°À®¡£¤³¤ì¤ò°Ê¤Æ¡ÖVIEOTY ¥°¥é¥ó¥É¥íー¥ó¥Á¡×¤òÀë¸À¡£
ËÜ¶È¤Î¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ÎËµ¤é¡¢300»þ´Ö°Ê¾å*¤òÈñ¤ä¤·¤ÆHERAI¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢°ìÀÚ¤Î¼ÕÎé¤Ê¤·¤ÇÇ®¶¸¤òÀ¸¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£18¤ÎÌò³ä¤ò¤¿¤Ã¤¿3ËÜ¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡ÖÈþ¹ï¡ÊBIKOKU¡Ë¥±¥¢¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ï¼±¤Ø¤Î¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¡¢¤·¤«¤·¶¯Îõ¤Ê¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤À¡£
VIEOTY Åý¹çÈþÍÆ¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÖBloom Course¡×
1. ³«È¯ÇØ·Ê¡§ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¡ÖÂ¤·»»¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ
¡ÖÎÉ¤¤À®Ê¬¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¤Ê¬¤±¡¦½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×
»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÈ±ÍÑ¡×¡Ö´éÍÑ¡×¡ÖÂÎÍÑ¡×¤ÈÉô°Ì¤´¤È¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤¬°î¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÌµ¿ô¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÈÊ£»¨¤Ê¥±¥¢¹©Äø¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HERAI¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö²á¾ê¤ÊÂ¤·»»¡×¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå½÷À¤«¤é»þ´Ö¤È¿´¤ÎÍ¾Íµ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£
14Ç¯´Ö¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ±¤ÈÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¿¿¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ØËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤È±¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤·¤ÆÈ©¤â·ò¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
È±¤ÈÈ©¤ÏÊÌÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥±¥é¥Á¥ó¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë°ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î´ï´±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ø¿´¡Ù¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È±¡¦È©¡¦¿´¤òÊ¬ÃÇ¤»¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥±¥¢¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬VIEOTY¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼Á(QOL)¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹çÈþÍÆ³Ø¤Ç¤¹¡£
¡ÊHERAI¡Ë
2. ¥×¥í¥À¥¯¥È¡§¡Ö3¤Ä¤Ç18Ìò¡×¤Î¿ô³ØÅª¾ÚÌÀ¤È³ÈÄ¥¤¹¤ëÌ¤Íè
VIEOTY¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡Ê»þÃ»¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°Ê²¼¤Î´ðËÜ3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¼Â¤Ë18¼ïÎà¤â¤Î½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÎÌò³ä¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡£
Basic Line: Bloom Course¡ÊÈþ¹ï¥±¥¢¤Î³Ë¡Ë
STEP 1 [Amuse]
HARMONY WASH¡Ê¥Ïー¥â¥Ëー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡Ë
Ë§½æ¤Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥íー¥º¤È¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ»º¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥Ç¥å¥ª¡£
»êÊ¡¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¡£¡Ê500ml 13,500±ß¡Ë
Ìò³ä¡Ê4in1¡Ë: ¥·¥ã¥ó¥×ー / Àö´éÎÁ / ¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥× / ¥Ü¥Ç¥£¥íー¥·¥ç¥ó
ÆÃÄ§: ¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤È¥é¥á¥é±Õ¾½¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡ÖÈþÍÆ±Õ¤ÇÀö¤¦¡×¤ò¼Â¸½¡£´õ¾¯¤Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥íー¥ºÀºÌý¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
STEP 2 [Main]
CREAM¡Ê¥¯¥êー¥à¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¡£
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡£¡Ê100g 9,330±ß¡Ë
Ìò³ä¡Ê9in1¡Ë: ²½¾Ñ¿å / Æý±Õ / ÈþÍÆ±Õ / ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥¯¥êー¥à* / ¥Í¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ó¥É¥±¥¢ / ¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
ÆÃÄ§: ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿´Â¡Éô¡£¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¤ä´õ¾¯¤Ê±©ÌÓÍ³Íè¥±¥é¥Á¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È±¤ÈÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÆ±»þ¤Ë»Ù¤¨¤ë¡£
STEP 3 [Dessert]
DRESS GLOW¡Ê¥É¥ì¥¹¥°¥í¥¦¡Ë
±ð¤á¤¯¸÷¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡£Éõ¤¸¹þ¤á¡¢¸î¤ë¡£¢¨2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
Ìò³ä¡Ê5in1¡Ë: ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° / ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ / ¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¥±¥¢ / ¥ê¥Ã¥×¥±¥¢ / ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢
¡ÚFuture Line: ³ÈÄ¥¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½àÈ÷Ãæ¡£
¡ÖÅÉ¤ë¥±¥¢¡×¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
Sauce¡§LUMINA DROP ¡ç¡Ê¤¤¤Ä¤â¤Î¥±¥¢¤Ë°ìÅ©¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÈþÍÆ±Õ¡Ë
Inner Care¡§ELIXTEA¡Ê¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡¢°û¤àÈþ¤ÎÎîÌô¡Ë
Outer Care¡§AURA COVER SERUM¡ÊÈ©¸ÆµÛ¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ë
3. ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡§¶âÁ¬ÅªÊó½·¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¶¦ÈÈ´Ø·¸¡×¡£Ç®¶¸¤¬À¸¤à¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯
3¥ö·î¤Ç20ËüÊ¸»ú¤ÎÂÐÏÃ
VIEOTY¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
3¥ö·î¤Ç20ËüÊ¸»ú¡¦²»À¼6»þ´Ö¤Î¡ÖÂÐÏÃ¡×
´°Á´¾·ÂÔÀ©¤ÎÈó¸ø³«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖVIEOTY Beauty Garden (VBG)¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ôÌ¾¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈHERAI¤Î´Ö¤Ç¡¢3¥ö·î´Ö¤ËÌó20ËüÊ¸»ú¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤È6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë²»À¼¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡Ö³«È¯²ñµÄ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¶âÁ¬ÅªÊó½·¥¼¥í¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡ÊVBA¡Ë
¸øÇ§¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡ÊVBA¡Ë¤äVBG¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¼ÕÎé¤äÊó½·¤Ï°ìÀÚ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤À¤±¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡£
4. ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡§300»þ´Ö¤Î¼¹Ç°¡Ê100% Self-Creative¡Ë
HERAI¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¡ÖÈþÍÆ»Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÉ½¸½¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀß·×¼Ô¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆüÃæ¤Ï¥µ¥í¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢Ìë¤ÏÀ®Ê¬¤Î½èÊýÀß·×¤ä»£±Æ¡¢ÁáÄ«¤ÏWEB¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡£ À©ºî»þ´Ö300»þ´Ö°Ê¾å¤òÈñ¤ä¤·¡¢¸½ºß¤â²þÎÉ¤òÂ³¤±¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢´ë²è¡¢»£±Æ¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤ÇÁ´¤ÆHERAI°ì¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÀ½Â¤¤ÈÇÛÁ÷¡×°Ê³°¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î³°Ãí¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö1¥ß¥ê¤ÎÂÅ¶¨¡×¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡£
5. ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡§9¿Í¤ÎÅê»ñ²È¤È¸¶²ÁÎ¨¤Ø¤Î´Ô¸µ
VIEOTY¤Ï¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤äÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤òÁ´ÇÑ(¢¨1)¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡Ö¸¶²ÁÎ¨¡ÊÃæ¿È¡Ë¡×¤Ø´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Åù¤ÎÀ®Ê¬¹½À®¤ò»ý¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢»Ô¾ìÁê¾ì¤Î2Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Î²Á³ÊÀßÄê(¢¨2)¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¶ä¹ÔÍ»»ñ¤Ê¤É¤ËÍê¤é¤Ê¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤À¡£ ³«È¯Èñ¤ÏËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Î¼ý±×¤òÅê¤¸¡¢Âè2ÃÆÀ½ÉÊ¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÀ½Â¤Èñ¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¤Î¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿9Ì¾¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡ÊÅê»ñ²È¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤¿¡£
6. ¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ°À×¡ÊJOURNEY¡Ë
- 2025.03.10: Å·¼ÏÆü¡¦°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Ë¡ÖVIEOTY¡×ÃÂÀ¸¡£
- 2025.05: ¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖVIEOTY Beauty Garden (VBG)¡×³«±à¡£
- 2025.10.01: VBA¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¥Ö¥í¥°³«»Ï¡£
- 2025.11.13: 9Ì¾¤Î±þ±çÅê»ñ¤Ç¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×È¯Çä¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
- 2025.12.11: ¡ÚºÇ¿·¡Û¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ Note¡ÖHERAI¤Î½ñºØ¡×»ÏÆ°¡£
¢£ VIEOTY ÍÑ¸ì²òÀâ¡ÊGlossary¡Ë
- VIEOTY¡Ê¥ô¥£¥ª¥Æ¥£ー¡Ë¡§ ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡ÖVie¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Î¡ÖBeauty¡ÊÈþ¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖEuphoria¡ÊÂ¿¹¬´¶¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¤¸ì¡£¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£
- V¡§ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖVIEOTY¡×¤Î¡ÖV¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¡£³«È¯¼ÔHERAI¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤È¡¢È©¡¦È±¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¡ÊVitality¡Ë¤Î²óÉü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£
- Èþ¹ï¡ÊBikoku¡Ë¡§ VIEOTY¤¬Äó¾§¤¹¤ëÈþÍÆÅ¯³Ø¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö»þÃ»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¢¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ò»ü¤·¤àÈþ¤·¤¤»þ´Ö¤ò¹ï¤à¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
- Åý¹çÈþÍÆ³Ø¡§ È±¡¦È©¡¦¿´¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÀ®Ê¬¤äÁê´Ø´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡Ö°ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Êñ³çÅª¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¡£
- VBG (VIEOTY Beauty Garden)¡§ ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤Ë¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Þ¤Ç´ØÍ¿¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ë¤è¤ëÈó¸ø³«¤Î¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
- VBA (VIEOTY Beauty Ambassador)¡§ ¶âÁ¬Åª¤ÊÂÐ²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ê°¦ÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆVIEOTY¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¸øÇ§¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£
- ¥«ー¥êー¥¸¥å¥¨¥éー(TM)¡ÊCurly Jeweler¡Ë¡§ ¤¯¤»ÌÓ¤ò¡ÖÄ¾¤¹¤Ù¤·çÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËá¤±¤Ðµ±¤¯ÊõÀÐ¡Ê¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡¢HERAIÆÈ¼«¤ÎÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£
¢¨1 ¹¹ðÀëÅÁÈñ¤äÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤òÁ´ÇÑ¡§2025Ç¯12·î»þÅÀ¡£ÍÎÁ¹¹ðÇÞÂÎ¡ÊWeb¹¹ð¡¢»¨»ï·ÇºÜÏÈÅù¡Ë¤Ø¤Î½Ð¹Æ¼ÂÀÓ¤Ê¤·¡£
¢¨2 »Ô¾ìÁê¾ì¤Î2Ê¬¤Î1°Ê²¼¡§Æ±Åù¤Î¼çÍ×À®Ê¬¡Ê¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¡¢¥À¥Þ¥¹¥¯¥íー¥ºÀºÌýÅù¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿É´²ßÅ¹Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³ÊÂÓ¤È¤ÎÈæ³Ó¡£2025Ç¯12·î¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£
¢¨3 300»þ´Ö¡§´ë²è¹½ÁÛ¤«¤é¼ÂÁõ´°Î»¤Þ¤Ç¤Î³µ»»ºî¶È»þ´Ö¤Î¹ç·×¡Ê¼«¼Ò·×Â¬¡Ë¡£
¢¨ ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡§Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢¤Î¤³¤È¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾: VIEOTY¡Ê¥ô¥£¥ª¥Æ¥£ー¡Ë
ÈÎÇä¥ëー¥È: VIEOTY by HERAI¸ø¼°¡¢É½»²Æ»¥µ¥í¥ó¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
ÂåÉ½: HERAI¡Ê¸ÍÍè ÀµÇî¡Ë
¥µ¥í¥ó½êºßÃÏ: ¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-9-7-B1F
¢£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÊLinks¡Ë
¡¦VIEOTY by HERAI ¸ø¼°¡§https://vieoty.com/
¡¦¡Ú¿·Ãå¡Û¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ Note¡ÖHERAI¤Î½ñºØ¡×¡§https://note.com/vieoty_by_herai
¡¦VIEOTYÂè2ÃÆ¡Ö¥Ïー¥â¥Ëー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://vieoty.com/product-harmony-wash/
VIEOTY by HERAI
Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤Æ¡Ö¤¯¤»ÌÓ¡¦ÉÒ´¶È©ÀìÌç¡×¤Î¸½ÌòÈþÍÆ»ÕHERAI¤¬ÀßÎ©¤·¤¿D2C¥Ö¥é¥ó¥ÉVIEOTY¡£¡ÖÈ±¤ÈÈ©¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖÅý¹çÈþÍÆ³Ø¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹¹ðÈñ¤äÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤ò°ìÀÚÇÓ½ü¤·¤¿¹âÇ»ÅÙ¡¦Â¿µ¡Ç½¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£
¶ä¹ÔÍ»»ñ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤»¤º¡¢¸ÜµÒ¤Î¡Ö±þ±ç¹ØÆþ¡×¤Î¤ß¤ÇÀ½ÉÊ²½¤ò¹Ô¤¦¶¦ÁÏ·¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
2025Ç¯12·î¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖHERAI¤Î½ñºØ¡×¤ò³«Àß¡£