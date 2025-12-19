¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¹¹²ÊÎÜ²ÆÀ¸ÃÂº×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡Ø¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2025¡Ù¡Ú²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãーÉôÌç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ¡Û¤ò¼õ¾Þ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒMOT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅ»ýÂçÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØCAMPFIRE¡Ù¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2025 by CAMPFIRE¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ú²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãーÉôÌç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ¡Û¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¥µ¥¤¥È¡§https://camp-fire.jp/awards
◼️ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¡ÚÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Û¹¹²ÊÎÜ²Æ¤Î¸ÄÅ¸¤òºî¼Ô¼«¤é³«ºÅ¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¤¤¿¤¤¡ª
¼õ¾ÞÉôÌç¡¡¡§²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãーÉôÌç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://camp-fire.jp/projects/847245/view
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯ 6·î 5Æü～2025Ç¯ 7·î31Æü
»Ù±çÁí³Û¡¡¡§29,265,498±ß
»Ù±ç·ï¿ô¡¡¡§656·ï
◼️ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ
Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹¹²ÊÎÜ²Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢ºî¼Ô¡¦µÜÅçÎéÍù¼«¤é¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤È¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¾åÅÐ¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÜ²Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¸¶½É¤Ç¤ÎÂÎ¸³·¿¸ÄÅ¸¡Ö¹¹²ÊÎÜ²ÆÅ¸ ÀÄ½Õ(¥¢¥ª¥Ï¥ë)¤ÈÈà½÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¡õBlu-rayÀ©ºî¡¢¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¼Â´¶¤ä¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÎÜ²Æ¿ä¤·¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¡£º£¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️ ¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿É½¾´´ë²è¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ØCAMPFIRE¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÄ©Àï¤ä³èÍÑ»öÎã¤ò¾Î¤¨¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÌ¡²è²È µÜÅçÎéÍù¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2025¡×¤È¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14,000·ï°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³«»ÏÄ¾¸å¤Î»Ù±ç¤Î¹¤¬¤ê¤ä¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMOT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMOT¡Ê¥â¥Ã¥È¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÄÅ»ý ÂçÏÂ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èºÙ¹©Ä®£³-£µÁñ£±£°£±¹æ¼¼
URL¡§https://mot.company/
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯11·î10Æü
