ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¿¸¶½¨°ì¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»ÔËÌîÄ®¤Ë·úÀß¤·¤¿·ÏÅýÍÑÃßÅÅ»ÜÀß¡ÖNC±§¾ë»ÔËÌîÄ®ÃßÅÅ½ê¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Ë¼õÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î½ÐÎÏÊÑÆ°¤òµÛ¼ý¡¦Ê¿½à²½¤·¡¢JEPX¡Ê²·Çä»Ô¾ì¡Ë¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃÏ°èÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ーµòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤ëËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊËÉºÒÎÏ¡Ë¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑÆ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿·ÏÅý±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢CATLÀ½¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈTMEICÀ½¤ÎPCS¡Ê¥Ñ¥ïー¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÀ©¸æÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÀßÈ÷¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¦JEPX¡Ê²·Çä»Ô¾ì¡Ë¡¦ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Àß·×¡¦»Ü¹©¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ä°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë80²Õ½ê¤ÎÃßÅÅ½ê±¿Å¾³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£ ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNippon Chikudenchi Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼¿¸¶½¨°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-5 ²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°13³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://nipponchikudenchi.co.jp
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡ÊKraftia Co., Ltd¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¶¶ÏÂ¹¬
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ ONE FUKUOKA BLDG. 14³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÇÛÅÅ»ö¶È¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¡¢¶õÄ´´É»ö¶È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥¨¥³»ö¶È¡¢½»Âð¥¨¥³»ö¶È¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
URL¡§https://www.kraftia.co.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒTMEIC
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTMEIC
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Àî¸ý¾Ï
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-1-1¡ÊÅìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¶È¥×¥é¥ó¥È¸þ¤±¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¦ÅÅµ¡ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó¹©»ö¡¦¥µー¥Ó¥¹ÊÂ¤ß¤ËÀ½Â¤¶È¸þ¤±´Æ»ëÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ïµÚ¤Ó²óÅ¾µ¡¡ÊÂçÍÆÎÌ¥âー¥¿Åù¡Ë¤Î³«È¯¡¦À½Â¤
URL¡§https://www.tmeic.co.jp