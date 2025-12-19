Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈËþÂÅÙÄ´ºº2025¤ò¼Â»Ü
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶ÈÉô¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ä²ÁÃÍ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËþÂÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó90%¤¬¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼³µÍ×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://form.k3r.jp/suntory_sports/partner_satisfaction_survey2025?k3ad=sportsnavi
¢£9³ä¤¬ËþÂ¤È²óÅú¡¢Ç®ÎÌ¤ÈÁÛ¤¤¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー±Ä¶È
¢£¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º
¢£7³ä°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬¼Â´¶¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¡×¡¢¡Ö½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ø¤ÎÀ®²Ì¡¦¹¥±Æ¶Á
¢£Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤µ¤Þ¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¡×¡ÖÇä¾å¡¦¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¡×¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¡×¡Ö½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¡×¡ÖºÎÍÑ³èÆ°¡×¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¡×¤ËÀ®²Ì¡¦¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤â¸ò¤¨¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÇ§ÃÎÅÙ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¡ä
¡¦¼ÒÆâÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È³èÍÑ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ë²æ¡¹¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹ÍÍ¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ØÇ§ÃÎ¡¦¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò²ñ°÷¤Ø¤Î»Üºö¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÇä¾å¡¦¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¡ä
¡¦½ë¤µÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢²æ¡¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤è¤êÇ¯Îð¤Î¹â¤¤Êý¡¹¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤â3ÇÜ¤ÈÈôÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÈÎÂ¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·×²èÃÍ¤Î120%¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¼ÂÀÓ¤¬½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¡ä
¡¦¾Ò²ð¤·¤¿Àè¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤¬¿Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±Ä¶È¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»î¹ç´ÑÀï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤òÍ¶¤¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥ìー¤Ë´¶Æ°¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¹¤Ê¤ë¿®Íê´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¡¦ºÎÍÑ³èÆ°¡ä
¡¦¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»ö¤È¥µ¥ó¥È¥êーÍÍ¤È¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¡ÊÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¡Ë¤¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥¯¥ëー¥È¤ÎºÝ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃÏ°è¹×¸¥¡ä
¡¦¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¶¨¶È¤·¤ÆÃÏ°è¹×¸¥¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´üÂÔ¡¦¤´Í×Ë¾¡ä
¡¦¤¤¤Ä¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆÂçÊÑ´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»ä¤¿¤Á¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤â²¿¤«¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë»Üºö¤ò¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Áー¥à¤Ø¤Î·ãÎå¡ä
¡¦¥êー¥°¥ï¥óÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡ãÄ´ººÌÜÅª¡ä
¥¹¥Ý¥ó¥µー¿·µ¬³ÍÆÀµÚ¤Ó´ûÂ¸¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î·ÑÂ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸
¡ãÄ´ººÊýË¡¡¦»þ´ü¡ä
Ä´ºº´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
Ä´ºº¼êË¡¡§
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨ÂÐ¾Ý¼ÔÍÍ¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÄ´ºº¤ò¤´°ÆÆâ
¡ãÄ´ººÂÐ¾Ý¡ä
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î´ûÂ¸¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È
Ä´ººÂÐ¾Ý¿ô¡§41¼Ò95Ì¾
¡ã²óÅú¿ô¡ä
²óÅú¿ô¡§35¼Ò58Ì¾¡Ê²óÅúÎ¨¡§Ìó61¡ó¡Ë
¡¡-¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡§8¼Ò12Ì¾
¡¡-¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡§6¼Ò11Ì¾
¡¡-¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö¡§15¼Ò25Ì¾
¡¡-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñー¥È¥Êー¡§1¼Ò1Ì¾
¡¡-¥Û¥¹¥È¥²ー¥à¥Ñー¥È¥Êー¡§5¼Ò9Ì¾
¢£Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¶¦ÁÏ·¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¾ÜºÙ(https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/partner/site/)
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://form.k3r.jp/suntory_sports/inquiry)
Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤ÎºÇ¿·¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://form.k3r.jp/suntory_sports/patnership_download)
¢£Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1980 Ç¯¤ËÁÏÉô¡£88-89 ¤ËÅìÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥êー¥°¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢95-96 ¤Ë¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤òÇË¤Ã¤ÆÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢06-07 ¤Ë¥êー¥°Àï2 °ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½é¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë·×5 ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£ ¿·¥êー¥°¸µÇ¯¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥é¥°¥Óー¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Û¥¹¥È¥²ー¥à¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë±é½Ð¤ò·×²è¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬Íè¤Æ¡¦¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¥Û¥¹¥È¥²ー¥à¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/
¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¥Úー¥¸¡§https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/partner/site/