¿·À¤ÂåSLG¡ßRPG¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡ÙËÜÆü12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ªµÇ°CMÆ±»þ¸ø³«¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤¬Ç®¤Àï¹ñ¾ë¼ç¤òÇ®±é
Qookka Games¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿¿Àï¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¡£ËÜÆü¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ーËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓCM¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤YouTuber¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤ä¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¢VTuber¤Ë¤è¤ë¼Â¶·ÇÛ¿®¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ³¡¹¤È³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó½Ð±éCM¸ø³«¡ªµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇºÇÂç5Ëü±ßÁêÅö¤Î¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï¡¢Àï¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿ÀïÎ¬À¤È¡¢RPG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÉ´¿ÍÉ´ÍÍ¡×¤ÎÊª¸ìÂÎ¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë³×¿·¤ò·Ç¤²¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇ¤âÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿CM¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬Àï¹ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¾ë¼ç¤Ø¤È²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Îò»Ë¤ò°¦¤¹¤ë°ì¿Í¤Îºö»Î¤È¤·¤Æ¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌ´¸«¤ë»Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿±éµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜºî¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¸øÊ¿¤ÊÂÐÀï¡×¡¢¡ÖÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿¶¦Æ®ÀïÎ¬¡×¡¢¡Ö¾ë¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎË×Æþ·¿¥íー¥ë¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦³Ë¤È¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=7-KGevRSxKo ]
CM¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢CM¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿3Æü´ÖÏ¢Â³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£1200Ì¾ÍÍ¤ËºÇÂç5Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢CM¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥¯¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎß·×ÀµÅú¿ô¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥µー¥ÐーÁ´ÂÎ¤ÎÎß·×ÀµÅú¿ô¤ÎÃ£À®ÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖCMµÇ°¡¦¼ç¿Í¸øÁõÂ«¡×¤ä¡ÖCMµÇ°¡¦¼Æ¸¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨CMµÇ°¡¦¼Æ¸¤¡§´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ðー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¥µー¥Ðー¤Ë¤Æ7Æü´Ö³«ºÅ
ÆÃÊÌ¤ÊÁõÂ«¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀï¹ñ¤òÀ¸¤È´¤¯ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤YouTuberÂç½¸¹ç¡ª¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡ÙÅ°Äì²òË¶¡ª
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTuber´ë²è¤¬½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£
SLG¡ßRPG¤Î¿·ÂÎ¸³¡¢¥ê¥¢¥ëÀï¹ñ¤Ø¤ÎÉ½¸½¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ°ÄìÊ¬ÀÏÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÍ½Äê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¤æ¤æ / ¿·ºî¥²ー¥à¹¶Î¬¡¢Mochi¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥²ー¥à¤µ¤ó¤Ý/¤è¤½¸«¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»Ì¡²è²È¡¦ÆÁ±Ê¥µ¥È¥·¤Ê¤É¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¼Í¥²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¡¢Î©²Ö¿µÇ·²ð¤µ¤ó¡¢¿Íµ¤VTuber¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¤µ¤ó¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡ª
¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äーÆÃÅµ¤Ç¡¢À±5Éð¾¡¦Ëª¿Ü²ì¾®Ï»¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËèÆüÀ¬ÅÓ¡×¤Ç¡¢ËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀ±5Éð¾¡ÊºØÆ£µÁÎ¶¡¢Æ«À²¸¡Ë¡¢¾®È½¡¢¶äÁ¬¡¢³ÐÀÃÍÑ´¬Êª¡¢ÉðÌ¾¤Î¾Ú¡¢Éð¾·Ñ¾µÍÑ´¬Êª¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥µー¥Ðー³«»Ï¸å
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼·ÆüÇ·µ·¡×¤Ç¡¢7Æü´Ö¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÎÀ±5Éð¾¡Ê´ÅÇô·Ê»ý¡¢´ÅÍø¸×ÂÙ¡¢°ËÃ£À²½¡¡Ë¤«¤é1¿Í¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾®È½¤äÉð¾ÅÐÍÑ¾õ¡¢ÀïË¡½¬½Ï»ØÆî½ñ¡¢³ÐÀÃÍÑ´¬Êª¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥µー¥Ðー³«»Ï¸å
¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î¡ÖºÇ¶¯¿¦¿Í·èÄêÀï¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¦¿ÍÂÐ¶É¤ÎÀ®ÀÓ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Éð·Ý¡¢ÃãÆ»¡¢ÊÛÏÀ¡¢»»½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢ÃÃÌê¤Î6¤Ä¤ÎRPGÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÉôÌç¤Ç½êÂ°¥µー¥Ðー¤È»²²Ã¥µー¥Ðー¤Ë¤ª¤±¤ë½ç°Ì¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÇ°²«¶â¾®È½¡Ê¢¨¡Ë¡¢¿¦¿Í¾Î¹æ¡¢¾®È½¡¢ÅÐÍÑ¾õ¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³«Êü¤·¤¿¥µー¥Ðー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó1É¾Äê¤Þ¤Ç³«ºÅ
¢¨µÇ°²«¶â¾®È½¡§µÇ°²«¶â¾®È½¡Ê¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¡Ë&5g¤Î½ã¶â¡Ê½ãÅÙ99.99¡ó¡¿K24¡Ë
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀïÎ¬ÂÎ¸³¤È¡¢Àï¹ñÀ¤³¦¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¤ª¤¯¤ëSLG¡ßRPG¤Î³×¿·ºî¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ¿ÞÀïÎ¬ÂÎ¸³¤ÈËÉÙ¤ÇÌÌÇò¤¤¸Ä¿Í°éÀ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤Ë°ì¾ë¤Î¼ç¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤òÃÃ¤¨¡¢ÀªÎÏ¤òÃÛ¤¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë³ÆÃÏ¤òÀ¬Æ¤¤·¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤·¡¢ÍðÀ¤¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
