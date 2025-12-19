¼«Ëý¤ÎÌ£¤ò¡ÈÊõÈ¢´Ì¡É¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö mon reve¡Ê¥â¥ó ¥ìー¥ô¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë½ÐÅ¹¡£2026Ç¯1·î16Æü～¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ
ÏÂÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Í°æ¹¨ÂÀÏº ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü～2·î14Æü¤Þ¤Ç¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ö2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ömon reve¡Ê¥â¥ó ¥ìー¥ô¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¤äÍÎ²Û»Ò¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCALVA¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô/ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÄÃæÆóÏ¯¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 2¼ïµÍ¹ç¤»¡×¤È¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ò³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ëý¤ÎÌ£¤ò¡ÈÊõÈ¢´Ì¡É¤Ë½¸¤á¤¿Ì´¤ÎµÍ¹ç¤»¡Ö mon reve¡Ê¥â¥ó ¥ìー¥ô¡Ë¡×
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ömon reve¡Ê¥â¥ó ¥ìー¥ô¡Ë¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È»ä¤ÎÌ´¡É¡£³ùÁÒ¹ÈÃ«¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ä¡¢¤Û¤í¤Û¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×¡¢¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡ÖCHOCCO¡×¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÈÊõÈ¢´Ì¡É¤Ë½¸¤á¤¿Ì´¤ÎµÍ¹ç¤»¤Ç¤¹¡£¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ´¤ä´î¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´Ì¤ÎÅ·ÌÌ¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÀ±¡¹¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤Ë¤Î¤ê¡¢¹âÅç²°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥ê¥¹¤¯¤ó¤òÃæ±û¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÊõÈ¢´Ì¡É¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Ò¡£º£Æü¤Ï¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 2¼ïµÍ¹ç¤»¡× ¤¬ÅÐ¾ì
¡Ò³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ó¤È¡ÒCALVA¡Ó¡¢¡È³ùÁÒ¡É¤ò°¦¤¹¤ë2¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 2¼ïµÍ¹ç¤»¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¿ー¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë³ê¤é¤«¤Ê¤³¤·ñ²¤òÊñ¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄìÌÌ¤Ë¥¯¥ë¥ß¤òÅº¤¨¤¿¡¢ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡£ ¤½¤³¤Ë¡¢¡ÒCALVA¡Ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¼ñ¤ò½Å¤Í¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê·ª¤¤ó¤È¤óñ²¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢¿©´¶¤Î¤è¤¤¥¯¥ë¥ß¤òÄìÌÌ¤ËÅº¤¨¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¼Ò¤ÎÂåÉ½²Û»Ò¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤âºÆÅÐ¾ì
¡¡¡ÒCALVA¡Ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¯¤Á¤É¤±¤Î¤è¤¤·ª¤¤ó¤È¤ó¤È¥·¥ç¥³¥é¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¾å²¼¤ËÇ»¸ü¤Ê·ª¤¤ó¤È¤ó¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥³¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥¿ーÀ¸ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤ä·ª¤¤ó¤È¤ó¥¯¥êー¥à¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ò¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡È³ùÁÒ¡É¤ò°¦¤¹¤ë2¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÒCALVA¡Ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÚÈ¢¤ËÆþ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥êー¥Ö¤òÉÕ¤±¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡¿²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
¡ümon reve¡Ê¥â¥ó ¥ìー¥ô¡Ë¡¿3,370±ß
¡ü¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 2¼ïµÍ¹ç¤»¡¿1,200±ß
¡ü·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò 8¸ÄÆþ¡¿3,240±ß
¡ü·ª¤¤ó¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ë¥ß¥ß £¶¸ÄÆþ¡¿1,458±ß
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä 10³¬ºÅ²ñ¾ì¡Ö2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×³ùÁÒ¹ÈÃ«½ÐÅ¹¥Öー¥¹
CALVA½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤ÇÈÎÇä¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò BONBON DE CHOCOLAT¡×
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆCALVA½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò BONBON DE CHOCOLAT¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡£»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤È¥¯¥ë¥ßÆþ¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥ç¥³¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼«¿®ºî¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°Â¦¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò3¼ïÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤Î¸ÄÀ¤¬¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒÍÓæ½¥·¥ç¥³¥é¡×¤âºÆÅÐ¾ì¡£¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥ç¥³¥é¤È¥¯¥ë¥ß¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ò³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ó¤Î¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÒCALVA¡Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÎÉ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦ÍÓæ½¥·¥ç¥³¥é¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚCALVA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1974Ç¯7·î¡¢ÀèÂå¤¬³ùÁÒ»ÔÂçÁ¥¤ÇÁÏ¶È¡£2009Ç¯¤Ë¡ÖBoulangerie Patisserie CALVA¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍÎ²Û»Ò¤È¥Ñ¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢¡¥«¥ë¥ô¥¡ ÂçÁ¥ËÜÅ¹¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÂçÁ¥1-12-18¥¨¥ßー¥ë¥Ó¥ë1F
¢¡¥«¥ë¥ô¥¡ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ https://calva.jp/
¢¡¥«¥ë¥ô¥¡ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡ https://calva-shop.jp/
³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1954Ç¯10·î¡¢ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤Î½éÂå¤ÈÍÎ²Û»Ò¿¦¿Í¤Î2ÂåÌÜ¤¬¡¢³ùÁÒ»ÔÀã¥Î²¼1ÃúÌÜ12ÈÖ4¹æ¤ÎËÌ¾òÂÙ»þ¾®Ä®Å¡À×ÃÏ¡Ê¸½ºß¤ÎËÜÅ¹½êºßÃÏ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤ÈÁÏ¶È¤·¡¢2024Ç¯¤ËÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½²Û»Ò¤Î¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤Ïº£¤«¤éÌó40Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¡£¥¯¥ë¥ß¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¥Ð¥¿ーÀ¸ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¡Ø ¤ª¤¤¤·¤¤ ¡Ù ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ª²Û»Ò²°¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È¬È¨µÜÁ°ËÜÅ¹¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÀã¥Î²¼1-12-4
¢¡³ùÁÒ¹ÈÃ« ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://beniya-ajisai.co.jp/
¢¡³ùÁÒ¹ÈÃ« ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://www.kamakurabeniya.com