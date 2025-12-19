ÀÐÀî¸©¡¦¥Û¥Æ¥ë ¤æ²Ú¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¡¢¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó¡× ÈþÈ©ÉôÌç¥¨¥ê¥¢£²°Ì ¡õ ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÊµþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÃÓ ¸ç¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡×¡ÊÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¡Ë¤Ï¡¢Åö´Û¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤¬¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈþÈ©ÉôÌç¡×Âè2°Ì¡ÊËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤äÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë´Ñ¸÷¼ê·Á¤ÎÈ¯¹Ô¤òÃ´¤¦µòÅÀ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¯È¯¿®¤·¡¢´Ñ¸÷²óÍ·Â¥¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¼õ¾ÞÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î±þ±çÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤¬¡ÖÈþÈ©ÉôÌç¡×Âè2°Ì¡ÊËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¹×¸¥¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤òW¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±©ºð»Ô¤ÈÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä¡¢´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://mandm.co.jp/news/2028?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=onsen_sousenkyo)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤Ï¡¢ÆüËÜÍ£°ì¡¢¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ëº½ÉÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀéÎ¤ÉÍ¤Ê¤®¤µ¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²¹Àô»ñ¸»¤È¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Åö´Û¤ò´Þ¤à3¤Ä¤Î²¹Àô»ÜÀß¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Æü¡¹¤³¤Î²¹ÀôÃÏ¤òË¬¤ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤¬·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿É¾²Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¼ê·Á¤ÎÈ¯¹Ô¤òÃ´¤¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì½õ¤Ë
¡Ö¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢±©ºð»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö´Ñ¸÷¼ê·Á¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ñ¸÷¼ê·Á¡×¤Ï¡¢±©ºð»ÔÆâ¡¢Ìó30¤Î°û¿©Å¹¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤¬¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀßÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿Á´ÂÎ¤ä±©ºð»ÔÆâ¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î²óÍ·¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö´Û¤Ç¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¼ê·Á¡×¤ÎÈ¯¹ÔÁë¸ý¤òÃ´¤¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë±©ºð»Ô¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×´µ¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò°ì¤Ä¤Î·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Åö´Û¤Ïº£¸å¤â±©ºð»Ô¤ª¤è¤ÓÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¡Ö¤Ï¤Þ¤Ê¤¹¤ÎÅò¡×
¡Ö¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡×¤ÎÅò¤Ï¡¢ÃÏ²¼Ìó1,300m¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¼«²È¸»Àô¤ò¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£àèàá¿§¤Î¹âÇ»ÅÙ¸»Àô¤ÏÈ©¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡ÈÈþ¿Í¤ÎÅò¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÍá¾ì¤Ï¾ö¤ò»ÈÍÑ¤·³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°Â¿´¡¢Â¸µ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡¡»ÙÇÛ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢±©ºð»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´¹ñ¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬±þ±çÅêÉ¼¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¡ÈÈþÈ©¤Î²¹ÀôÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢º£¸å¤â¡Ö¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¡×¤Ç¤ÎÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀéÎ¤ÉÍ²¹Àô¶¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Á¤ê¤Ï¤Þ ¥Û¥Æ¥ë¤æ²Ú¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
- Ã´Åö¡§ÀÖ°æ
- TEL¡§0767-22¡¾7500
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hotel-yubana.com/(https://hotel-yubana.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=onsen_sousenkyo)
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://hotel-yubana.com/contact/(https://hotel-yubana.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=onsen_sousenkyo)
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥µー¥Ó¥¹
- URL¡§https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=onsen_sousenkyo)
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=onsen_sousenkyo)