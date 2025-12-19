À¾µþ¶ä¹Ô¡ßÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±³«ºÅ¡ª2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×³«ºÅ
»³¸ý¸©¤òµòÅÀ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÉÙ»Î¾¦¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô°ð²ÙÄ®10-23 ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ÉÒÉ§¡Ë¤ÎÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ÉÒÉ§¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀ¾µþ¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹±Ä¶ÈÉô¡§»³¸ý¸©¼þÆî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è ¡§¾¾²¬ ·ò¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ç¡Ö´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸å±ç¤Ï¾®ÌîÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ»þÂå¤Î¤¤¤Þ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ä¾Ê¥¨¥Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥¹¥È¤äÊä½õ¶â¤Î¤³¤È¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤ò60Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀìÌçÅª¤ÇÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Ê¤áÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä²ò¾Ã¤·¡¢Ê¹¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÆ°¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ë£³¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù
¢£¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©¡×― ¤Ê¤Ë¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤ò²ò·è
¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤âÉ¬Í×¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÃ¦ÃºÁÇ¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Ö¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«º¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤ä¡¢´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎºö¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢·Ð±Ä¤Ë¤É¤¦¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢
¡¦ ¸÷Ç®Èñ¤Îºï¸º
¡¦ Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ
¡¦ ¼è°úÀè¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¸þ¾å
¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø·Ð±Ä¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¡Ù¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾Ê¥¨¥Í¿ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×― ¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È²òÀâ
¡Ö¾Ê¥¨¥Í¿ÇÃÇ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂç¤¬¤«¤ê¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¡Ö·ë¶É¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñºï¸º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í¿ÇÃÇ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡¢Êä½õ¶â¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¡Ö¾Ê¥¨¥Í¿ÇÃÇ¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò ¡ØÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¾ðÊó¡Ù¤ò¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÂè°ìÊâ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¡©¡×― ¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¥»¥ß¥Êー¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÂÐ±þ¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢Êä½õ¶â³èÍÑ¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Þ¤Ç¤òÀ°Íý¤·¡¢ÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£
Á´¤Æ¤ò°ìµ¤¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Ê¤áÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤ä¾Ê¥¨¥Í¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¸÷Ç®Èñ¤Îºï¸º¤äÊä½õ¶â³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë
¡¦¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤
¡¦ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Ê¹¤¤¿¤¤
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ¡¡´Ö¡§10:00～11:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
²ñ¡¡¾ì¡§A¥¹¥¯¥¨¥¢ 1³¬²ñµÄ¼¼¡Ê»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæ±ûÆóÃúÌÜ3-1¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§À¾µþ¶ä¹Ô¡¢ÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò
¸å¡¡±ç¡§¾®ÌîÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê
¢¨²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¡¦ÅðÆñÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è´ë¶È¤Î¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
À¾µþ¶ä¹Ô¤ÈÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±Äó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤¬¸«¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¤ä¾Ê¥¨¥Í¤ò¡ÈÉéÃ´¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://forms.gle/FTwzY3QTKryhXGkV6
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§0836-38-5610
WEB¡§https://www.fujisho-green.com/
¡Ú¡¡ÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡Û
ÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤ò70Ç¯°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¡Ö¿Í¤ÈÃÏ°è¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÉÙ»Î¾¦³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©756-8501 »³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô°ð²ÙÄ®10-23
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£ÅÄ ÉÒÉ§
URL:https://fujisho.ne.jp/
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÉÙ»Î¾¦¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©756-0811 »³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô°ð²ÙÄ®10-23
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£ÅÄ ÉÒÉ§
URL:https://www.fujisho-ghd.co.jp/