2026Ç¯1·î1Æü¡¢Ì¾¸Å²°-¥Ï¥Î¥¤Àþ¤¬¥¨¥¢¥Ð¥¹A350¤ËÂç·¿²½¡¡½éÆü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤Ë½éÊØ¤ò¡ÖÊü¿å¥¢ー¥Á¡×¤Ç´¿·ÞÍ½Äê
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡ÊÆüËÜ»Ù¼Ò ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥´ー¡¦¥·ー¡¦¥¢¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡Ê½Ë¡¦ÌÚ¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ë-¥Ï¥Î¥¤Àþ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿µ¡ºà²½¤Î½éÊØ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¡×¤ÎÅþÃå¤ËºÝ¤·¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCIJAC¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÅþÃå»þ¤Ë¡ÖÊü¿å¥¢ー¥Á¡×¤Ç¤Î´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂç·¿²½¤ÏÌ¾¸Å²°È¯¥Ù¥È¥Ê¥àÏ©Àþ¤Î¥Ëー¥º³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Êü¿å¥¢ー¥Á¤Ï¡¢¿·Ï©Àþ¤ä¿·µ¡ºà¤Î½¢¹Ò¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦ÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤¬¿å¤Î¥¢ー¥Á¤ò¤¯¤°¤ë±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¡×¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¾èµÒ¤È¾è°÷¤Ø¤Î·É°Õ¤È½ËÊ¡¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ï¡¢ÅþÃå»þ¹ï¤¬½éÆü¤Î½Ð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¶á¤¯¡¢Ä«¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¤¬Êü¿å¥¢ー¥Á¤Î¥²ー¥È¤ò¤¯¤°¤ë¸÷·Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤ÈºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤ÊÏ©Àþ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î1Æü¡Ê½Ë¡¦ÌÚ¡Ë
¢£ÂÐ¾ÝÊØ¡§¥Ï¥Î¥¤È¯ Ì¾¸Å²°¹Ô¤ VN348¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¡Ë
¢£ÅþÃåÍ½Äê»þ¹ï¡§AM6:30¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¢¨Í½Äê
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ¡§Êü¿å¥¢ー¥Á¤Ç´¿·Þ ¢¨Í½Äê
¢¨Êü¿å¥¢ー¥Á¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä±¿¹Ò¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¸Å²°-¥Ï¥Î¥¤/¥Ûー¥Á¥ß¥óÀþ¤Îµ¡ºàÂç·¿²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2026Ç¯1·î1Æü～3·î28Æü¤Î´ü´Ö¤ÏÌ¾¸Å²°-¥Ï¥Î¥¤Àþ¤Ë¡¢¤Þ¤¿2026Ç¯2·î1Æü～2·î26Æü¤Î´ü´Ö¤ÏÌ¾¸Å²°-¥Ûー¥Á¥ß¥óÀþ¤Ë¡¢ºÇ¿·±Ô¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£µ¡¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÂÀÊ¿ô¤ÏºÇÂç305ÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï10¥¤¥ó¥Á¤Î¸Ä¿ÍÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¤òÈ÷¤¨¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥È¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ë¡¢15.4¥¤¥ó¥Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼ýÇ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌÏ©¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¤È¤â¤Ë½¾Íè¤Î1¸Ä¤«¤é2¸Ä¤ËÁý¤¨¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£±¿¹Ò´ü´Ö¡§
¡ÚÌ¾¸Å²°-¥Ï¥Î¥¤ VN349/348¡Û2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÌ¾¸Å²°-¥Ûー¥Á¥ß¥ó VN343/342¡Û2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£»ÈÍÑµ¡ºà¡§¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¡ÊºÇÂç305ÀÊ¡Ë
¢¨Ì¾¸Å²°-¥Ûー¥Á¥ß¥óÀþ¤Î¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¡×¤Ç¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Î·î¡¦ÌÚ¡¦Æü¤Î¤ß¤Ç¡¢¿å¡¦ÅÚ¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹A321¡×·¿µ¡¤Ç¤Î±¿¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦µ¡ºà¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
<¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡Ê¥¹¥«¥¤¥Áー¥à¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ±Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ22ÅÔ»Ô¡¢³¤³°37ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö·×100Ï©Àþ°Ê¾å¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°787-9¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°787-10¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900 XWB¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇ¿·±Ô¤Îµ¡ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÏ©Àþ¤Ï¡¢ÅìµþÀ®ÅÄ¡¢Åìµþ±©ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î5¤Ä¤Î¶õ¹Á¤«¤é¥Ï¥Î¥¤¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥Á¥ß¥ó¤Ë±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþÀ®ÅÄ¤ª¤è¤ÓÂçºå¤«¤é¤Ï¥À¥Ê¥ó¤Ø¤â½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü±Û´Ö¤ÇºÇÂç¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤È³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õ»º¶È¤Î³ÊÉÕ¤±²ñ¼ÒSkytrax¤Ë¤è¤ë4¥¹¥¿ーÉ¾²Á¡¢¡ÖAirlineRatings.com¡×¤Ë¤è¤ë2024Ç¯À¤³¦¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×20Áª½Ð¡¢¤Þ¤¿APEX¡ÊAirline Passenger Experience Association¡Ë¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤Î¡Ö5¥¹¥¿ー¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÇÓ½Ð¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÏ©Àþ¤Î½¢¹Ò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë5¥¹¥¿ー¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home
¡¾¡¡MeetsVietnam¡§https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/