Earth hacksÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´Øº¬À¡¿Í¤¬COP30¤ËÅÐÃÅ

¡¡Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬À¡¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖEarth hacks¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëNIKKEI GX²ñµÄ¢¨¤Ë»²²è¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó2025Ç¯11·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COP30¡Ê¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¡¦´Øº¬À¡¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¸³è¼Ôµ¯ÅÀ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤ò¿Ê¤á¤ë¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎºÇ¿·¤Î¶¦ÁÏ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤¬Ã¦ÃºÁÇ¤Ë»ñ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼«È¯Åª¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤ä¡¢»º´±Ì±¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤¹²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨NIKKEI GX²ñµÄ¡§²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤òÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊGX¡Ë¤ËÀè¿ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÈÍ¼±¼Ô¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½¸¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò
COP30 Japan Pavilion¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
COP30 Green Zone²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢
µÆ¸¶ ¼þÊ¿ »á¡ÃÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹
¡¦ÍèÉÐ°§»¢
ÀÐ¸¶ ¹¨¹â »á¡Ã´Ä¶Âç¿Ã
¡¦´ðÄ´¹Ö±é
¹âÂ¼ ¤æ¤«¤ê »á¡ÃÅìµþÂç³Ø Ì¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶µ¼ø
¡¦ÂÐÃÌ
¹ÔÌÚ ÈþÌï »á¡Ã´Ä¶¾Ê ÃÏµå´Ä¶¶É¹ñºÝÃ¦ÃºÁÇ°Ü¹Ô¿ä¿Ê¡¦´Ä¶¥¤¥ó¥Õ¥éÃ´Åö»²»ö´±
¹âÂ¼ ¤æ¤«¤ê »á¡ÃÆ±¾å
°ÂÆ£ ½ß »á¡ÃÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò ÊÔ½¸°Ñ°÷
¡¦´ë¶È¹Ö±é
»³ËÜ Í£»Ë »á¡ÃÂçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò »ñ¸»¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë»ö¶È³«È¯Éô ³«È¯Ã´ÅöÉôÄ¹
»³ºê ÅßÇÏ »á¡Ãe-dash³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
´Øº¬ À¡¿Í¡ÃEarth hacks³ô¼°²ñ¼Ò ¼ÒÄ¹ CEO
¡¦ÊÄ²ñ°§»¢
¹âÂ¼ ¤æ¤«¤ê »á¡ÃÆ±¾å
°ÂÆ£ ½ß »á¡ÃÆ±¾å
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡´Øº¬À¡¿Í
º£²ó¤ÎCOP30¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤È¤¤¤¦±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£COP30¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ò¾Ä¤«¤é¼Â¹Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ëÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Earth hacks¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤¬¤É¤ì¤À¤±CO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯Ã¦ÃºÁÇ¤Ë·Ò¤¬¤ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ì¥ó¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¹ÔÆ°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤É¤ì¤À¤±¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢À¸³è¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥«¥Ü¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO´Øº¬À¡¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡´Øº¬À¡¿Í
Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÂç³Ø±¡¡Êµì¡§Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë½¤Î»¸å¡¢´Ä¶ÌäÂê¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤ò»Ö¤·ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢½¾¶È°÷ÁÈ¹çÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤ê»°°æÊª»º¤Ë3Ç¯´Ö½Ð¸þ¡£2022Ç¯¤ËEarth hacks¤òÇîÊóÆ²¤È»°°æÊª»º¤Î¶¦Æ±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢2023Ç¯¤ËEarth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£Æ±Ç¯5·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóCOP30¡¢¤¤µ¤é¤®²ñ¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ÆÀ¸³è¼Ô¡ßÃ¦ÃºÁÇ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¿¿ô¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢½ñÀÒ¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤ÏÅÁ¤¨Êý¤¬97¡ó¡×¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤â¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿J-WAVE¡Öoff¤ÎÆü¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ã¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢MC¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤Ã¦ÃºÁÇ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEarth hacks¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEarth hacks¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤È´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·ºï¸ºÎ¨¡Ê%¡Ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¡×¤ò´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Î²Ä»ë²½¤ÈÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¡£À¸³è¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡¢¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEarth hacks for Local¡×¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://co.earth-hacks.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/earthhacks.jp/