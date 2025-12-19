¥ª¥Õ¥£¥¹»ÈÍÑÅÅÎÏ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÄÍÇî»Ë¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ
Åö¼Ò¤¬Æþµï¤¹¤ëÀÖºäBiz¥¿¥ïー¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤â¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈæÎ¨¤ÏÌó90¡óÄ¶¡Ê2025Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¸«¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢·ÀÌóÅÅÎÏÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¡¢100¡ó¥°¥êー¥óÅÅÎÏ²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥°¥êー¥óÅÅÎÏÆ³Æþ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£´Ä¶Éé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»ö¶È¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÅÎÏ°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ü µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¿¢ÎÓ
ÃÏ°è¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤Î¿¢ÎÓ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ò¼é¤ê¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò°é¤ß¡¢Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ü ³¤¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó
³¤Áô¡¦³¤Áð¤¬»ý¤ÄCO2µÛ¼ýÎÏ¡Ê¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¡¢³¤¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤¹³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀß·×
²á¾êÊñÁõ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÁÇºà¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Ä¶Éé²Ù¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈºÇÂç¤è¤ê¤â¡¢ºÇÅ¬(R)¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¿´Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡ØÌÀÆü¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë(R)¡ÙÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯Äó¶¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ó¥¿¥ß¥óC(¢¨1)Ä¹»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ñ¥¦¥Àー¡ÖVitabridC¡×¤ÏÀ¤³¦ÍË¾8Âçµ»½Ñ(¢¨2)¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ÆÃ¼ìµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¡¢³ÆÊýÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤È¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ê¥¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁí»Ô¾ì¤ÇÆüËÜÇä¾åNO.1(¢¨3)¤Ë¡£ºÇÂç¤è¤ê¤âºÇÅ¬¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ö¸þ¤ò½Å»ë¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¼è¤ì¤ëD2C·ÁÂÖ¡ÊÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 À°È©À®Ê¬
¢¨2 2001 MRS Highlight Innovations
¢¨3 2023Ç¯ÈÎÇä¹â ½ÐÅµ¡§¡ØH¡¦B¥Õー¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷ 2025 No.1 µ¡Ç½»Ö¸þ¿©ÉÊÊÔ¡Ù(ÉÙ»Î·ÐºÑ) ¡¿2022Ç¯ÈÎÇä¹â ½ÐÅµ¡§¡ØH¡¦B¥Õー¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷ 2024 No.1 µ¡Ç½»Ö¸þ¿©ÉÊÊÔ¡Ù(ÉÙ»Î·ÐºÑ)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½»½ê ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¸ÞÃúÌÜ3-1 ÀÖºäBiz¥¿¥ïー
ÀßÎ© ¡§2014Ç¯4·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂçÄÍÇî»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥é¥¤¥Õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ØÏ¢»ö¶È¡Ê·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ Â¾¡Ë
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ö¶È³«È¯
URL¡§https://vitabrid.co.jp/
