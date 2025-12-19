·î´©»ï¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤¬ÁÏ´©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª2026Ç¯1·î¹æ¤«¤éËè·î°Û¤Ê¤ë¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡×¤ä¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£²ÅÆ»¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©»ï¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¹æ¡Ê2026Ç¯3·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤ÆÁÏ´©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢2026Ç¯1·î¹æ¡Ê2025Ç¯12·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é12·î¹æ¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í30¼þÇ¯¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡ÙËÜ»ï¤ª¤è¤ÓµÇ°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·î´©»ï¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦Ê¿´äÈþ¹á¤è¤ê¡Û
·î´©»ï¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤Ï1996Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î³¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¥³¥È¡¢É÷·Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³¹¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤È¤¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤È¯¸«¤È´î¤Ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Î°ìÊâ¤Ø¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù2026Ç¯1·î¹æ
¢£¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆÃ½¸¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ëè·î°Û¤Ê¤ë¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¹æ¤ÎÆÃ½¸¡Ö»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¦¾®´ä¡×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®´ä¤Î¥Ðー¡ØBar Soutsu¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö»¶Êâ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£2·î¹æ°Ê¹ß¤â¡¢¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ö±«¤Î¤Á ²ö¤êÆ»¡×1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ØBar Soutsu¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÆî¾®´ä6-18-8¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é2026Ç¯2·îº¢¤Þ¤ÇÄó¶¡Í½Äê
¢£¤¢¤Î³¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó360¹æ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼óÅÔ·÷¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¡£ÆÃ½¸¥¨¥ê¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³¹¤ÎÊÑ²½¤ä²û¤«¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºÆË¬¤¹¤ë´ë²è¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¹æ¤ÎÆÃ½¸¡Ö»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¦¾®´ä¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤ò°·¤Ã¤¿2004Ç¯1·î¹æ¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó!?
¢£µÇ°¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡ª
¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í30¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í30¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡×
https://www.kotsu.co.jp/special/sanpo30th
¡Ú¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤ÎÊâ¤ß¡Û
1995Ç¯11·î¡¡¡ØÎ¹¤Î¼êÄ¡¡ÙÁý´©¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼óÅÔ·÷»¶ºö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤òÈ¯Çä
1996Ç¯3·î¡¡ÁÏ´©¹æ¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù1996Ç¯4·î¹æÈ¯Çä¡£B5È½¡¢Ê¿ÄÖ¤¸¡¢Äê²Á480±ß¡£Âè1ÆÃ½¸¤Ï¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¡£ÃæÂ¼¹¨³Ð¤¬½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
1997Ç¯6·î¹æ¡¡A4ÊÑ·¿È½¡¢ÃæÄÖ¤¸¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£µÈ¹¾Î´¿®¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2000Ç¯11·î¹æ¡¡ÉðÅÄ·û¿Í¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2004Ç¯11·î¹æ¡¡Á´¥Úー¥¸¤¬¥«¥éー°õºþ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
2006Ç¯1·î¹æ¡¡»³¸ý¾»É§¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2006Ç¯4·î¹æ¡¡ÁÏ´©10¼þÇ¯¡£10¼þÇ¯µÇ°¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾åÌî¡¦ÀõÁð¡¦Àé½»¡×
2013Ç¯7·î¹æ¡¡ÉðÅÄ·û¿Í¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2013Ç¯8·î¹æ¡¡»ïÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
2014Ç¯9·î¹æ¡¡ÅÅ»ÒÈÇÇÛ¿®³«»Ï
2016Ç¯4·î¹æ¡¡ÁÏ´©20¼þÇ¯¡£20¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤È¤·¤Æ4～6·î¹æ¤Î3¹æÏ¢Â³¤Ç¡Ö¼ò¾ì100¸®¡×¡Ö¿©Æ²100¸®¡×¡ÖµÊÃã100¸®¡×ÆÃ½¸¤òÅ¸³«
2017Ç¯4·î¹æ¡¡ÃæÄÖ¤¸¤«¤éÊ¿ÄÖ¤¸¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
2017Ç¯11·î¹æ ÅÚ²°¹Æ»¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2019Ç¯10·î¡¡ Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤µ¤ó¤¿¤Äby»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤¬¥íー¥ó¥Á
2022Ç¯9·î¹æ¡¡µ×ÊÝÂó±Ñ¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2023Ç¯3·î¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÁ´ÎÏÊÔ½¸Ä¹¡Ù³«¶É
2025Ç¯6·î¹æ¡¡Ê¿´äÈþ¹á¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2026Ç¯4·î¹æ¡¡ÁÏ´©30¼þÇ¯µÇ°ÆÃ½¸¹æ¤òÈ¯ÇäÍ½Äê
ÁÏ´©¹æ¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù1996Ç¯4·î¹æ
¢£¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡Ö»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í30¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡×
https://www.kotsu.co.jp/special/sanpo30th
¢£Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤µ¤ó¤¿¤Äby»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù
https://san-tatsu.jp/
¢£¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡¿¤µ¤ó¤¿¤Ä¡ÙÊÔ½¸Éô¡Ú¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡ÛX
https://x.com/kotsu_sanpo
¢£¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡¿¤µ¤ó¤¿¤Ä¡ÙÊÔ½¸Éô¡Ú¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡ÛInstagram
https://www.instagram.com/san_tatsu
¢£·î´©»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¸ø¼° / Á´ÎÏÊÔ½¸Ä¹¡Ú¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡ÛYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@zenryokuhenshucho
¢£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò ¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡ÙÊÔ½¸Éô¡Êsampo@kotsu.co.jp¡Ë