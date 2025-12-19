ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi¡¢21¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¿·¿Í¥á¥¤¥ÉÉþ¤ÇÆÃÊÌ¤ªµë»Å
½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼Âô¹§¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi¤¬¡¢¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§650¿Í¤Î¥á¥¤¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi/¥É¥ó¥Å¹¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ
2004Ç¯¤Î¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢½©ÍÕ¸¶¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
hitomi¤Ï¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥á¥¤¥É¡Ë¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ëÄÌ¾Î¡É°¦¹þ¤á¡É¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¤ò¤ª»ÒÍÍ¡¢½÷ÀµÒ¡¢¤´²ÈÂ²¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·òÁ´¤Ê¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥«¥Õ¥§¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¡£º£¤Ç¤â¸½Ìò¤Ç¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤ª²°Éß¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ç¤ªµë»Å¡ÊÀÜµÒ¡Ë¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯CBO¡Ê¥Áー¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥µー¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´Ö¥á¥¤¥É¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢¤ª¾îÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ëhitomi
¸¶ÅÀ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿·¿Í¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ç¤Î¤ªµë»Å
21¼þÇ¯ÅöÆü¤Ï¡¢¿·¿Í¥á¥¤¥ÉÉþ¡ÊhitomiÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§Âè1¹æÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö½©ÍÕ¸¶¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥ÆÅ¹¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤ªµë»Å¤ò¼Â»Ü¡£hitomi¤¬ºÇ½é¤Ë¤ªµë»Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¡È¤ª²°Éß¡É¤Ç¤Î¼þÇ¯ÅöÆü¤ªµë»Å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥Éhitomi¤Î¤ªµë»Å¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§ ½©ÍÕ¸¶¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥ÆÅ¹¤Ï¡¢hitomi¤¬¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ªµë»Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¸½¿·¿Í¥á¥¤¥ÉÉþ/hitomiÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó
hitomi¤Î¤ªµë»ÅÎò¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î¤ª¾îÍÍ¤ÈµÇ°»£±Æ
¿Æ»Ò¤Ç¤´µ¢Âð¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤ª¾îÍÍ
¥Á¥§¥¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤â¤Ï¤º¤ß¤Þ¤¹
¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼
¡¦»ä¤Ï21ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éhitomi¤µ¤ó¤Ï¤ªµë»Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ÎÀÜµÒ¤Ï¤½¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤Î¥×¥í´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡¦hitomi¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡áhitomi¤µ¤ó¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¥Á¥§¥»£¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£hitomi¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤¬¤Û¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´¶Æ°¡ª
¡¦ºÇ½é¤ÏÀµÄ¾¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ê¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡Ë¤ÇÌ¼¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤«¤éÊ¹¤¯hitomi¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤Ï¤¸¤á¤Æhitomi¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¥Ö¥í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥«¥¤¥Á¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤À¤ì¤È¤Ç¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÏÃ²á¤®¤Á¤ã¤¦¡£
¤ªµë»Å¸å¤Ï¸½Ìò¥á¥¤¥É¤Î¥·¥çー¤Ë½Ð±é
Ëè½µ¿åÍËÆü¡¢AKIBA¥«¥ë¥Á¥ãー¥ºZONE B1¤Ç2¥¹¥Æー¥¸¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAKIBA BROADWAY¡×¥»¥ó¥¿ー¤¬hitomi
¤ªµë»Å½ªÎ»¸å¤Ï¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸½Ìò¥á¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¡ÖAKIBA BROADWAY¡×¤Ë½Ð±é¡£hitomi¤Ï¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÎÄê´ü¸ø±é¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇËè½µ2¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖYELL FOR YOU¡×
ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¸ø±é¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ç¤´°§»¢¤ò¤¹¤ëhitomi
¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤ª²Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
hitomi¡ÖAKIBA BROADWAY¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¢¨°ìÉôÈ´¿è¡¦´ÊÎ¬¡Ë
ºòÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éº£Æü¤Î21¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬Áá¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢1Æü1Æü¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ÉÎò¤¬20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥á¥¤¥ÉÎò¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤è¤ê¥á¥¤¥ÉÎò¤ÎÄ¹¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥á¥¤¥É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÅú¤¨¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡È¼«¿®¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥¤¥É¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
21¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥ÆÅ¹¤Ç¤Î¤ªµë»Å¡¢¤½¤·¤ÆAKIBA BROADWAY¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊËèÆü¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡¢¤½¤·¤ÆAKIBA BROADWAY¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ーーÂô»³¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi¡Ê»Ö²ìÆ·¡Ë
¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥Áー¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥µー
2004Ç¯¡§¸½¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£
°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥á¥¤¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¡¢Âç³Ø¤ä¹â¹»¤Î¹ÖµÁ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤âÂ¿¿ô¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿7ÄÚ¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¡ÊKADOKAWA/2017Ç¯¡Ë¤ä¡Ö³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¡Ê½ÕÍÛÆ²½ñÅ¹/2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
½©ÍÕ¸¶´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¤È¤·¤Æ½©ÍÕ¸¶¤ÎÃÏ°è³èÀ¡¢Ì¥ÎÏ¡¦Ê¸²½È¯¿®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi
https://www.cafe-athome.com/maid-detail/264
ÌÀÆü12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦hitomi21¼þÇ¯SP¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.cafe-athome.com/event/201401
¡ã¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡ä
¡Ø¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤È¥á¥¤¥É¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Þ¤¤¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖË¨¤¨～¡×¤Ç2005Ç¯¥æー¥¥ã¥óÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß½©ÍÕ¸¶¤Ë£¸Å¹ÊÞ¡¢Âçºå¤Ë£³Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë2Å¹ÊÞÆ±»þ¥ªー¥×¥ó¡£¥á¥¤¥ÉÎò21Ç¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥¤¥Éhitomi¤òÉ®Æ¬¤Ë650Ì¾°Ê¾å¤Î¥á¥¤¥É¤¬ºßÀÒ¡£
2020Ç¯¤è¤ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÅ¹ÊÞ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤â¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥á¥¤¥É¤ÏÅ¹ÊÞ¤È¤ÏÊÌ¤Ë60Ì¾¤¬ºßÀÒ¡£
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢½÷À¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·òÁ´¡×¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¿ä¾©¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°HP
https://www.cafe-athome.com
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.maidcafe-athome.com/
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°X
https://twitter.com/athome_cafe
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/athome__cafe
¢£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@at_home_cafe