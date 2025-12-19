¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆIPG Automotive¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤òÈ¯É½
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ëµ»½Ñ»Ø¸þ¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¿Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥íー¥éー¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¼«Æ°¼Ö¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆIPG Automotive GmbH¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢ IPG Automotive³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å·½²ð¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ADAS/AD HIL¥Æ¥¹¥È
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Æ¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëIPG Automotive¼Ò¤Ï¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÄó·È¤·¡¢½¾Íè¤Ï»î¸³¾ì¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°±¿Å¾¡ÊAD¡Ë¼ÖºÜ¥ìー¥Àー¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥ëー¥×¡ÊHIL¡ËÅý¹ç¥Æ¥¹¥È¤ò¡¢³«È¯¥é¥Ü¤Ø°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£IPG Automotive¼Ò¤ÎCarMaker¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¡¢R&S AREG800A¼ÖºÜÍÑ¥ìー¥Àー¥¨¥³ーÈ¯À¸´ï¡¢R&S QAT100¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥¢¥ì¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊR&S RadEsT¥ìー¥Àー¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«¤äTier 1¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤Ï¡¢Euro NCAP¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊADAS/AD¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¸úÎ¨¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IPG Automotive¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å·½²ð»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçºê¥ª¥Õ¥£¥¹ÀßÈ÷¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Î¥Æ¥¹¥Èµ¡´ï¤ÈIPG Automotive¤ÎCarMaker¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍÑ¤¤¤¿HIL¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦Æ±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¸òÄÌ¥·¥Ê¥ê¥ª¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎT&M»ö¶ÈËÜÉô±Ä¶ÈÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë¿û¸¶Â§ÏÂ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢IPG Automotive¼Ò¤ÈÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖºÜ¥ìー¥Àー¤ÎHIL¥Æ¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢ÅÅ»Ò·×Â¬¡¢µ»½Ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³ÆÉôÌç¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ»Ø¸þ¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÂ³¤±µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·À½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»º¶È³¦¤äµ¬À©Åö¶É¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¼ç¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÆÈÎ©´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ï¡¢2024/2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¡ÊºòÇ¯7·î¤«¤éËÜÇ¯6·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤Ï31.6²¯¥æー¥í¤Î½ã¼ý±×¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡¢¥íー¥Ç¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤Ç¤ÏÌó15,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬Á´À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IPG Automotive ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IPG Automotive¼Ò¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤Ï¡¢Proof-of-Concept¤«¤é¸¡¾Ú¡¢¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IPG Automotive¼Ò¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ç¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IPG Automotive³ô¼°²ñ¼Ò (IPG Automotive K.K.)¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄIPG Automotive GmbH¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£½é¤Î³¤³°µòÅÀ¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö³«È¯ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç ¥ó¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï https://www.ipg-automotive.com/jp/ ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
