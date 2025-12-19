¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡§¼Ò³°¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó¼Ò³°´ÆººÌò½¢Ç¤
¡ÖÊ¡»ã¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â´ð¶â¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡¦Àß·×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ËÜ ¿·»Î¡¢https://bpcom.jp/ ¡¢°Ê²¼¡¢¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10ÆüÉÕ¤Ç¿ù¹¾ Î¦»á¤¬¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¡¢»ò ÊÝ¹¨»á¤¬¼Ò³°´ÆººÌò¤Ë¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯12·î19ÆüÉÕ¤ÇÀ¾ËÜ ¹ÀÆó»á¡¢µÆÆþ ¤ß¤æ¤»á¤¬¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äÆ¯¤¯À¤Âå¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¿ô¤Ï11Ëü¿Í¡¢Æ³ÆþË¡¿Í¿ô¤Ï5,000¼Ò¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¤¬µÞ³ÈÂç¤·¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Î°Â¿´¡×¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¶âÍ»¡¦DX¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¶âÍ»¡¢DX¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢Ë¡Ì³¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤È¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë4Ì¾¤ÎÊý¤Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó¼Ò³°´ÆººÌò¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò³°Ìò°÷¤ÎÁªÇ¤
¡ã2025Ç¯9·î10ÆüÉÕ½¢Ç¤¡ä
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¿ù¹¾ Î¦
¡ÊMedical Consulting Seal³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¶¦Æ±¼ÒÄ¹¡¿¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¿¸µ³ô¼°²ñ¼ÒPaidy ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡Ë
¼Ò³°´ÆººÌò¡¡»ò ÊÝ¹¨
¡ÊÊÛ¸î»Î¡¿¥·¥ó¥Ð¥¤¥ªÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡Ê´ÆººÅù°Ñ°÷¡Ë¡Ë
¡ã2025Ç¯12·î19ÆüÉÕ½¢Ç¤¡ä
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡À¾ËÜ ¹ÀÆó
¡Ê¸µÅö¼Ò¼Ò³°´ÆººÌò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒContentAge ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¿¸µ³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥× ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡µÆÆþ ¤ß¤æ¤
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥ïー¥¯¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½êÄ¹¡¿ÌÀÀ±Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¿Æü¿·²ÐºÒ³¤¾åÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡Ë
¢£¿··Ð±ÄÂÎÀ©
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ËÜ ¿·»Î
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡¸Å»Ô À®¼ù
¼èÄùÌòCFO¡¡Ìîºê »Ï
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡ÈþÇÏ ·æ¡ÊÅìµþÂç³Ø¶¨ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡Î©»³ µ®»Ë¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¿¹Í§²ñ Íý»öÄ¹¡¿³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©»³³Ø±à Íý»öÄ¹¡Ë
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¿ù¹¾ Î¦¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡À¾ËÜ ¹ÀÆó¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡µÆÆþ ¤ß¤æ¤¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¼Ò³°´ÆººÌò¡Ê¾ï¶Ð¡Ë¡¡ÀÐ¶¶ ÂÙ
¼Ò³°´ÆººÌò¡¡°ÂËÜ Î´À²¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒFRONTEO ¼Ò³°´ÆººÌò¡¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°´ÆººÌò¡Ë
¼Ò³°´ÆººÌò¡¡»ò ÊÝ¹¨¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¢£¿·¼Ò³°¼èÄùÌò¤ª¤è¤Ó¿·¼Ò³°´ÆººÌò¤ÎÎ¬Îò¡¦¥³¥á¥ó¥È
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¿ù¹¾ Î¦»á
¡ãÎ¬Îò¡ä
1994Ç¯¤ËÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Ê¸½ ¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¤½¤Î¸å¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯¤ËGE¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ØÆþ¼Ò¡£Æ±¼Ò¤¬¿·À¸¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×»±²¼¤È¤Ê¤ê¿·À¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¸å¡¢2012Ç¯¤ËÆ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï¿·À¸¶ä¹Ô¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¤Î¤Á¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥é¥¹¼èÄùÌò¤â·óÇ¤¡£
2017Ç¯11·î³ô¼°²ñ¼ÒPaidyÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¤¬3000²¯±ß¤ÇÆ±¼Ò¤òÇã¼ý¸å2021Ç¯11·î¤è¤ê¥Ú¥¤¥Ñ¥ëËÜ¼ÒVP¤â·óÇ¤¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Medical Consulting Seal³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÂ¾¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¢DX¡¦M&AÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯9·îÅö¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØMBAÊÂ¤Ó¤Ë¶âÍ»¹©³Ø½¤»Î¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¿Í¸ý¸º¾¯¤È·ÐºÑ¤ÎÀ®½Ï¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î¤Ò¤º¤ß¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¶È¤òÇúÂ®¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤¿·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢´õË¾¤ò»ý¤Á°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´õË¾¤È°Â¿´¤ò¼Ò²ñ¤ËÃúÇ«¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò³°¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯³§¤µ¤ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡À¾ËÜ ¹ÀÆó»á
¡ãÎ¬Îò¡ä
1982Ç¯¤Ë»°É©¶ä¹Ô¡Ê¸½ »°É©UFJ¶ä¹Ô¡ËÆþ¼Ò¡£2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼¤Î³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¼ç¤È¤·¤Æ¾Ú·ô¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£40Ç¯´Ö¤Ç¹çÊ»¡¦Åý¹ç¤ò5²ó·Ð¸³¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐUFJ¹çÊ»»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¹çÊ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤ò´°¿ë¡£Æ±¥°¥ëー¥×¾Ú·ô²ñ¼ÒCFO·ó¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¤È¤Î¸ò¾Ä¡¦¶¨Æ¯ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ²ûµ¿Åª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ¶ä¹Ô¤È¤Î¹çÊÛ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊºâÌ³¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦·Ð±Ä´ÉÍý¤ÎÉûÃ´Åö¡Ë¡¢·Ð±Ä²ñµÄ¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»ý³ô²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¡£
»°É©UFJ¹ñºÝÅê¿®³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ »°É©UFJ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ë¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ESGÅê»ñ¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¡£
2022Ç¯¤ËMUFG¤òÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¡¦¼Ò³°´ÆººÌò¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë(CVC)¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò·Ð¸³¡£»Ö¹â¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»Ñ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Å¸ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒContentAge¼Ò³°¼èÄùÌò¡£
2023Ç¯¤«¤éÅö¼Ò¼Ò³°´ÆººÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯12·îÅö¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤ä¹â½êÆÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶ÈÇ¯¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¤ÏÂç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤¤À©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¹¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ë´ÆººÌò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÀïÎ¬¤Ø¤ÎµÄÏÀ»²²è¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹¹¤ËÅö¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡µÆÆþ ¤ß¤æ¤»á
¡ãÎ¬Îò¡ä
1993Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¸½ ³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ïー¥¯¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê»Å»ö°ÕÍß¡Ë¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¼Ò¥ïー¥¯¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
³Ø½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÇî»Î¡ÊÀ¸³¶È¯Ã£²Ê³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÌÀÀ±Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¤Û¤«¡¢»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø²ñÍý»ö¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁÈ¿¥¡¦¿Í»öÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤«¤é¤ÏÆü¿·²ÐºÒ³¤¾åÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤â·óÇ¤¡£
¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2025Ç¯12·îÅö¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ö»öÎã¤Ë³Ø¤Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ê·ÐÃÄÏ¢½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÆÉ¤àËÜ¡×¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¸ý¤°¤»¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ö¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¡×¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¤Ï°Â¿´´¶¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¡×¤ÏÆ¯¤¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤äÆ¯¤¤¬¤¤¤¬ÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤Î°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤¬¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò³°´ÆººÌò¡¡»ò ÊÝ¹¨»á
¡ãÎ¬Îò¡ä
2000Ç¯¤ËÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½ ¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£2002Ç¯¤Ë¤ß¤º¤Û¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ä¹Ô¡Ê¸½ ¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¤ØÅ¾ÀÒ¤·¤¿¸å¡¢2006Ç¯µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊË¡ÁâÍÜÀ®Àì¹¶¤ò½¤Î»¡£2007Ç¯¤è¤êÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÌøÅÄÌîÂ¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¡Ê¸½ ÌøÅÄ¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤ËÆþ½ê¡¢2009Ç¯¤ËÌîÂ¼Áî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£2016Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¥íー¥¹¥¯ー¥ë½¤Î»¡£2019Ç¯¤è¤êÌîÂ¼Áî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥Ð¥¤¥ªÀ½Ìô¼Ò³°´ÆººÌò¡¢2022Ç¯Æ±¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¡Ê´ÆººÅù°Ñ°÷¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò¹â¤¤ÀìÌçÅª¸«¼±¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦´íµ¡´ÉÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£2025Ç¯9·îÅö¼Ò¼Ò³°´ÆººÌò½¢Ç¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤äÆâÉôÅýÀ©¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢·òÁ´¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿»Æ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò³°´ÆººÌò¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÃÆþ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß²æ¤¬¹ñ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÄ¶¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¡Ö½¢Ï«¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ãÇ¯Ï«Æ¯¼Ô¤¬´ë¶È¤òÂà¿¦¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤¬ºÇÂ¿*¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ÎÂè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×*²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³¤¹¤ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äµï½»¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ³Êº¹¡¢¤³¤ì¤Ï¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ë¤â½¾¶È°÷¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¡ÊÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ´Þ¤à¡Ë¤Ç¤âÌò°÷¤Ç¤â²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ê³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¡ÊDB¡Ë¤Ç¡¢»ö¶È¼çÂ¦¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤Î½¼¼Â¤¬½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¸þ¾å¡¦Î¥¿¦Î¨Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤äÊ¡»ã¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú*³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶Â§60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È·¿DC¡Ê´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹âÎð´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âà¿¦»þ¤äµÙ¿¦»þ¡¢°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶È»þ¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ëÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤ò¾Íè¤Ë¹µ¤¨¤ë½¾¶È°÷¤«¤é¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ³ÆþË¡¿Í¤ÎÌó95%¤¬½¾¶È°÷300Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿Í*⁴¤Ç¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤ÎË¡¿Í¤¬Ê¡»ã¡¦°åÎÅ¡¦¶µ°é´ØÏ¢*⁵¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*³±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤êÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤¬ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤Æ¤ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://bpcom.jp/hagukumikikin/
¡Ê½Ð½ê¡Ë
*¹¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ5Ç¯¼ãÇ¯¼Ô¸ÛÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î³µ¶·
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf
*²¶âÍ»Ä£¡¡¶âÍ»¿³µÄ²ñ »Ô¾ì¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×Êó¹ð½ñ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡¦´ÉÍý¡×2019Ç¯6·î
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
*⁴Åö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËµÏ¿¤Î¤¢¤ë2018Ç¯4·î～2025Ç¯9·îÆ³ÆþË¡¿Í¡ÊÃ¦Âà½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó»þ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤«¤é»»½Ð
*⁵Åö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËµÏ¿¤Î¤¢¤ë2018Ç¯4·î～2025Ç¯9·îÆ³ÆþË¡¿Í¡ÊÃ¦Âà½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶È¼ï¤«¤é»»½Ð
¢¨»ö¶È½ê¡¦²ÃÆþ¼Ô¿ô¡§2025Ç¯11·îËö»þÅÀ
¢¨Ê¿¶ÑËÜ¿Í³Ý¶â¡§2025Ç¯9·îËö»þÅÀ
¢¨Ê¿¶Ñ²ÃÆþÎ¨»»½Ðº¬µò
Æ³Æþ»ö¶È½ê¤´¤È¤ÎÆ³Æþ·î¤Î²ÃÆþÎ¨¤òÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§Ä¾¶á1Ç¯¡Ê2024Ç¯10·î～2025Ç¯9·î¡Ë¤ÎÆ³Æþ»ö¶È½ê¡Ê2,001Ë¡¿Í¡¢2,044»ö¶È½ê¡Ë
²ÃÆþÎ¨¡§¼Â²ÃÆþ¼Ô¿ô¡¿¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¡ÊÀ©ÅÙ¾å¡¢´ð¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë
Ë¡¿Íµ¬ÌÏÊÌÊ¿¶Ñ²ÃÆþÎ¨¡§·ÀÌó»þ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô30Ì¾°Ê²¼ 77.2%¡¢31～300Ì¾ 66.6%¡¢301Ì¾°Ê¾å 50.5%
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¡×¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È½¾¶È°÷¤ä¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½êÆÀ¿å½à¤¬¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò½½Ê¬¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾Íè¤Î¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢QOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¤ÎÄã²¼¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤òË¾¤ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤ß°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Ø¤Î¡Ö´õË¾³Êº¹¡×―¡¡¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡ä
´ë¶ÈÇ¯¶âDX¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤Ï¤°ONE¡×¤ÎÄó¶¡
¡ÖÊ¡»ã¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â´ð¶â¡×´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙÆ³ÆþÀß·×¡¦¥µ¥Ýー¥È
´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶âÆ³ÆþÀß·×¡¦¥µ¥Ýー¥È
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ËÜÂ¼Ä®1-1¡¡½»Í§»Ô¥öÃ«¥Ó¥ë15F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ËÜ ¿·»Î¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡¸Å»Ô À®¼ù
ÀßÎ©¡§ 2011Ç¯10·î17Æü
URL¡§ https://bpcom.jp/
