°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーÍý²òÂ¥¿Ê¤Ø¡¡ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡¢ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¤È¶¨Æ¯¤·Ç§ÃÎ·¼È¯¥»¥ß¥Êー¤ò½é³«ºÅ
ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥·¥âー¥Í¡¦¥È¥à¥»¥ó¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡×¡Ë ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¤Ëºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¤Ë¤¢¤ë°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ°¦Í§²ñ ¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡Ê°Ê²¼¡¢¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡Ë¤Ë¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ·¼È¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÀ¯¡Ê¾åÈø»Ô¡Ë¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¾åÈø»Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÀ¯¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤È¡¢2022Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤ª¤è¤Ó¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤ò¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ëHD¡Ë¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーÇ§ÃÎ·¼È¯³èÆ°¤Î·Ð¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ø¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÂ¥¤¹¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Ì¾¾Î ¡§¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü»þ ¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～19:00
¾ì½ê ¡§¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡Êºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¡Ë
»²²Ã¼Ô ¡§¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¤Î°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤Ê¤É°åÎÅ½¾»ö¼Ô40Ì¾
ÅÐÃÅ ¡§ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡¢¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ëHD¡¢¾åÈø»Ô
ÆâÍÆ ¡§¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢¾åÈø»Ô¤Î¸½¾õ¤È»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ·¼È¯¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
À®²Ì¤È»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î»ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê*1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÎÍý²òÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢
¡¦85.0%¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤¿¡×
¡¦87.5%¤¬¡ÖÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤Þ¤¿¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Öº£¸å¤â³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢35.0%¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é»Ù±çÀè¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¾åÈø»Ô¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤Î¸òÎ®¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤¬ÃÏ°è¤Ç¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¡Ê2025Ç¯¡Ë
°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¹ÔÀ¯¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÇ§ÃÎ¤äÍý²ò¤Î¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*2¡Ë¡£ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Ï¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í»Ô¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½Ìô´ë¶È¤È¤·¤Æ°åÎÅ¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç³ÈÂç¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2·î:¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ëHD¤È¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡Ê*3¡Ë¡¢
¡¡ ¡¡°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±ºý»Ò¤ò¶¨Æ¯À©ºî
4·î:ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñ³Ø½Ñ½¸²ñ¤Ë¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーºý»Ò¤òÇÛÉÛ
4·î:Í¸Â²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥±¥¢¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¡Ë¤ÎÌô¶ÉÅ¹ÊÞ½¾¶È°÷¸þ¤±¤ËÇ§ÃÎ·¼È¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¡Ê¿À¸Í»Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ëHD¤È¶¨Æ¯¡Ë
10·î:¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤ËÇ§ÃÎ·¼È¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡Ê¾åÈø»Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ëHD¤È¶¨Æ¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶¨Æ¯À©ºî¤·¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë´Ø¤¹¤ëºý»Ò
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë°ÕµÁ¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¡¦»Ù±çÃÄÂÎ¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÍý²ò¸þ¾å¤òÀèÆ³¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(*1) ¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡ ¾®»ùµÔÂÔÂÐºö¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¸¦½¤¡Ê¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê2025Ç¯10·î8Æü¡¢²ó¼ý¿ô40¡¢²ó¼ýÎ¨100%¡Ë
(*2) ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çÅù¿ä¿ÊÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È¡Ö ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Î¸ú²ÌÅª¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/660cb68b-a5d8-4ca1-bf5b-da4a66838145/107f47c7/20241015_policies_kosodateshien_chousa_suishinchosa_r05-01_h22.pdf) ¡×¡Ê2024Ç¯¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¡Ë¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿ä¿ÊÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È¡Ö ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/2021_13332.pdf) ¡×¡Ê2021Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
(*3) ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÄù·ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤é¤Î¹ç°Õ¡¢ÌóÂ«¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤è¤ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í»Ö¼Ò°÷¤¬¼çÆ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¿À¸Í»Ô¤Ê¤É¹ÔÀ¯¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éーÇ§ÃÎ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¿Þ½ñ´óÂ£¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.lilly.com/jp/social-impact/youngcarer
ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦¿å½à¤Î³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ò³«È¯¤·Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤¬¤ó¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Ê¤É¤ÎÃæ¿õ¿À·Ð·Ï¼À´µ¤ä¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.lilly.com/jp