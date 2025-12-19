¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ë½é¤Î¥·¥ã¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó
¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Ï12·î4Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¡¢½é¤Î¥·¥ã¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥í¥ß¥Æ¤ÎÀã¤òÄº¤¯»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ¤ÉÊ¤ÈÉÊ³Ê¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¼«Á³¤È¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¥á¥¾¥ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ÈÀöÎý¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥·¥ã¥ìー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥ã¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶õ´Ö¤Ë»Ä¤ëÌÚÂ¤·úÃÛ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1950Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÎò»ËÅª·úÃÛ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹üÁÈ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÊÝÂ¸¡¦²þ½¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¥á¥¾¥ó¤ÎÅÁÅý¤È¥ëー¥Ä¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ô¥¡¥ë¥»ー¥¸¥¢ÃÏÊýÆÃÍ¤ÎÊÒËã´ä¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¡¢¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ó¥á¥ë¿§¤Î¥é¥Ã¥«ー¤Ç»Å¾å¤é¤ì¤¿¶âÂ°¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÈÃÏ¸µ»º¤ÎÌµ¹¤ºà¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥Àー¥¯¤Ê¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Èー¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£Ç´ÅÚ¼Á¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥«¥·¥ß¥ä¤¬Á¡ºÙ¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿¨´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢²È¶ñ¤äÅ·°æ¤Ë¤Ï¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥£¥ªー¥ì¡¦¥Ç¥£¡¦¥«¥ë¥É¡Ê¥¢¥¶¥ß¤Î²Ö¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¼êÉÁ¤¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î²È¶ñ¤¬¶õ´Ö¤òºÌ¤ê¡¢¾²¤Ï¥Àー¥¯¤Ê¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥¿¥¤¥ë¤È¥ªー¥¯ºà¤Î´óÌÚºÙ¹©¤¬¸ò¸ß¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¥ó¥á¥ë¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥¹¥«¥éー¤¬¡¢Ì¥ÏÇÅª¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¾ÈÌÀ¤¬¶õ´Ö¤Ë¿ÆÌ©´¶¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ÌÚºà¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¿¨´¶¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ï2¥Õ¥í¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¸ý¤òÆþ¤ë¤È¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²¼³¬¤Ë¤Ï¡¢ÃÈÏ§¤Î¤½¤Ð¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤Ê°Ø»Ò¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³³ÙÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿2Ëç¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¹¹ð¤¬ÊÂ¤Ö³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ë¤È¡¢¥ì¥Ç¥£¥¹¤È¥á¥ó¥º¤Î´ûÀ½Éþ¤È¥·¥åー¥º¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°·¤¦2¤Ä¤ÎÎÙÀÜ¤¹¤ëÉô²°¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò½Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¡¢½Ëº×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ó¥á¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬À°Á³¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ç¶â¿§¤ÎÀ±¤¬µ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥¯¥ó¥á¥ë¤È¥°¥êー¥ó¤ÎÌÚÀ½¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥®¥Õ¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¤«¤é¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤òºÌ¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ー¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥ìー¥×¤Î¥ì¥¤¥äー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥â¥Ø¥¢¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥Öー¥¯¥ì¡¢¸÷¤ò¤È¤é¤¨¤ë¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¢³ê¤é¤«¤Ê¥·¥ë¥¯¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÇò¹õ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥ー¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥È¥é¥Ù¥éー¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ô¥å¥¢¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥íー¥Ö¤È¥Óー¥Ëー¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥ーÈÄ¡¢¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ýー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥¢(R)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥Öー¥Ä¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤È¼ÂÍÑÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
12·î4Æü¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Î¥³¥ë¥½¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢60ÈÖÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£