ºÆÀ¸¸¶ÎÁ¡ÖHELIX(TM)¡×¡¢²Ö²¦¤ÎÊ£¿ô¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦50ÉÊÈÖ°Ê¾å¤ÎÍÆ´ï¤ËºÎÍÑ

³ô¼°²ñ¼ÒJEPLAN¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§¹âÈø Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖJEPLAN¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§°Ë²ì Âç¸ç¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡Ë¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëºÆÀ¸¸¶ÎÁ¡ÖHELIX(TM)¡×¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ä¹Ã«Éô ²Â¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö²Ö²¦¡×¡Ë¤ÎÊ£¿ô¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦50ÉÊÈÖ°Ê¾å¤ÎÍÆ´ï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÎÍÑÀ½ÉÊ¤ò¡ÖHELIX(TM)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHELIX(TM)¡×ºÎÍÑÀ½ÉÊ°ìÍ÷ :
JEPLAN¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²Ö²¦¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¸¶ÎÁ¡ÖHELIX¡×¤¬²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTWANY¡Ê¥È¥ï¥Ëー¡Ë¡×¤Î¥Ü¥È¥ëÍÆ´ï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤âºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKANEBO¡×¤ä¡Ö¥½¥Õ¥£ー¥Ê iP¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦50ÉÊÈÖ°Ê¾å¤ÎÍÆ´ï¤Ë¡ÖHELIX¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²½¾ÑÉÊÍÆ´ïÅù¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÆÀ¸¸¶ÎÁ¡ÖHELIX¡×¤Ï¡¢JEPLAN¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤ÎPET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢¿§ÁÇ¤ä¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢²½³ØÅª¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÆÀ¸¸¶ÎÁ¤Ï¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤ÎPET¼ù»é¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢PET¥Ü¥È¥ë¤ä²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤À½ÉÊ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âJEPLAN¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖHELIX(TM)¡×³µÍ×¡ÊURL¡§https://helix.pet(https://helix.pet)¡Ë
¡ÖHELIX¡×¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ëÅù¤ò¼ç¤Ê¸¶ÎÁ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎPET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸¸¶ÎÁ¤Ç¤¹¡£PET¤òÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬²ò¤·¡¢ÉÔ½ãÊª¤ä¿§ÁÇ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤ÎPET¼ù»é¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ûÎÁÍÑPET¥Ü¥È¥ë¤ä²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¤Ê¤É¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿*1¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHELIX¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÈÍæÀû¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÍæÀû¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â½Û´Ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.kao.com/jp/(https://www.kao.com/jp/)¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ Ä¹Ã«Éô ²Â¹¨
ÁÏ¶È¡§1887Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ À¸³è¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¸ー¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°¥±¥¢¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¡×¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¡×¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä»ö¶È¤È¡¢»º¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥±¥ß¥«¥ë¡×»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.prt.jp/(https://www.prt.jp/)¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡°Ë²ì Âç¸ç
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤ÎPET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼ù»é¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¢£³ô¼°²ñ¼ÒJEPLAN¡Êhttps://www.jeplan.co.jp/(https://www.jeplan.co.jp/)¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡¹âÈø Àµ¼ù
ÀßÎ©¡§2007Ç¯1·î
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§PET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ´ØÏ¢»ö¶È¡ÊÂÐ¾Ý¡§PET¥Ü¥È¥ë¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤Ê¤É
JEPLAN¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑPET¡ÊPET¥Ü¥È¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁ¡°ÝÅù¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎPET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬²ò¤·¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤ÈÆ±ÅùÉÊ¼Á¤ÎºÆÀ¸ÁÇºà¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢JEPLAN¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤ÈËÌ¶å½£¶ÁÆç¹©¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Î£²µòÅÀ¤ÇPET¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤Îµ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£