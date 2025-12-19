¤ª¥È¥¯¤òÁá¤¯¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¤ªÇã¤¤Êª½é¤á¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¤Ç¢ö1·î2Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ¡ªJOINUS BAZAR
¡¡ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Î(³ô)ÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦º¸Æ£ À¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖJOINUS BAZAR¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é»¨²ß¡¦¥Õー¥É¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÇ¯½é¤á¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¡ÖJOINUS BAZAR¡×
¡¡¡ÖJOINUS BAZAR¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢À¸³è¤òºÌ¤ë»¨²ß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õー¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë1Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢Ç¯»Ï¤á¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î28Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹£²F¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤ÏB1¤Î¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ³¤¡¢2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯»Ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¦¤ª¿©»ö¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£JOINUS BAZAR ³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û 2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 1·î2Æü(¶â)¡¡¡¡10:00～19:00 ¡ÊB1¡¦B2¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥° 11:00～19:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1·î3Æü(ÅÚ)¡¡¡¡10:00～20:00 ¡ÊB1¡¦B2¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥° 11:00～20:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1·î4Æü(Æü)～¡¡ÄÌ¾ï±Ä¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¡±Ä¶È»þ´Ö
¢¨1·î4Æü(Æü)¤è¤ê¡¢Á´´ÛÄÌ¾ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¿¡¡£²F¡¡¡ã¥³ー¥Òー¥¹¥È¥¢¡ä
¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¤Ë£²Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¢¥á¥ê¥« ¥·¥¢¥È¥ëÀ¸¤ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£ ¥³ー¥Òー¥¹¥È¥¢¡£¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¡Û¡¡2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 7:00～22:30
¡ÚURL¡Û https://www.starbucks.co.jp/
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆÅù¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û¡¡¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡045-316-3200