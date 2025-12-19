¿··¿¡ÖNEXO¡×¡¢¥æー¥íNCAP°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö5¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ
¡¡Hyundai Motor Company¤Ï¡¢¿··¿¡ÖNEXO¡Ê¥Í¥Ã¥½¡Ë¡×¤¬¡¢²¤½£¤ÎÆÈÎ©·Ï°ÂÁ´É¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥æー¥íNCAP¡ÊThe European New Car Assessment Programme¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö5¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö¼Ò¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¿åÁÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊFCEV¡ËÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖNEXO¡×¤Ï¡¢ÇÓ½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¿å¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î·Ç¤²¤ë¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Ï¡¢Àè¤Ë5¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖIONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¡¢¡ÖIONIQ 6¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖIONIQ 9¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬ÄÉµá¤¹¤ë°ÂÁ´À¤ÎÂî±ÛÀ¤ò¶¯ÎÏ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬³«È¯¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖNEXO¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëº£²ó¤ÎºÇ¿·¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¾×ÆÍÊÝ¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¹ÈÏ¤ÊÀè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À®¿Í¤ª¤è¤Ó¾®»ù¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¾è°÷ÊÝ¸îÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡¡¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¼ÖÎ¾°ÂÁ´ÀÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥æー¥íNCAP¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¾è°÷ÊÝ¸î¡×¡Ö»Ò¶¡¾è°÷ÊÝ¸î¡×¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥ÈÊÝ¸î¡×¡Ö°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¿··¿¼Ö¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖNEXO¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤¹¤Ù¤Æ¤Ç·æ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤òÃ£À®¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÀ®¿Í¾è°÷ÊÝ¸î¡×¤Ç90%¡¢¡Ö»Ò¶¡¾è°÷ÊÝ¸î¡×¤Ç85%¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À®¿Í¾è°÷¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°ÌÌ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¾×ÆÍ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥Ó¥ó¡Ê¾è°÷¼¼¡Ë¤¬°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ª¤è¤Ó½õ¼êÀÊ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢É¨¤äÂçÂÜÉô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ÈÂÎÉô°Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¹¥¤ÊÊÝ¸îÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖNEXO¡×¤Ï¥Õ¥ë¥é¥Ã¥×Á°ÌÌ¾×ÆÍ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â·øÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¦ÌÌ¾×ÆÍ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¦ÌÌ¾×ÆÍ»þ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡Ê¥Õ¥¡ー¥µ¥¤¥É¡Ë¤Î¾è°÷ÊÝ¸î¤â¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÌÌ¾×ÆÍÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á°ÀÊ¤ª¤è¤Ó¸åÀÊ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤à¤ÁÂÇ¤ÁÊÝ¸îÀÇ½¤¬¡ÖÎÉ¹¥¡ÊGood¡Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ
¡¡»Ò¶¡¾è°÷ÊÝ¸îÀÇ½¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÌÌ¤ª¤è¤ÓÂ¦ÌÌ¾×ÆÍ¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6ºÐ¤ª¤è¤Ó10ºÐ¤Î»Ò¶¡¥À¥ßー¿Í·Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ÈÂÎÉô°Ì¤ÇÎÉ¹¥¤ÊÊÝ¸î¤ò¼¨¤·¡¢ËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹É½¼¨¤¬ÌÀ³Î¤Ê½õ¼êÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°²ò½üµ¡Ç½¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³Î¼Â¤Ê¼è¤êÉÕ¤±µ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æー¥íNCAP¤Ï¡ÖNEXO¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Êe-Call¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¾×ÆÍ¸å¤ÎÆó¼¡¾×ÆÍËÉ»ßµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¼ÖÎ¾¿åË×»þ¤Î¥É¥¢/¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÁàºîÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¿åÁÇµ»½Ñ¤È°ÂÁ´³×¿·¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½éÂå¡ÖNEXO¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥æー¥íNCAP¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤¿»Ë¾å½é¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ç5¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó³ÍÆÀ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê5¤ÄÀ±¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¾×ÆÍÊÝ¸î¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ½Å»ë¤Î°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿ÊÊâ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÎFCEV¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æー¥íNCAP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥íNCAP¤Ï¡¢¿··¿¼Ö¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¾×ÆÍ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´ÀÇ½É¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê¼ÖÎ¾°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æー¥íNCAP¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´´ð½à¸þ¾å¤ò¾©Îå¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hyundai¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1967Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Hyundai Motor Company¤Ï¡¢À¤³¦200¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢12Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖProgress for Humanity¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Hyundai Motor¤Ï¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Hyundai¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤äAdvanced Air Mobility¡ÊAAM¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ËÅê»ñ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Hyundai Motor¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Hyundai Motor Company¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
