¥é¥¤¥Àー¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¡ÖNinja 1100SX¡×¡ÖNinja 1100SX SE¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥«¥éー&¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç2026Ç¯1·î17ÆüÈ¯Çä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì ·ò»ù)¤Ï¡¢¡ÖNinja 1100SX¡×¡¢¡ÖNinja 1100SX SE¡×¤Î¥«¥éー¡õ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊÑ¹¹¤·¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/sport/ninja-1100sx
Ninja 1100SX SE¡¡¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ninja 1100SX SE¡¡
Ninja 1100SX SE¡¡
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ninja 1100SX
Ninja 1100SX ¤ÏÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤Î¥½¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Àー¤¬µá¤á¤ëNinja¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò³ÍÆÀ¡£¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¡¢¥é¥¤¥Àー¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¼Â¸½¡£1,098cm³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥®¥äÈæ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢ÄãÃæÂ®°è¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ñ¥ïー¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KQS¡¢USB Type-C¥Ýー¥È¡¢ ¥°¥ê¥Ã¥×¥Òー¥¿ー¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥µ¥ó¥³ー¥ï¼ÒÀ½GPSµ¡Ç½ÉÕ¤Á°¸å¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡¢ETC2.0¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¹â¤¤²÷Å¬À¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖRIDEOLOGY THE APP¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤ä¥Ê¥Ó¥²ー¥Èµ¡Ç½Åù¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ninja 1100SX SE
SE¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ìー¥¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¥ªー¥ê¥ó¥ºÀ½¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¡£¾å¼Á¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ
¡¦¥«¥éー&¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊÑ¹¹
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/838_1_6081b053877698c84248871f9a69d08b.jpg?v=202512200121 ]
¢¨¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤à»²¹Í²Á³Ê¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ë¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â(¾ÃÈñÀÇ¤ò½ü¤¯)¡¢ÅÐÏ¿Åù¤ËÈ¼¤¦½ôÈñÍÑ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Åö¥â¥Ç¥ë¤ÏÆóÎØ¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ë¤ÏÆóÎØ¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÈñÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¥â¥Ç¥ë¤ÏABSÁõÃå¼Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö¥â¥Ç¥ë¤ÏETC2.0É¸½àÁõÈ÷¼Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ï¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥«¥ï¥µ¥¥±¥¢¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥ï¥µ¥¥±¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1¥ö·îÌÜÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤È¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡Ê¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー´Þ¤à¡Ë¤òÌµ½þ¤Ç¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/(https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/)
¢£¥«¥éー
¡¦Ninja 1100SX
¢¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥Ü¥ó¥°¥ìー
Ninja 1100SX(¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥Ü¥ó¥°¥ìー)
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ninja 1100SX SE
¢¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ëー¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯
Ninja 1100SX SE(¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ëー¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ö¥ì¥¤¥º¥É¥°¥êー¥ó¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯
Ninja 1100SX SE(¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ö¥ì¥¤¥º¥É¥°¥êー¥ó¡ß¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼çÍ×½ô¸µ
²¼µURL¤è¤êPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d28066-838-be8d7d805b575cda9cf4fbb0428834ac.pdf
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©673-8666 Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀîºêÄ®1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì ·ò»ù
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ28Ç¯12·î15Æü
¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
¥«¥ï¥µ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§ https://x.com/Kawasaki_JPN
Facebook¡§ https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube¡§ https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram¡§ https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/
LINE¡§ https://lin.ee/W4VsNNe