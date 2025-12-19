¡Ò¤è¤êÂ®¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë¡Ó¡ÖÅ´Æ»²¦¹ñ¡×ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿³×Ì¿¤È¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Î¿ô¡¹¡ØÅ´Æ»¡ÒÄ¶¡Óµ»½Ñ»Ë ÃµµæÆÉËÜ¡Ù¤¬12·î19ÆüÈ¯Çä¡ª
¡ØÅ´Æ»¡ÒÄ¶¡Óµ»½Ñ»Ë ÃµµæÆÉËÜ¡Ù¤Ï¡¢150Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡Öµ»½Ñ¿ÊÊâ»Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢¸åÀ¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ´Æ»¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½à¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¡á¡ØÄ¶¡Ùµ»½Ñ¡×¤Ð¤«¤ê¤ò¸·Áª¡£¡Ö¼ÖÎ¾¡×¡Ö²÷Å¬À¡×¡Ö°ÂÁ´À¡×¡Ö¸ä³ÚÀ¡×¡ÖÍøÊØÀ¡×¡Ö±¿¹Ô¡×¡ÖÀßÈ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤´¤È¤Ë¡¢¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀ¨¤µ¡¢³×¿·À¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê¾å¤²¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼ÖÆâ¡¦¼Ö³°¤ÎÀßÈ÷¡¢°ÂÁ´¡¦Áû²»ÂÐºö¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÅ´Æ»¼ñÌ£¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡û¤³¤ÎËÜ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÅ´Æ»¤ÎÉ¸½à¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡ÖÄ¶¡×µ»½Ñ¤ÎÎã
¢£Ï¢·ëºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ËÂç¹×¸¥¡ª¡Ö¼«Æ°Ê¬³äÊ»¹çÁõÃÖ¡×
¢£Î¹¹ÔµÒ¤Ë¡Ö¾è¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤òÄó°Æ¡ª¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×
¢£¼ÖÆâ¤Ç¤Î¾è¼Ö·ôÊÑ¹¹¡¦Àº»»¤ò±ß³ê¤Ë¡ª¡Ö¼Ö¾¸ÍÑ·ÈÂÓÃ¼Ëö¡×
¢£Å´Æ»¤ÇÀ¤³¦½é¡ª¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼ÖÎ¾¡×
¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Á´7¾Ï¡¢40¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²è´üÅª¤Ê¡ÖÄ¶¡×µ»½Ñ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª
ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»µ»½Ñ¤Î³×Ì¿¤È¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤¬¤ï¤«¤ë¡ª――¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤êÈ´¿è
1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯10·î¤ËÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤¬±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯10·î¤Ç153Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¡¢¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡È¿¢Ì±ÃÏ»ÅÍÍ¡É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¹ñ¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ´Æ»¤Î¿Ê²½¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¤«¤é¥Ç¥£ー¥¼¥ë¤äÅÅ²½¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾Æ°ÎÏ¤Î¿Ê²½¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Ê²½¤Î°ìÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·´´Àþ¤ÏÆ±°ì»ÅÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¤òÂçÎÌ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î±¿ÍÑ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¡¢Æ±»þ¤ËÌµÂÌ¤ÊÉôÉÊ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÇÊÝ¼éÈñÍÑ¡Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¡Ë¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¡Ê¾èµÒ¤ä²Ù¼ç¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï»æ¤Î¤¤Ã¤×¤òÊÂ¤ó¤ÇÇã¤¤µá¤á¡¢·¸°÷¤¬²þ»¥î÷¤ò¥«¥éÂÇ¤Á¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë²þ»¥¸ý¤Ç²þ»¥¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢ÀþÏ©¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤â¤µ¤¨¤®¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤À£É£Ã¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²þ»¥µ¡¤òÄÌ²á¤·Æþ¾ì¡¢¥Ûー¥àºô¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ç°ÂÁ´¤ËÎó¼Ö¤ÎÅþÃå¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢µ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë¸å¤«¤é¤Îµ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¡×¡Ö²÷Å¬À¡×¡Ö°ÂÁ´À¡×¡Ö¸ä³ÚÀ¡×¡ÖÍøÊØÀ¡×¡Ö±¿¹Ô¡×¡ÖÀßÈ÷¡×¤È¤¤¤¦ÌÌ¤«¤é¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£³ÆÎã¤Î²òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¤¯¿¼¤¯Å´Æ»¼ñÌ£¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô½ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº£¤µ¤é¡×¤È»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀìÌçÅª¤ÊÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¡£
Å´Æ»¼ñÌ£¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅ´Æ»µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¡×¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¿Ó¤À¡£
Å´Æ»¤ò·àÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿³×¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¡ÖÄ¶¡×µ»½Ñ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅ´Æ»¡ÒÄ¶¡Óµ»½Ñ»Ë ÃµµæÆÉËÜ¡ÙÌÜ¼¡
1¾Ï¡¡¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ò³×¿·¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
¿¶¤ê»Ò¼ÖÎ¾¡Ä¥«ー¥ÖÄÌ²á»þ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¹âÂ®²½¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¸þ¾å¤ò¼Â¸½
¶õµ¤¥Ð¥Í¤Ë¤è¤ë¼ÖÂÎ·¹¼ÐÀ©¸æ¡ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¿¶¤ê»Ò¼°¤ËÎô¤é¤Ê¤¤²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ
ÃßÅÅÃÓ¼ÖÎ¾¡ÄÃ»µ÷Î¥¤ÎÈóÅÅ²½»ÙÀþ¤Î¡Ö¼Â¼ÁÅªÅÅ²½¡×¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿
£Å£Ä£ÃÊý¼°¼ÖÎ¾¡ÄÅÅ¼Ö¤È¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥«ー¤ÎÄ¹½ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¼ÖÎ¾
ÈóÅÅ²½¶è´Ö¤Ø¤ÎÅÅ¼Ö¾è¤êÆþ¤ì¡Ä¥¯¥ëー¥º¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ»½Ñ
Ã¦ÃºÁÇ¼ÖÎ¾¡Ä¡Ö£²£°£µ£°Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¼Â¼Á¥¼¥í¡×¤Ø¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¹ÔÃæ
£Ä£Í£Ö¡ÄÀþÏ©¤âÆ»Ï©¤âÁö¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥íー¥«¥ëÀþ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«¡©
ÅÅµ¤¼°¥Ç¥£ー¥¼¥ëµ¡´Ø¡Ä¥Ñ¥ïー¤«¤é´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¡Ä»þÂå¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Ê²½
»ö¶ÈÍÑ²ß¼Ö¤Îµ¤Æ°¼Ö²½¡Ä¼Ö¼ïÅý°ì¤È¿·¼ÖÅêÆþ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¹çÍý²½
2¾Ï¡¡²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
²ÄÊÑºÂÀÊ¡Ä¹ñÅ´¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Ì±Å´¤Ç²Ö³«¤¤¤¿
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¼ÖÎ¾¡ÄÂ¿ÌÜÅª¼¼¡¦¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÈÂç¤ÇÃ¯¤â¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë
¿²Âæ¸Ä¼¼¤Î¹ë²Ú²½¡Ä»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿¼ïÎà¤È¡¢¤½¤ÎÀßÈ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¼ÖÎ¾¤ÎÁë¤Î¿Ê²½¡Ä¿·ÁÇºà¤ÎÅÐ¾ì¤ÈÎó¼Ö¤Î¹âÂ®²½¤¬ÊÑ¤¨¤¿Âç¤¤µ
¾è¹ßÍÑÈâ¤Î¿Ê²½¡Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Í¢Á÷ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Å¸
Îó¼Ö¥È¥¤¥ì¤Î¿Ê²½¡Ä¹¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÎò»Ë
¥°¥êー¥ó¼Ö¡Ä¥°¥ìー¥É¤Î¹â¤¤¼ÖÎ¾¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡
Áö¹Ô»þ¤ÎÁû²»ÂÐºö¡Ä¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ë¡ª¡×¤òµá¤á¤ÆÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤È¤²¤¿
¿·´´Àþ¤ÎÁû²»ÂÐºö¡Ä¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤ÈËÉ²»¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ìÆ®»Ë
3¾Ï¡¡°ÂÁ´À¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
¿·´´Àþ¤Î£Á£Ô£Ã¿®¹æ¤Î¿Ê²½¡Ä¿·´´Àþ³«¶È¤Ï¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤â³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿
£³Àþµ°Æ»ÍÑ£Á£Ô£Ã¡Ä¶¦ÍÑ¶è´Ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ
£Á£Ô£Á£Ã£Ó¡Ä°ÂÁ´À¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¡ÖÃÏ¾å¿®¹æµ¡ÉÔÍ×¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÖÁá¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë¡×»ß¤á¤ëµ»½Ñ¡ÄÈó¾ï»þ¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ò°ÂÁ´¤ËÄä»ß¤µ¤»¤ëµ¡¹½¤ò¼ÂÍÑ²½
¿·´´Àþ¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¡Ä»ö¶È¼Ô¤äÏ©Àþ¤Ç°Û¤Ê¤ëÃ¦Àþ¡¦°ïÃ¦ËÉ»ß¤Î¼êÃÊ
É¸¼±Åô¤Î£Ì£Å£Ä²½¡ÄÄ¶¹âµ±ÅÙ¥é¥ó¥×¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ç»ëÇ§À¡¦°ÂÁ´À¤¬¥¢¥Ã¥×
4¾Ï¡¡¸ä³ÚÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡ÄÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¡ÖÅ´Æ»¤Ë¾è¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖÎ¾
Å¸Ë¾¼Ö¤Î¿Ê²½¡Ä»ö¶È¼Ô¤ä¼Ö¼ï¡¢±¿¹ÔÀþ¶è¤Ë¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¼ÖÎ¾¤¬³èÌö
¿©Æ²¼Ö¡ÄÄ¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤Î¾ÝÄ§¤«¤é¡Ö¿©¤ÎÂÎ¸³¼ÖÎ¾¡×¤ØÊÑËÆ
5¾Ï¡¡ÍøÊØÀ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
¼«Æ°²þ»¥µ¡¡Ä¿ô¡¹¤ÎÆñÂê¤òË°¤¯¤Ê¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÇÆÍÇË
¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥É¡Ä±¿ÄÂ»ÙÊ§¤¤¤ÎÊÑ³×¤Ï21À¤µª¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¼Ö¾¸ÍÑ·ÈÂÓÃ¼Ëö¡Ä¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯¹Ôµ¡¤¬Áí¹çÅª¾ðÊóÃ¼Ëö¤Ø¿Ê²½
¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡Ä¿·´´Àþ±¿Å¾»Î¤ÎÃ±ÆÈ¾èÌ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿µ»½Ñ
6¾Ï¡¡±ß³ê¤Ê±¿¹Ô¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
½üÀãºî¶È¤Î¿Ê²½¡Ä¹ëÀãÃÏÂÓ¤ÎÅ´Æ»¤Ï¡¢Àã¤È¤É¤¦³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«
¿²ÂæÎó¼Ö¤Î±¿ÍÑ¡ÄÄ¹¤¯¤Ï¤Ä¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃëÌë·óÍÑ¼ÖÎ¾¤Î±É²Ú
¼«Æ°Ê¬³äÊ»¹çÁõÃÖ¡ÄÅÓÃæ±Ø¤Ç¤ÎÊ¬³ä¡¦Ê»¹çºî¶È¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
¼«Æ°±¿Å¾¡Ä±¿Å¾»Î¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤
7¾Ï¡¡ÀßÈ÷¤ÎÁý¶¯¤Ë´óÍ¿¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ
²ÙÊªÍ¢Á÷»ö¶È¡Ä¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ßÊªÎó¼Ö¡¦²ÙÊªÎó¼Ö¤ÎÍøÊØÀ
±Ä¶È¼Ö¸¡Â¬¡Ä¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤ËÂå¤ï¤ë¿·»þÂå¤ÎÆ°ÅªÀßÈ÷¸¡Â¬¤È¤Ï
Îó¼ÖÅÅÏÃ¡Ä²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡¢Îó¼ÖÆâ¤«¤é¤Î¡Ö¥â¥·¥â¥·¡×
¥Ûー¥à°ÂÁ´ºô¡Ä¡ÖÍó´³¤Î¤Ê¤¤¶¶¡×¤ÎÄÉÊü¤Ø¡£³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ëÀ°È÷¤¬¿Ê¤à
¤Ä¤ê¼ê¤Î¿Ê²½¡Ä°®¤êÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤Ç¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¤Ä¤ê¼ê¡×¤Ë
1¾Ï ¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ò³×¿·¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ¡Ö¿¶¤ê»Ò¼ÖÎ¾¡×P12～P13¤è¤ê
1¾Ï ¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ò³×¿·¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ¡Ö¿¶¤ê»Ò¼ÖÎ¾¡×P14～P15¤è¤ê
1¾Ï ¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ò³×¿·¤·¤¿Å´Æ»µ»½Ñ¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼ÖÎ¾¡×P36～P37¤è¤ê
3¾Ï °ÂÁ´À¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿Å´Æ»µ»½Ñ¡Ö¿·´´Àþ¤ÎATC¿®¹æ¤Î¿Ê²½¡×P104～P105¤è¤ê
5¾Ï ÍøÊØÀ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿Å´Æ»µ»½Ñ¡Ö¼Ö¾¸ÍÑ·ÈÂÓÃ¼Ëö¡×P164～P165
Ãø¼Ô¾Ò²ð
ÉÙÅÄ¾¾Íº¡¡¤È¤ß¤¿¡¦¤Þ¤Ä¤ª
1973Ç¯¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢±Ø°÷¤ò·Ð¤Æ¿·´´Àþ¼Ö¾¸¡¢¿·´´Àþ±¿Å¾»Î¤È¤·¤Æ¤Î¾èÌ³¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£2014Ç¯¤ËÂà¿¦¸å¡¢¥é¥¤¥¿ー¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·´´Àþ¼ÖÎ¾ÂçÁ´2025-2026¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÍÑ¸ì½¸¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÎòÂå¼ÖÎ¾¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¿·´´Àþ¼ÖÎ¾ÂçÁ´2023-2024¡Ù¡ØÀè¤ò¸«²á¤®¤¿Å´Æ»¼ÖÎ¾¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
