¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¤Î¥¹¥¹¥á～ÂçºåÊÔ～¡Ù1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÖJ:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÊüÁ÷～¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤È¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥â¥â¥³¤µ¤ó¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¡É ～

JCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJ:COM¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÌÚ ÍÛ°ì¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJ:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤«¤é¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¤Î¥¹¥¹¥á～ÂçºåÊÔ～¡Ù¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ´Æ½¤¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Î¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤ÎÎ¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤Î¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥â¥â¥³¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¤¢¤¦¡Ö¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âµé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¡×¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎÁÍý¡×
¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤Ï¡É¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁ´¹ñ¤Î¡É¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤ò¡¢Å¹¼ç¤äÅ¹°÷¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢J:COM¤¬À©ºî¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸¡Ù¤Ç¤¹¡£
J:COM¤Ç¤Ï¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·³ÆÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÖÁÈºî¤ê¤òÄ¹Ç¯¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤È¡¢ÃÏ°è¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¹Í¤¨Êý¤äÊý¸þÀ¤¬°ìÃ×¤·¡¢2021Ç¯11·î¤«¤é¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸¡Ù¤È¤·¤Æ±ÇÁü²½¡¢ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ370Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤Ï¡¢¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¼«¤é¤¬Î¹¤ò¤·¡¢
¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¦Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È¤½¤ì¤òºî¤ëÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¡É¡Ö¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡ÖµþÅÔÊÔ¡×¡¢¡ÖÊ¡²¬ÊÔ¡×¡¢¡Ö»¥ËÚÊÔ¡×¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢
2026Ç¯1·î¤Ë¡ÖÂçºåÊÔ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
―Âçºå¤Î¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¾®»³¤µ¤ó¤¬Âçºå¤Î¿©¤ò½ä¤ë¤Ê¤é¡Ö¤³¤ÎÊý°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢Âçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤Î¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥â¥â¥³¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·²¼¤ÎÂæ½ê¡È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³¹¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö364Æü³°¿©¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤¢¤¸¡×¤Ê¤ªÅ¹¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î2Æü(¶â)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¿·½Õ¡ª¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¤Î¥¹¥¹¥á¡¡°ìµóÊüÁ÷¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿·ºî¤ÎÂçºåÊÔ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡ÖÊ¡²¬ÊÔ¡×¤È¡Ö»¥ËÚÊÔ¡×¤â¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¡²¬ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ö»¥ËÚÊÔ¡×¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»È¯±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¤Î¥êー¥Àー¿¹ºêÇîÇ·¤µ¤ó¤¬¾®»³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³ÆÃÏ°è¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤¢¤¸¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÂçºåÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥â¥â¥³¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤Î¤Õ¤¯¤¢¤¸¡×¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï³Ú¤·¤µ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÅ¹¤ÇÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢º£²óË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¤¼¤ÒÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âçºå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡¦¥â¥â¥³¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¾®»³¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤ÎÎ¹¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤Î¤Õ¤¯¤¢¤¸¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¤ÇË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô¤±¤ë½ê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë»ä¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤¼¤Ò°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸Î¹¤Î¥¹¥¹¥á～ÂçºåÊÔ～¡Ù ÈÖÁÈÆâÍÆ¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
¡Ö¤è¤¢¤±¿©Æ²¡×¤Î¡Ö¤¤¤ï¤·½Á¤Ë¤å¤¦¤á¤ó¡×
²áµî¤Ë¡Ø¤Õ¤¯¤¢¤¸¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¡£
Àï¸å¡¢Äá¶¶¾¦Å¹³¹¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿©Æ²¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï3ÂåÌÜ¤´É×ÉØ¤È¡¢4ÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÌ¼¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡¢
¥á¥Ë¥åー¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤Ë¡£
¿Æ»Ò¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊ·°Ïµ¤¤È²ÈÄí¤ÎÌ£¡¢
¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Õ¤¯¤¢¤¸¡É¤Î¤ªÅ¹¡£
Æ»¶ñ²°¶Ú¾¦Å¹³¹¤Ç¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëÂÎ¸³
Âçºå¤ÎÂæ½êÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¡ÖÆ»¶ñ²°¶Ú¡×¤Ç
¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£
Âçºå¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¡É¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡Ê¿·ºî¡Ë¡ä¡¡¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛ¿®³µÍ×¡ä¡¡¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ÊºÆÊüÁ÷¡Ë¡ä
