10～30Âå¤ÎÃË½÷600Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¸µÎø¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¡¡ÃËÀ¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤â¸µÎø¿Í¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡Ìó20¡ó¤¬¸µÎø¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡É·Ð¸³¤¢¤ê
Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î‟¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸µÎø¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥êー¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÌ¤ì¤¿¸å¤Î¸µÎø¿Í¤ÎSNS¡¦Ï¢ÍíÀè¡¢½÷À¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡õºï½ü¡×
¸µÎø¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃËÀ34¡ó¤¬¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡¢½÷À¤Î36.7¡ó¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë¡×
10～30Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÎSNS¤äÏ¢ÍíÀè¤Î°·¤¤¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î53.3¡ó¡¢½÷À¤Î41.7¡ó¤¬¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖSNS¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Ï¢ÍíÀè¤âºï½ü¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ13.3¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï22.3¡ó¤È¡¢½÷À¤Î5¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¸µÎø¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò´°Á´¤ËÀä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÎø¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎºÇÂ¿²óÅú¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê34¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£°ìÊý¡¢½÷À¤ÎºÇÂ¿²óÅú¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë¡¿ºï½ü¤¹¤ë¡×¡Ê36.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÎÀ°ÍýÊýË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃË½÷´Ö¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÎSNS¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÃËÀ¤ÏÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬·Ð¸³
²áµî¤ËÎø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤¿ºÝ¡¢ºÇ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢10ÂåÃË½÷¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ï¡ÖSNS¤Ç¸µÎø¿Í¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µÎø¿Í¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎø¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¸µÎø¿Í¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÉÑÈË¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê6.3¡ó¡Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê24.7¡ó¡Ë¤Ç¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯·Ð¸³¤¢¤ê¡£°ìÊý¡¢½÷À¤Ï¡ÖÉÑÈË¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê5.0¡ó¡Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê19.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÎø¿Í¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë²Ë¤Ä¤Ö¤·¡×¡Ê47.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï¡Ö¸µÎø¿Í¤Î¶á¶·¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê51.4¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃË½÷¤ÇÆ°µ¡¤Ë°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó20¡ó¤¬¸µÎø¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡É·Ð¸³¤¢¤ê
¸µÎø¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ19.8¡ó¡¢½÷À18.0¡ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Ìó2³ä¤¬¸µÎø¿Í¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë10Âå¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢10ÂåÃËÀ23.0¡ó¡¢10Âå½÷À26.2¡ó¤È¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Æ÷¤ï¤»Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¸µÎø¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ20.0¡ó¡¢½÷À24.7¡ó¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤â30Âå½÷À¤Ï29.0¡ó¤ÈÁ´À¤Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Âå¤Ç¤Ï¡ÖSNSÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡¦ÊÖ¿®¤·¤¿¤«¤é¡×20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê12.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖSNSÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡¦ÊÖ¿®¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê10.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê9.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê9.1¡ó¡Ë¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢Ç¯Âå¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸µÎø¿Í¤È¤ÎºÆÀÜ¿¨¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÌ¤ì¤¿¸å¤Î¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤à¥¹¥Ôー¥É¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×
¸µÎø¿Í¤ÈÉü±ï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î16.8¡ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü±ï¸å¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ë¶ÉÊÌ¤ì¤¿¡×¡Ê26.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê21.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁ°¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¦Ä¹Â³¤¤·¤¿¡×¡Ê20.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤¬26.7¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃËÀ¤ÎºÇÂ¿²óÅú¤Ï¡ÖÌ¤Îý¤¬»Ä¤ê¡¢1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×¡Ê30.3¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤à¥¹¥Ôー¥É¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤âSNS¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸µÎø¿Í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤ä¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÃË½÷º¹¤¬¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËÜ²»¤ä¸µÎø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¥Æー¥Þ¡§¸µÎø¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§10Âå～30Âå¤ÎÃË½÷
¡¦²óÅú¿ô¡§600Ì¾¡Ê³ÆÇ¯Âå¡¦ÀÊÌ100Ì¾¤º¤Ä¡Ë
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü～12·î5Æü
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§ https://abema.tv/video/title/90-1512
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110
¡ãÂè7ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Âè7ÏÃURL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BbJ13XvgkbmMh1
¡ãÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ä
Âè1ÏÃURL¡§https://abema.go.link/3nTZH
Âè2ÏÃURL¡§https://abema.go.link/1yJEk
Âè3ÏÃURL¡§https://abema.go.link/4LYaL
¡ã»öÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¡ÚÀè¹Ô¸ø³«¡Û4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÉü±ï·Ð¸³¤¢¤ê!?Á°ÅÄÆØ»Ò&¥Ë¥³¥ë&¿ØÆâ¤ÎÀÖÍç¡¹Îø°¦´Ñ¡Ù¡ä
ÇÛ¿®URL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¡Û
¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£