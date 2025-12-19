¡Ø¼Ì¿¿¤ÏÌ¤Íè¤ÎÊõ¤â¤Î¡Ù»Ò¤É¤âÃ£¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¥×¥í¤Îµ»¤òÂç¸ø³«¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡×¼ÒÄ¹¤¬¹Í¤¨¤ë¥êー¥Àー¤Î¶Ë°Õ¤È¤Ï!?
Âçºå¡¦´ØÀ¾¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¥êー¥Àー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÄ©Àï¤âÅ°Äì¼èºà¤¹¤ë¡Ö´ØÀ¾¥êー¥ÀーÎóÅÁ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë400Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¼Ì¿¿´Û¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡×¤ÎËÒÌî½Ó²ð¼ÒÄ¹¡£¡Ø¼Ì¿¿¤ÏÌ¤Íè¤ÎÊõ¤â¤Î¡Ù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë»£±Æ¸½¾ì¤È¤Ï!?
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ～3»þÊüÁ÷
¡ÚHP¡Ûhttps://www.tv-osaka.co.jp/ip4/kansai_leader/
¡ÚÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®¡ª¡Ûhttps://tver.jp/series/sr774pftbi
¡ÚYouTube¤Ç¤Ï²áµî²ó¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Û
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw03m62dQRQTyuW2wRZv7s65
¼Ì¿¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à90Ç¯Âå¡¢½Ð¤·¤¿¼É½¤Ï¡Ö¥¢¥Û¡¦¥Ü¥±¡¦¥«¥¹¡ª¡×¤Ç°ì½³¤µ¤ì¡Ä
º£²ó¤Î¥êー¥Àー¡¢ËÒÌî¼ÒÄ¹¤Ï1962Ç¯°¦ÃÎ¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¦Çä¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ì¿¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂçºå¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¤³¤ì¤¬¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¼ÂÁ©¡£Ã´ÅöÅ¹ÊÞ¤¬Çä¤ê¾å¤²1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡ª¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Ì¿¿¶È³¦¤Ë¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡Ä
ËÒÌî¼ÒÄ¹¤Ï¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¼É½¤ò½Ð¤¹¤â¡Ö¥¢¥Û¡¦¥Ü¥±¡¦¥«¥¹¡ª¡×¤Ç°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡Ö»Ò¤É¤â¼Ì¿¿´Û¡×Î©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡¢°ì²¡¤·10Ç¯¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¡£¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÀïÎ¬¤ò¼¡¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡ª
¥«¥á¥é·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÒÌî¼ÒÄ¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î²¼¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡¢°ì²¡¤·10Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶È³¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤éµ»½Ñ½¬ÆÀ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¡£
1992Ç¯¡¢°áÁõ¤äÃåÉÕ¤±¤âÌµÎÁ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿´Û¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë½÷À¤òÀÑ¶ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÀïÎ¬¤Çº¹ÊÌ²½¤·¡¢¿Íµ¤Å¹¤ËÀ®Ä¹¡£¡Ø¶È³¦¤Î¾ï¼±¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÈó¾ï¼±¡Ù¤È»Ò¤É¤â¸þ¤±¼Ì¿¿´Û¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡Ø¼Ì¿¿¤ÏÌ¤Íè¤ÎÊõ¤â¤Î¡Ù¡£2018Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£º£¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡©»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¥×¥í¤Îµ»¤ËÌ©Ãå¡ª
1Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¡¢¼·¸Þ»°¥·ー¥º¥ó¤Î11·îÃæ½Ü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤òË¬¤ì¤¿¼èºàÈÉ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¶Ã¤¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶Ê·Ýµ»¡×¡£
¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÇÉ½¾ð¤¬¹Å¤¤½÷¤Î»Ò¤â¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÁà¤ë¤È¡Ä¤¿¤Á¤Þ¤Á¾Ð´é¤Ë¡ª¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¡£³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°ìÆ±¶ÃØ³¡ª»Ò¤É¤âÃ£¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëËÒÌîÎ®¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡Ä!?
¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬»£±Æ¤Î¸¦½¤¤Ë!?Â¹¤È¤ÎµÙÆü¤Ë¤âÌ©Ãå¡Ä!
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£
¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤ÎËÒÌî¼ÒÄ¹¡£¼«¿È¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜ¼Ì¿¿µ»½Ñ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡Ä?
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ2ºÐ¤ÎÂ¹¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âÌ©Ãå¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ëËÒÌî¼ÒÄ¹¤Ï°¦¤¹¤ëÂ¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä!?
Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¡Ä¾¯»Ò²½¡ªµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤Ï!?ËÒÌî¼ÒÄ¹¤¬¹Í¤¨¤ë¥êー¥Àー¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¡¢À®¿Í¼°¤Î¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÈÁ°»£¤ê¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³«»Ï¡£ÎÁ¶â¤ÏÌó11Ëü±ß¤ÇÁê¾ì¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¡£ÈËË»´ü°Ê³°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
º£Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬½ÐÄ¥»£±Æ¤À¡£¿À¼Ò¤Ê¤ÉµÒ¤¬»ØÄê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤ÏÌó4Ëü±ß¤«¤é¤Ç¡¢°áÁõ¤â¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤ì¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¿·»ö¶È¤ÎÁ´ËÆ¤òÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¾Ò²ð¡ª
ËÒÌî¼ÒÄ¹¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¥êー¥Àー¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¶Ë°Õ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª