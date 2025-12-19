ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ Google Cloud ¤ÈSalesforce¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂíËÜ ¹±¡¡°Ê²¼¡¢ ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ Google Cloud ¤ÈSalesforce¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ²£ÃÇ¤Ë¤è¤ëÊ£»¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÎÊ¬»¶¤ä¡¢³ÆÉô½ð¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ä»Üºö¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¸ÄÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ï¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢ Google Cloud ¤ÈSalesforce¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç³èÍÑ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëAIÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿À®²ÌÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ Google Cloud ¾å¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVertex AI Agent Engine¡×¤ÈSalesforce¤Î¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAgentforce¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ìò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¶¨Ä´Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤äÊ£¿ô¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁàºî¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¡¢AI¤¬¼«Î§Åª¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖAgentforce¡×¤¬Salesforce¤ÎCRM¡Ê¸ÜµÒ´Ø·¸´ÉÍý¡Ë¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¡ÖVertex AI Agent Engine¡×¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊºß¸Ë¾ðÊó¤ä¸ÜµÒ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È²óÍ·ÍúÎò¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀºåÌ¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ Google Cloud ¤ÈSalesforce´Ö¤Î¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉôÌç´Ö¤Ç¤Î¥Çー¥¿¶¦Í¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤Î¸ÜµÒÍý²ò¤Î¿¼²½¤È°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ïº£¸å¤â¡¢ Google Cloud ¤ª¤è¤ÓSalesforce¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Î¾¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤ò¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ Google Cloud ¤ÈSalesforce¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åý¹ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Áー¥à¤ò¿·Àß¡Ê2025Ç¯10·î8ÆüÈ¯É½¡Ëhttps://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-1008-000262
¢¨¡§ Google Cloud ¡¢Vertex AI Agent Engine¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ähttps://www.dentsudigital.co.jp/
ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¡ÖÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£