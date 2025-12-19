ºÇ¿·AI¡ßºß¸Ë´ÉÍý¤Ç¾Ê¿Í²½¡ª½é³«ºÅ¤Î¡ÖÀ½Â¤¶È ¿Í¼êÉÔÂÂÐºö EXPO¡×¤Ë¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àzaico¤¬½ÐÅ¸
¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Özaico¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZAICO¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ Ôè±Ñ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óweek2026Æâ¤Î¡ÖÀ½Â¤¶È ¿Í¼êÉÔÂÂÐºöEXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óWeek2026¡×¤È¤Ï¡¡¡¡¡¡
À½Â¤¶È¤Î¡ÖDX²½¡×¡Ö¼«Æ°²½¡×¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½ºß¤Î¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÁí¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢À½Â¤¶È¤Î¡Ö¿ÍºàÉÔÂÂÐºö¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡ÖÀ½Â¤¶È ¿Í¼êÉÔÂÂÐºöEXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£À½Â¤¶È¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤·¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤ò³×¿·¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Özaico¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸Ë´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ÉÍý¹©¿ô¤Îºï¸º¡×¤È¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óWeek2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp.html(https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp.html)
À½Â¤¶È ¿Í¼êÉÔÂÂÐºöEXPO ¤È¤Ï¡§
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/mihr.html(https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/mihr.html)
¢£ZAICO½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡¡
1¡¥AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿zaico¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤òÂÎ¸³
¥Öー¥¹Æâ¤Ëºß¸Ë´ÉÍýÃª¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Özaico¡×¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ¸Ë¡¦½Ð¸Ë¡¦Ãª²·¤Ê¤É¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·µ¡Ç½£±.»£¤ë¤À¤±AIºß¸ËÅÐÏ¿
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÊªÉÊ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¡×¤¢¤ë¤«¤òÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊOCR¡Ê²èÁüÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤¬ºß¸Ë¥Çー¥¿¤ò½Ö»þ¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·µ¡Ç½£².¤ª¤Þ¤«¤»AIÆþ¸ËÅÐÏ¿
PDF¤ä¼ê½ñ¤¤ÎÇ¼ÉÊ½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬Æþ¸Ë¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò¼êÆþÎÏ¤¹¤ë¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿ºîÀ®ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Êºß¸Ë´ÉÍý¤ò¤´Äó°Æ
¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤ÎÁý²Ã¤äÃª²·¤ÎÈó¸úÎ¨¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤Ê¤É¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òzaico¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤â´Þ¤á¤Æ¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢²ÝÂê²ò·è¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
zaico¤Î¤´¾Ò²ð»ñÎÁ¤³¤Á¤é¤«¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.zaico.co.jp/resources/for_manufacture/?source-from=prtimes251219
¢£¤´Íè¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤´Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¼µURL¤è¤êÍè¾ì¼ÔÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÆþ¾ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆþ¾ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¥«¥éー°õºþ¤·¤ÆÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼õÉÕ¤ËÊÂ¤Ð¤º¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
Íè¾ì¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1542387403553951-FAQ(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1542387403553951-FAQ)
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38326/table/90_1_876b54f075fa7a769ae3a1fb310ea3e1.jpg?v=202512200151 ]
zaico¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ºß¸Ë´ÉÍý¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.zaico.co.jp/2025/12/19/2601_factory_shorthanded/(https://www.zaico.co.jp/2025/12/19/2601_factory_shorthanded/)
¡ü¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àzaico¤È¤Ï
¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Êºß¸Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Îºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥³ー¥É¥¹¥¥ã¥ó¤ä¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢·çÉÊ¤ä²á¾êºß¸Ë¤ÎËÉ»ß¡¢Æþ½Ð¸Ë¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¡¢Ãª²·¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¤ä¾®Çä²·¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îß·×ÅÐÏ¿¼Ò¿ô¤Ï18Ëü¼Ò¤òÆÍÇË¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨¤Ï92¡ó°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎzaicoÎß·×ÅÐÏ¿¼Ò¼ÂÀÓ¤è¤ê
zaico¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ë
URL¡§https://www.zaico.co.jp/resources/for_manufacture/(https://www.zaico.co.jp/resources/for_manufacture/?source-from=prtimes251219)
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒZAICO
ÂåÉ½¤Î¼Â²È¤¬»³·Á¤Ç±Ä¤àÁÒ¸Ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÏ¶È¡£¡Ö¥â¥Î¤Î¾ðÊó¤ò¡¢½¸¤á¡¢À°¤¨¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Özaico¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÎß·×6²¯±ß¤Ë¤ª¤è¤Ö»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Öºß¸Ë´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤äOCRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æºß¸Ë´ÉÍý¤Î¾Ê¿Í²½¡¦¼«Æ°²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î18Æü
zaico¤Î¤´¾Ò²ð»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ Ôè±Ñ
»ö¶È³µÍ×¡§¥¯¥é¥¦¥Éºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Özaico¡×Åù¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
URL¡§https://www.zaico.co.jp/(https://www.zaico.co.jp/?source-from=prtimes251219)
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»ÔÂç»ú²ÖÂô£³£³£±ÈÖÃÏ