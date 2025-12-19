¡ÖKodak Apparel¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¥ªー¥×¥ó¡ª
Hilight Brands Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-2-9-202¡¢¹çÆ±ÂåÉ½¡§¥Á¥ç ¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¾®¿¹ Í¥ÉÒ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKodak Apparel¡Ê¥³¥À¥Ã¥¯ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î16Æü(²Ð)¤ËÆüËÜÈÇ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://kodak.hilightbrands.jp/
¡ÖKodak Apparel¡Ê¥³¥À¥Ã¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢Ìó130Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ì¿¿Ê¸²½¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿Kodak¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¥íー¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿³×¿·¤ÎÀº¿À¤ò¼´¤Ë¡ÖInnovation¡Ê³×¿·¡Ë¡×¤È¡ÖIconic Style¡Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦ÌÀÆ¶¤ª¤è¤ÓÀ»¿å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢THE HYUNDAI¡¦¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¤Ê¤É´Ú¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾å³¤¡¦ÂæÏÑ¡¦¥Þ¥«¥ª¤Ê¤É³¤³°¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°Ìó100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÈÇ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËKODAK¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤éÀ§Èó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜÈÇ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥íー¥ó¥ÁµÇ°¡ª¥³¥À¥Ã¥¯¥Á¥ãー¥á¥é´ü´ÖÆâËèÆüÈ¯ÇäÃæ
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ªー¥×¥ó¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï¡¢EC ¥µ¥¤¥ÈÆâÁ´¾¦ÉÊ¤ò10%OFF ¤ÇÈÎÇä¡¢EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤ËÀ§⾮¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://kodak.hilightbrands.jp/
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§EC¥µ¥¤¥ÈÆâÁ´¾¦ÉÊ
¡¦¥³¥À¥Ã¥¯¥Á¥ãー¥á¥é´ü´ÖÆâËèÆüÈ¯Çä
´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏËèÆü12»þ¤ËÀèÃå20～25Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Á¥ã¥á¥é¹ØÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
📸 ¤´°ÆÆâ
¢¨ ¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç¡Ê1²ñ·×1ÅÀ¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨ 2ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ï¤´ÊÖ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Á¥ã¥á¥éËÜÂÎ¡¢USB-C½¼ÅÅ¡õ¥Çー¥¿¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
Charmera¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö
2025.12.16~2025.12.25
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://kodak.hilightbrands.jp/(https://kodak.hilightbrands.jp/)
ÆüËÜ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à:https://www.instagram.com/kodakstyle_jp(https://www.instagram.com/kodakstyle_jp)
- ³ô¼°²ñ¼Ò Hilight Brands ³µÍ×
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¡ÊDNA¡Ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£2020Ç¯¤Î¡ÖKodak Apparel¡Ê¥³¥À¥Ã¥¯ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë¡×¤Î´Ú¹ñ¥íー¥ó¥Á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖMALBON GOLF¡Ê¥Þ¥ë¥Ü¥ó ¥´¥ë¥Õ¡Ë¡×¡ÖDIADORA¡Ê¥Ç¥£¥¢¥É¥é¡Ë¡×¡ÖSIERRA DESIGNS¡Ê¥·¥¨¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¡ÖDOD¡Ê¥É¥É¡Ë¡×¡ÖFRUIT OF THE LOOM¡Ê¥Õ¥ëー¥Ä ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ëー¥à¡Ë¡×¡ÖEVERAU¡Ê¥¨¥ô¥§¥íー¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥·¥åー¥º¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Kodak Apparel¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¹ñ¤Ç¥íー¥ó¥Á¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¡£2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ë¡ÖHighlights Brand Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Hilight Brands
½êºßÃÏ¡§PDC building A, 8F, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi, Korea
ÂåÉ½¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥©¥ó
URL¡§ Hilight Brands - 하이라이트브랜즈
Hilight Brands Japan ³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-2-9-202
¶¦Æ±ÂåÉ½:¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¾®¿¹ Í¥ÉÒ