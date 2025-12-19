¡Ú´ë¶È¸þ¤±¡ÛÀº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¡ª³ô¼°²ñ¼ÒKaien¡¢¡Ö¸«¶Ë¤á¥Î¥¦¥Ï¥¦ÌµÎÁÄó¶¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï
Àº¿À¾ã³²¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¸ÛÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·µ¬¤´·ÀÌó´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÈ¯Ã£¡¦Àº¿À¾ã³²¡¡¸«¶Ë¤á¥Î¥¦¥Ï¥¦ÌµÎÁÄó¶¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀº¿À¾ã³²¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¸«¶Ë¤á¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ê»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤á¤Ê¤¤¡¦¤ä¤á¤Ê¤¤¡¦¤ä¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡¢°ÂÄê¸ÛÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î¸«¶Ë¤á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤¬²ò·è¤¹¤ë¡ÖÀº¿À¡¦È¯Ã£ºÎÍÑ¤ÎÊÉ¡×
Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº¿À¾ã³²¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¤ÎºÎÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤¬¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¡¢¾ã³²ÆÃÀ¤äÇÛÎ¸»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ÈÆþ¼Ò¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«¶Ë¤á¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀº¿À¾ã³²¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¡¹¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ï¡¢Áá´üÎ¥¿¦¤ä¸½¾ì¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤ë½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¸«¶Ë¤á¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§ºÎÍÑÀ®¸ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÃÎ¸«¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤Ï¡¢2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¿Íºà¾Ò²ð·ÀÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ø¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÍÎÁ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌÀÜ¤Î¸«¶Ë¤á¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡ä
- ÌÌÀÜ´±¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Àº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤äÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼ÁÌäÊýË¡¡¦¸«¶Ë¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¡Ê40Ê¬1²ó¡Ë
- ÌÌÀÜ´±¸þ¤±¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯&ÌÌÀÜÉ¾ÄêÉ½¤ò¤´Äó¶¡¡Ê¥Çー¥¿¡Ë
- ¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÜ¤ËÅö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¶¦¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò¸«¶Ë¤á¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ºÇÂç3²ó¡Ë
¡Ú»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡¡Û
µ®¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://biz.kaien-lab.com/campaign-2512/
³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKaien¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè16Ç¯´Ö¡¢¡Ö¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Àº¿À¤äÈ¯Ã£¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¡¢¼«Î©·±Îý¡ÊÀ¸³è·±Îý¡Ë¡¢¥ê¥ïー¥¯¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤äË¡¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ËÜ¼Ò¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-2-3¡¡¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹2³¬
³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡§https://corp.kaien-lab.com/
Âç¿Í¸þ¤±¡¡¡¡¡§https://www.kaien-lab.com/
¿Íºà¾Ò²ð¡¡¡¡¡§https://mlg.kaien-lab.com/
´ë¶È¸þ¤±¡¡¡¡¡§https://biz.kaien-lab.com/
»Ò¶¡¸þ¤±¡¡¡¡¡§https://www.teensmoon.com/