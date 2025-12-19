¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÅì·úÂ÷¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡õ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÒµÜºê¸©ÈÇ¡Ó¡×¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹£±°Ì³ÍÆÀ¡ª
µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85339/table/268_1_c6896f45019dc2135a5ddbfb2272ca91.jpg?v=202512200151 ]
ÎáÏÂ£·Ç¯12·î17Æü¤ËÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÁë¸ý¼õÂ÷²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡õ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÒµÜºê¸©ÈÇ¡Ó¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢ÅÔ¾ë»Ô¤Ï½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85339/table/268_1_c6896f45019dc2135a5ddbfb2272ca91.jpg?v=202512200151 ]
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.eheya.net/sumicoco/2025/ranking/miyazaki/continue_area.html)¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤