¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー2.0¤òÄó°Æ¤¹¤ë irecipe¡Ê¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¡Ë¡¢¤æ¤º¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¹¶Î¬

irecipe¡Ê¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè2À¤Âå¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡ÊClean Beauty 2.0¡Ë¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëK-¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ä¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡¢Í³²À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Âè1À¤Âå¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î´ð½à¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¤ÏÆÈ¼«³«È¯¸¶ÎÁ¤ÈÎ×¾²»î¸³¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥íー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°È¯ÁÛ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÎÁR&D¤«¤é½èÊý³«È¯¡¢Î×¾²¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Æ¥Ã¥¯·¿¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
À®Ê¬¤ÎÆÃÀ¤äÀß·×»×ÁÛ¤ò¡¢À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´¶¤äÀß·×¤Ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÅÀ¤¬¡¢¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¤Î¶¥ÁèÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¥Ð¥ê¥¢¥±¥¢¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥óÄó°Æ
¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢È©¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È©¥Ð¥ê¥¢¥±¥¢¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥êー¥à¥¤¥ó ¥È¥Êー¡×¤ä¡Ö¥»¥é¥ß¥É ¤æ¤º¡×¥é¥¤¥ó¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ðÈ×¤È¤·¡¢³°Åª»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤È©´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ìµ¹áÎÁ¡¦Äã»É·ãÀß·×¡¦¹â¤¤ÊÝ¼¾´¶¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥¢ ¥Õ¥£¥È¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÑÂ³»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¤âÀ½ÉÊÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤æ¤º¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×¥é¥¤¥ó
¥¢¥¯¥¢ ¥Õ¥£¥È¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥¤¥ó¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥»¥é¥ß¥É¤æ¤º¥Òー¥ê¥ó¥°¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¡Ö¥»¥é¥ß¥É¤æ¤º¥Ð¥¤¥ª¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î24Æü¤«¤é¤Ï¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÆþÅ¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥É ¤æ¤º ¥Òー¥ê¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à 135ml
PEG FREE¤ÎÄã»É·ãÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥É¡¢¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥íー¥ë¡¢»éËÃ»À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥ì¥·¥ÔÆÈ¼«¤ÎÊÝ¼¾Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Àö´é¸å¤â¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥É ¤æ¤º ¥Ð¥¤¥ª ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë 200ml
¥¢¥¤¥ì¥·¥ÔÆÈ¼«³«È¯À®Ê¬¡ÖEZLite(TM)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¥ª¥¤¥ë¤òÈùºÙ²½¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯Àß·×¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥»¥é¥ß¥É¤È¤æ¤º¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¤äÈ©¥Ð¥ê¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ì¥·¥Ô¤Î¤æ¤º¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤äÀ®Ê¬½Å»ë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÆüËÜ»Ô¾ì¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¯¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£