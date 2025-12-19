¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥íー¥°¥é¥¤¥ÈFPS¡ØDeadzone: Rogue¡ÙÌµÎÁÂç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¡ª³Æ¼ï¥¹¥¥ó¤Ê¤É¤¬ËþºÜ¤Î¿·DLC¡ÖMARK II ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤âÇÛ¿®³«»Ï
¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎProphecy Games¤ÏËÜÆü¡¢¥íー¥°¥é¥¤¥ÈFPS¡ØDeadzone: Rogue¡Ù¤ÎÂç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤òPC¡¢PlayStation5¡¢Xbox Series X/S¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡ØDeadzone: Rogue¡ÙËÜÊÔ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÎÁDLC¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSteam¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ØDeadzone: Rogue¡ÙËÜÊÔ¤¬30%¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÍÎÁDLC¡ÖOperative Pack¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤â¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥éー¡§
https://www.youtube.com/watch?v=NO9_6G1oonI
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§
https://store.steampowered.com/app/3228590/Deadzone_Rogue/
ËÜ³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾®ÏÇÀ±´ðÃÏ¡¦¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°Îî¤ËÁà¤é¤ì¤¿¹ÛÉ×¤ä¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢µðÂç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢·õ»Î¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥«¥ë¥È¿®¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¨¤È¤ÎÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃæ¿õ¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Éð´ïÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©ー¥¸(ÃÃÂ¤)¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢8¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÊü¼ÍÀþ(Radiation)¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§¥Õ¥©ー¥¸(ÃÃÂ¤)¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄÉ²Ã
¥»ー¥Õ¥ëー¥à¤Î¡Ö¥Ê¥Î¥Þ¥¤¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤Î·âÇË¤ä¥Æ¥Ã¥¯»ÈÍÑ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥¢ÄÌ²ß¡Ö¥Æ¥Ã¥¯ + ¥Ê¥Î¥Þ¥¤¥È¥Ð¥¤¥¢¥ë¡×¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÉð´ï¤òÃÃÂ¤¤·¡Ö½ËÊ¡ÆÃÀ¡×¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ËÊ¡ÆÃÀ¤òÉÕÍ¿¤·¤¿Éð´ï¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥óÃæ¤Ë¸Â¤ê¶¯ÎÏ¤«¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ú²Ì¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¹±µ×Åª¤Ë¥Ñ¥ïー¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¾º¤·¡¢Éð´ï¤ÎºÇÂç¥ì¥Ù¥ë¤¬13¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥ïー¥ì¥Ù¥ë¤¬1¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÉð´ï¥À¥áー¥¸¤¬10%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
8¤Ä¤Î¿·¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¹¥Èー¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖPrelude(½ø¾Ï)¡×¡ÖDistress Call(µßÆñ¿®¹æ)¡×¡ÖGetting Answers(Åú¤¨¤òµá¤á¤Æ)¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖPassage¡×¡ÖVector Danger¡×¡ÖBattleline¡×¤ä¿·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖUniform Chaos IV¡×¡ÖUltra Nightmare¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡ÖÊü¼ÍÀþ(Radiation)¡×
¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡ÖÊü¼ÍÀþ(Radiation)¡×¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¬¥ó¥ÞÀþ¥ìー¥¶ー¤ÇÅ¨¤ò´ÓÄÌ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥Ñー¥¯¥Ä¥êー¡ÖRadiation(¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¹¥ì¥¤¥äー)¡×¤Ç¤ÏÅ¨¤òÃ×Ì¿Åª¤ÊÊü¼ÍÀþ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç±øÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥Õ¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¼åÅÀ¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥·¥Ê¥¸ー¡ÖMantle of Decay(AOE¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー)¡×¤Ï¡¢³Ë¥Î¥ô¥¡¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ñ¥ë¥¹ÇúÈ¯¤òÊü¤Ä²õÌÇÅª¤Ê¹¶·â¤âµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÁÇ
ËÜ³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤òUnreal Engine 5.6¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥°¤òÂ¿¿ô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤òºÇÂç3¤Ä¤Þ¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥é¥ó½ªÎ»²èÌÌ¤ËCo-op¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥À¥áー¥¸¡¦¥¥ë¿ô¡¦ÁõÈ÷¤ÎÉ½¼¨¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÊó½·¤È¤·¤ÆÀ½Â¤µ¡¡õ¥ëー¥È¥ªー¥Ö¤Î¥ê¥íー¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áµ÷Î¥¤«¤é±óµ÷Î¥¤Þ¤ÇÅ¨¤òÀ©°µ²ÄÇ½¤Ê¿·Éð´ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À½Â¤µ¡¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖºÇÂç¤Þ¤Ç°ì³ç¶¯²½¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÉð´ï¥¹¥¥ó¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥µ¥Þー¥Ðー¥¹¥È¡õ¥Ø¥¯¥¹¥ÉÉð´ï¥¹¥¥ó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ëTwitch Drops¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¿·DLC¡ÖMARK II ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥Ý¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÍÑDLC¡ÖMARK II ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜDLC¤Ë¤Ï¡ÖMARK II¡×¥¹ー¥Ä¥¹¥¥ó¤ä¡ÖMARK II¡×Éð´ï¥¹¥¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¡ÖMARK II¡×¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢Àê¤¤»Õ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¡¦¥Õー¥×¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÌ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜDLC¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê1360±ß¤Ç¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å2½µ´Ö¤Ï20¡ó¥ª¥Õ¤Î1088±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤ÇËÜDLC¤ÏPCÈÇ¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Prophecy Games¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Prophecy Games¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡õ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ëHi-Rez StudiosÆâÉô¤Ç2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£Ç®°Õ¤Ë°î¤ì¤¿¼ã¼Ô¤ä¡¢²¿½½Ç¯¤â¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢AAA¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó³«È¯¼Ô¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Prophecy Games¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂçÃÀ¤Ê¥²ー¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢ËÜºî¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤¼¤Ò¤´°Õ¸«¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØDeadzone¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£