¡ú12/25¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥ê¥ó¥°¡úTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤è¤ê¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥ê¥ó¥°¤¬¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤è¤ê¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥ê¥ó¥°¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)12¡§00～2026Ç¯1·î26Æü(·î)23¡§59¤Î´ü´Ö¤Ç¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ¼õÃíÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î25Æü¤Î¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥¸¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤ò´ðÄ´¤Ë¤Ä¤ä¤á¤¯¥×¥é¥Á¥Ê¤È¤¤é¤á¤¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¡£ÁÇºà¤äºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÁê±þ¤·¤¤¹âµé´¶°î¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï¹ë²ÚBOX¤ËÊñ¤ß¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î°Ù¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)12¡§00～2026Ç¯1·î26Æü(·î)23¡§59
¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÉÊÊª¤Ï2026Ç¯4·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.take-up.co.jp/c/shingeki.php(https://www.take-up.co.jp/c/shingeki.php)
¢¨³¤³°ÀìÍÑÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.take-up.co.jp/c/shingeki_en.php
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥ê¥ó¥°
¡Ú²Á³Ê¡Û110,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û¡§Pt950¡¢¥Þ¥é¥«¥¤¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥©ー¥Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê0.01ct¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û¥È¥Ã¥×ÉýÌó5.2mm¡¢¥¢ー¥àÉýÌó1.2mm¡¡
¡ÚÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡Û5～15¹æ
¢¨¥µ¥¤¥ºÄ¾¤·¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
6¹æ～14¹æ¢ª¡Þ1¹æ¥µ¥¤¥º¤ªÄ¾¤·²ÄÇ½
5¹æ¡¡¡¡¡¡ ¢ª+1¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¤ß²ÄÇ½
15¹æ¡¡¡¡¡¡¢ª-1¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¤ß²ÄÇ½
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÜºÙ¡ä
¿È¤ËÅ»¤¦¥°¥êー¥ó¤Î¥Þ¥ó¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Þ¥é¥«¥¤¥È¡Ê12·îÃÂÀ¸ÀÐ¡Ë¤Ë¥¸¥å¥Ó¥êー¥«¥Ã¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥©ー¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£Ãç´Ö¤äÉô²¼¤òÀèÆ³¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥°Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÄ¶¹Å¼Á¥Ö¥ìー¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹ÆÃÍ¤Î²óÅ¾¤¹¤ë»Â·â¤òÉ½¸½¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÄ´ººÊ¼ÃÄ¤ÎÌæ¾Ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Æ©¤«¤·ÌÏÍÍ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¡¢±Ê±ó¤Îµ±¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÅº¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥ê¥ó¥°¤ÇÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ï°õ¡ä
¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡ÈDedicate your heart.(¿´Â¡¤òÊû¤²¤è)¡É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤äÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£¹âÉÊ°Ì¤Ê¥×¥é¥Á¥Ê950¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËöÄ¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹&¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É
¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤Ë¤ªÊñ¤ß¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤Î"ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É"¤â¤´¹ØÆþ¤ÎÊýÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¤Èµ±¤¯¥ê¥ó¥°¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥·¥ë¥Ðー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÊÁ´£µ¼ï¡Ë¡£
Âç¤Ö¤ê¤ÊÅ·Á³ÀÐ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Í½Ìó´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤ªÉÊÊª¤Ï¤´ÃíÊ¸¤«¤éÌó3¤«·î¸å¤ËÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃíÊ¸¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å·Á³ÀÐ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.tufave.com/pages/shingeki(https://www.tufave.com/pages/shingeki)
¢¨³¤³°ÈÎÇäÀìÍÑ¥Úー¥¸¡§https://www.take-up-shop.com/pages/shingeki_en
Å¹ÊÞÈÎÇä¡§
¥¢¥È¥ìÀîºêÅ¹ 3³¬¡¡TAKE-UP Aula
¾åµÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÅ¹Æ¬Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¡¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§ー¥¬ー
¡Ú²Á³Ê¡Û\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥ß¥«¥µ¡¦¥¢¥Ã¥«ー¥Þ¥ó
¡Ú²Á³Ê¡Û\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥ê¥ô¥¡¥¤
¡Ú²Á³Ê¡Û\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹
¡Ú²Á³Ê¡Û\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Ï¥ó¥¸¡¦¥¾¥¨
¡Ú²Á³Ê¡Û\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BOX
¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀìÍÑBOX¤Ë¤ªÊñ¤ß¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¥â¥Áー¥Õ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÊª¸ì¤Î°ìÉô¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±¥Úー¥¸Æâ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥ê¥ô¥¡¥¤Ê¼»ÎÄ¹¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥ê¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ëÝ»³ÁÏ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×The Final SeasonÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦ÈÎÇä¸µ
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTUfave¡Ê¥Æ¥£ー¥æー¥Õ¥§¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTUfave¡Ê¥Æ¥£ー¥æー¥Õ¥§¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØTUfave¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¤ò¤º¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥êー¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢1¤Ä1¤Ä¤òÃúÇ«¤ËÁÏ¤ê¤¢¤²¡¢Æü¾ï¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡§https://www.tufave.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/TUfave_official
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tufave_official/
TUfave±¿±Ä¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1979Ç¯¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÀßÎ©¡£¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖMade in Japan¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ìó20Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
ÀßÎ© ¡§1979/11/26
ËÜ½»½ê ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-17-6 Âå´±»³¥¦¥¨¥¹¥È2F
URL:https://www.take-up.co.jp/