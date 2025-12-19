¿·ºîÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¤¤Î²ÖÌ»¡×2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡õDVD¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
¡Ö2²óÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Î¥ï¥ó¡¦¥ºー¥Áー¤È¡¢¡Ö¥¥ß¤Î¸ÝÆ°¤¬Îø¤·¤¯¤Æ～Stay with Me～¡×¤Î¥ëー¡¦¥æー¥·¥¢¥ª¤¬¶¦±é¤·¡¢Ç´ã¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー ¥É¥é¥ÞÇ®ÅÙ½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¤È¤¤á¤ËþºÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¤¤Î²ÖÌ»¡×¤¬¡¢NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÇÛµë¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡¦DVD¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¤Î´ÆÆÄ¤¬ËÂ¤°¡¢µ²±ÁÓ¼º¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµ¿»÷·»Ëå¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¤ÈÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö2²óÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¥ï¥ó¡¦¥ºー¥Áー¡ß¡Ö¸ÞÊ¡¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡×¥ëー¡¦¥æー¥·¥¢¥ª
Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÈþÃËÈþ½÷¥¹¥¿ー¶¦±é¡ª
Íê¤ì¤ë·»¤Ï¼«Ê¬¤ò¤á¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú·¯»Ò¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
µ²±ÁÓ¼º¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Èµ¿»÷·»Ëå¡É¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯――
¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¤Î´ÆÆÄ¤¬Â£¤ë¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¤È¤¤á¤¤Ë°î¤ì¤¿¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡ª
Îø¤¹¤ë±¿Ì¿¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤――
¡üÍ½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¡ª
¸ø¼°YouTube¡§https://youtu.be/YATITEDGKvs
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YATITEDGKvs ]
Ç´ã¡¡¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡¡¥É¥é¥ÞÇ®ÅÙ¡¡½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì
¡ü¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÉ®Æ¬¡ÖµÜÄîÎø»Å´±～¤¿¤À¤¤¤ÞÅÂ²¼¤ÈÁÜººÃæ～¡×¥ï¥ó¡¦¥ºー¥Áー¡ßÃíÌÜ¤Î¥Ë¥åー¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥¥ß¤Î¸ÝÆ°¤¬Îø¤·¤¯¤Æ～Stay with Me～¡×¥ëー¡¦¥æー¥·¥¢¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿ー³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ÎºÇ½Ü¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¼ç±éºî¡Ö2²óÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡×¤ò¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥ï¥ó¡¦¥ºー¥Áー¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢·»¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÏ²È¤Î½ñÀ¸¡£»Ö¹â¤¯³ØÌä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¯ー¥ë¤Ê½¨ºÍ¤¬¡¢Îø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤»¤ë´Å¤¤É½¾ð¤ä¼»ÅÊÁ´³«¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢È¿Â§µé¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î´íµ¡¤Ëñ¥ÁÖ¤È¶î¤±¤Ä¤±¡¢·õ¤ò¼ê¤ËÅ¨¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯µ¤¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÁê¼êÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ß¤Î¸ÝÆ°¤¬Îø¤·¤¯¤Æ～Stay with Me～¡×¤Ç¤Î¸¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¸ÞÊ¡¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡×¤Ç±é¤¸¤¿¶¯µ¤¤ÇÀÚ¤ì¼Ô¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¥ëー¡¦¥æー¥·¥¢¥ª¡£Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ëÈà½÷¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯ÁïÌÀ¡Ê¤½¤¦¤á¤¤¡Ë¤Ê½÷À¤ò²÷³è¤Ë±é¤¸¡¢°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¡ª Ìö¿ÊÃø¤·¤¤2¿Í¤¬Ä©¤àµ¼»÷·»Ëå¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¡üÍ¥¤·¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡È·»¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊé¤¦½éÎø¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿――¡ª¡©¡¡µ²±ÁÓ¼º¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤É¤«¤·¤¤Îø¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¦¤´¤á¤¯±¢ËÅ¤ÎÆæ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¯´Å¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡ª
¾¦¤¤¤ò±Ä¤àÉÙ¹ë¤Î´Ê¡Ê¤«¤ó¡Ë²È¤Ç¤Ï¡¢°ì¿ÍÌ¼¡¦´ÊÌÀÐ°¡Ê¤«¤ó¤á¤¤¤¸¤ç¡Ë¤ÎÌ»¤ËÅöÃÏ¤¤Ã¤Æ¤Î½¨ºÍ¤Ç¤¢¤ëÎ¦徜¡Ê¤ê¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¤¬¡¢´Ê²È¤ÎÈÜ¶±¡Ê¤Ò¤¤ç¤¦¡Ë¤Ê¼êÃÊ¤ËÊ°³´¤·¤¿Î¦徜¤Ïº§°ù¤òµñ¤ß¡¢·ëº§ÏÃ¤ÏÇËÃÌ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢´Ê²È¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì²È»´»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿´ÊÌÀÐ°¤Ïµ²±¤ò¼º¤¦¡£¶öÁ³Èà½÷¤òÈ¯¸«¤·¤¿Î¦徜¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¼ê¤«¤éÈà½÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎËå¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¤È¤â¤ËÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£°ìÅÙ¤Ï±ïÃÌ¤òÃÇ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë´ÊÌÀÐ°¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ä¸¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÎø¿´¤òÊú¤¤Ï¤¸¤á¤ëÎ¦徜¡£°ìÊý¤Î´ÊÌÀÐ°¤Ï¡¢¶öÁ³ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Á×ÀÄ¾Â¡Ê¤½¤¦¤»¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò¡ÈÌ´¤Ë¸½¤ì¤¿ÁÛ¤¤¿Í¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ßµÞÀÜ¶á¡ª¡© ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¶¯Å¨¤Ë¥ä¥¥â¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎø¿´¤òÉõ°õ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Î¦徜¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡ª ¤Þ¤¿¤½¤ó¤ÊÎ¦徜¤¬½éÎø¤Î¿Í¤À¤È¤âÃÎ¤é¤º¡¢·»¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà¤Ë¼¡Âè¤Ë°ÛÀ¤È¤·¤Æ¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´ÊÌÀÐ°¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤â¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÊÌÀÐ°¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿Á×ÀÄ¾Â¤Î°ìÅÓ¡Ê¤¤¤Á¤º¡Ë¤Ê°¦¤¬¡¢Íò¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ÎøÌÏÍÍ¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¡ª ´ÊÌÀÐ°¤¬¤¤¤Äµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤«¡¢Èà½÷¤òÁÀ¤¦¹õËë¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«――¡£Î¦徜¤È´ÊÌÀÐ°¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ö·ï¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë¿¿¼Â¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¤ä¤¬¤Æ»ö·ï¤ÏµÜÄî¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤Ø¡ª ¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¤Î´ÆÆÄ¤¬ËÂ¤°¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤Îø¤Î¹ÔÊý¤ÈÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡ü¡ÖÄ¹Áê»×¡×¥ï¥ó¡¦¥Û¥ó¥¤ー¤¬Îø¤Î¶¯Å¨¤Ë¡ª¡© ¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥¥¹¡×¥³¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥¢¥ë¤È¡Ö±ÊÌëÀ±²Ï¡Ê¤¨¤¤¤ä¤»¤¤¤¬¡Ë¡×¥ä¥ó¡¦¥·ー¥¾ー¤¬À¯Î¬·ëº§¤«¤é°¦¤ò°é¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¹¥±é¡ª
Î¦徜¤ÎÍ§¿Í¤Ç´ÊÌÀÐ°¤ËÊÒÁÛ¤¤¤¹¤ë¸æÁâ»Ê¤ÎÁ×ÀÄ¾Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Áê»×¡×¡Ö¼·ÌëÀã¡Ê¤·¤Á¤ä¤»¤Ä¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¥ï¥ó¡¦¥Û¥ó¥¤ー¡£´ÊÌÀÐ°¤È¤Î¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë·òµ¤¤µ¡ª ¤½¤·¤Æ´ÊÌÀÐ°¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤ëÝÖ½Ê·¯¡Ê¤¤¤ó¤·¤å¤¯¤¯¤ó¡Ë¤ò¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥¥¹～Ì²¤ì¤Ì¿¹¤Î²¦»ÒÍÍ¤È¤ªÉ±ÍÍ～¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥³¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥¢¥ë¤¬¹¥±é¡£Èà½÷¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤ò¤¹¤ëÂè»°¹Ä»Ò¡¦¿ð¡Ê¤º¤¤¡Ë²¦¤Ï¡¢¡Ö·î¸÷ÊÑÁÕ¶Ê～·¯¤È¤Ä¤¯¤ëÎø°¦¾®Àâ～¡×¡Ö±ÊÌëÀ±²Ï¡Ê¤¨¤¤¤ä¤»¤¤¤¬¡Ë～¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó～¡×¤Î¥ä¥ó¡¦¥·ー¥¾ー¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç±é¤¸¤¿¡£Ë¾¤Þ¤Ì·Á¤ÇÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬Âº¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï°Ìò¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÍý»ûÆü»ï～Ææ²ò¤¯¾¯¶ª¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬¤¢¤ë～¡×¡ÖËÏ±«±À´Ö¡Ê¤Ü¤¯¤¦¤¦¤ó¤«¤ó¡Ë～Èþ¤·¤Éü½²～¡×¤Î¥ï¥ó¡¦¥·ー¥Á¥ã¥ª¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤âÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¤Ë±Ô¤¤±¢±Æ¤òº¹¤·¹þ¤à¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸
Âç°Â¡Ê¤À¤¤¤¢¤ó¡Ë¤Î»þÂå¡¢²È³Ê¤ò¾å¤²¤¿¤¤°ìÂ²¤¬¡¢²Êµó¹ç³Ê¼Ô¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÌ»¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´·½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¦¤¤¤ò±Ä¤àÉÙ¹ë¤Î´Ê¡Ê¤«¤ó¡Ë²È¤Ç¤â¡¢°ì¿ÍÌ¼¡¦´ÊÌÀÐ°¡Ê¤«¤ó¤á¤¤¤¸¤ç¡Ë¤ÎÌ»¤ËÀ®ÀÓÍ¥½¨¤ÊÎ¦徜¡Ê¤ê¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò¤È¹Í¤¨¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎ¦徜¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë´ÊÌÀÐ°¤âÈà¤È¤Îº§°ù¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Î¦徜¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê´Ê²È¤¬ÉÏ¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¶¯°ú¤Ëº§°ù¤òÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ë´¤²¸»Õ¤ÎÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤òÀ²¤é¤¹¤È¤¤¤¦»Ö¤«¤é¡¢º§°ù¤ò¸Ç¤¯µñ¤à¡£´ÊÌÀÐ°¤Ï½ý¤Ä¤¯¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë·èÊÌ¤òÀÀ¤¤¡¢Î¦徜¤Ï¾Ê»î¡Ê¤·¤ç¤¦¤·¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅÔ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢´Ê²È¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì²È»´»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿´ÊÌÀÐ°¤Ï³³¤«¤éÍî¤Á¤Æµ²±ÁÓ¼º¤Ë¡£¶öÁ³´ÊÌÀÐ°¤òÈ¯¸«¤·¤¿Î¦徜¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï·»Ëå¤À¤Èµ¶¤ë¤¬¡Ä¡£
Áê´Ø¿Þ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Áí´ÆÆÄ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥«ー¥é¥à¡ÊÄÄ²ÈðÃ¡Ë ¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¡ÖÉ÷µ¯²Ö¾¶¡Ê¤Õ¤¦¤¤«¤·¤ç¤¦¡Ë～µÜÄî¤Ëºé¤¯Î°Íþ¿§¤ÎÎø～¡×
´ÆÆÄ¡§¥Ûー¡¦¥¸¥§¥ó¥Û¥ï¡Ê²¿¿¶²Ú¡Ë/¥ï¥ó¡¦¥¸¥åー¥ß¥ó¡Ê²¦¿¤ÌÀ¡Ë
¥Áー¥ÕµÓËÜ²È¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥æー¡ÊÄø婷諐¡Ë ¡ÖÇò²Ú¤ÎÉ±～¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤È3¤Ä¤Î°¦～¡×¡ÖÎø¿´¤Ï¶Ì¤ÎÇ¡¤¡×
¥¥ã¥¹¥È
¥ï¥ó¡¦¥ºー¥Áー¡Ê²¦»Ò´ñ¡Ë ¡ÖµÜÄîÎø»Å´±～¤¿¤À¤¤¤ÞÅÂ²¼¤ÈÁÜººÃæ～¡×¡Ö2²óÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¥ëー¡¦¥æー¥·¥¢¥ª¡Êâº碰¶Ç¡Ë ¡Ö¥¥ß¤Î¸ÝÆ°¤¬Îø¤·¤¯¤Æ～Stay with Me～¡×¡Ö¸ÞÊ¡¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡×
¥ï¥ó¡¦¥Û¥ó¥¤ー¡Ê²¦¹°µ£¡Ë ¡ÖÄ¹Áê»×¡×¡Ö¼·ÌëÀã¡Ê¤·¤Á¤ä¤»¤Ä¡Ë¡×
¥³¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥¢¥ë¡Ê¹¦Àã»ù¡Ë ¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥¥¹～Ì²¤ì¤Ì¿¹¤Î²¦»ÒÍÍ¤È¤ªÉ±ÍÍ～¡×¡ÖËÏ±«±À´Ö¡Ê¤Ü¤¯¤¦¤¦¤ó¤«¤ó¡Ë～Èþ¤·¤Éü½²～¡×
¥ä¥ó¡¦¥·ー¥¾ー¡ÊÍÌ»ÅÂô¡Ë ¡Ö·î¸÷ÊÑÁÕ¶Ê～·¯¤È¤Ä¤¯¤ëÎø°¦¾®Àâ～¡×¡Ö±ÊÌëÀ±²Ï¡Ê¤¨¤¤¤ä¤»¤¤¤¬¡Ë～¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó～¡×
¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¤¤Î²ÖÌ»¡×¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¡ÚÇÛ¿®¡Û
U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï https://video.unext.jp/
2026Ç¯3·î4Æü(¿å) Âè1ÏÃ～Âè20ÏÃ¡¢ 2026Ç¯3·î25Æü(¿å) Âè21ÏÃ～Âè40ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë
¡ÚDVD¡Û
DVD-SET1 2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä
17,600±ß¡ÊÀÇÈ´ 16,000±ß¡Ë¡¿UNBF-1034¡¿7ËçÁÈ¡¿Âè1ÏÃ～Âè14ÏÃ¼ýÏ¿¡¿ËÜÊÔÌó630Ê¬
DVD-SET2 2026Ç¯3·î25Æü(¿å)È¯Çä
17,600±ß¡ÊÀÇÈ´ 16,000±ß¡Ë¡¿UNBF-1035¡¿7ËçÁÈ¡¿Âè15ÏÃ～Âè28ÏÃ¼ýÏ¿¡¿ËÜÊÔÌó630Ê¬
DVD-SET3 2026Ç¯4·î8Æü(¿å)È¯Çä
17,600±ß¡ÊÀÇÈ´ 16,000±ß¡Ë¡¿UNBF-1036¡¿6ËçÁÈ¡¿Âè29ÏÃ～Âè40ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¼ýÏ¿¡¿
ËÜÊÔÌó540Ê¬¡¿ÆÃÅµ±ÇÁü¡§¥á¥¤¥¥ó¥°½¸(Ìó30Ê¬Í½Äê)
[¥»¥ëDVD Á´3¥»¥Ã¥È¶¦ÄÌ] »°ÊýÇØ¥±ー¥¹ÉÕ¤¡¿ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê4£Ð¡Ë
DVD¥ì¥ó¥¿¥ë 2026Ç¯3·î4Æü(¿å)Vol.1～Vol.7¡¢2026Ç¯3·î25Æü(¿å) Vol.8～Vol.14¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î8Æü(¿å) Vol.15～Vol.20¡ÊºÇ½ª´¬¡Ë
[¥»¥ë¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¥«¥éー¡¿16:9 LB¡¿²»À¼¡§Ãæ¹ñ¸ì ¥É¥ë¥Óー¥Ç¥¸¥¿¥ë 2.0ch¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¿»úËë¡§ÆüËÜ¸ì»úËë
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¡¢»ÅÍÍ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nbcuni-asia.com/sp/meguriai/
Í½¹ðÊÔ¡§https://youtu.be/YATITEDGKvs
¸¢Íø¸µ¡§NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¸¶Âê¡§ÜÖ¾å²ÂÌ»
À½ºî¡§2025Ç¯/Ãæ¹ñ/Á´40ÏÃ/2025Ç¯4·î25Æü～5·î23Æü Tencent Video(Æ¿Ö»ëÉÑ)¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®