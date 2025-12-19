¡ÖTechGALA Japan 2026¡×ÃíÌÜ¥×¥í¥°¥é¥à&½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÅöÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCentral Japan Startup Ecosystem Consortium¡×¤ÏÁ°²ó¡¢Ìó5,000Ì¾¤¬Ë¬¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îº×Åµ¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤èÍè·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿TechGALA¤ÎÃíÌÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Special Session
Day3¤È¤Ê¤ë1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢aiEDU CEO¤ÎAlex Kotran»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë¡¡12:05～13:05
²ñ¾ì¡§STATION Ai 1F Kstage
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æー¥Þ¡Û
¶µ°é¤ÎÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¡§AI¤¬Âó¤¯¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥â¥Ç¥ë
AI¤¬"±ó¤¤Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü¾ï¤È»º¶È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëº£¡¢¼¡À¤Âå¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤ë¤Ù¤¤«¡£aiEDU CEO¤ÎAlex Kotran»á¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤àAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¶µ°é¤Î¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎÑÍý´Ñ¤äÈãÈ½Åª»×¹Í¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸øÊ¿À¡¢¤½¤·¤Æ³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÎÏ¡£¤³¤ì¤é¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖAI Ready¡×¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶µ°é¤ÎºÆÀß·×¤È¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Speed Dating ¡Ã¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¸ø³« & ¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡ª
TechGALA2026¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Ã»»þ´Ö½¸Ãæ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥Ç¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î»²²Ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
30¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¡¦VC¡¦CVC¤¬¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤»ö¶È²ñ¼Ò¡¦VC¡¦CVC¤È¡¢Ä¾ÀÜ·Ò¤¬¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¶¨¶È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¹¥Ôー¥É¥Ç¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡ä
- ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶È²ñ¼Ò¡¦VC¡¦CVC¤ò·Ò¤°¡¢Ã»»þ´Ö½¸Ãæ·¿¤Î¾¦ÃÌ²ñ¡ª
- 1ÏÈ15Ê¬¤Ç¡¢¶¨¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤ËÄ¾ÀÜÄó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹
- ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¤¹
◼︎ÆüÄø
- 1/27¡Ê²Ð¡Ë28¡Ê¿å¡Ë@ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¥Ó¥ë
- 1/29¡ÊÌÚ¡Ë@STATION Ai1F
◼︎ÈñÍÑ¡§Startup¥Ñ¥¹°Ê¾å¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿½¹þ²ÄÇ½
¢§¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://event2026.techgala.jp/module/web_page/375719/0
Grand Pitch 2026 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È·èÄê¡ª
TechGALA 2026ÌÜ¶Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î1¤Ä¡¢¡ÖGrand Pitch 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
17¥«¹ñ¤«¤é200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢10¥«¹ñ16¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëËÜµ¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»º¶È¤¬ÂÛÆ°¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://event2026.techgala.jp/module/web_page/372650/0
Closing½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø³«¡ª
TechGALA2026¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¢Closing¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡Önobodyknows+¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TechGALA¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãClosing¾ÜºÙ¡ä
Æü»þ¡§2026/1/29¡ÊÌÚ¡Ë17:00~
²ñ¾ì¡§STATION Ai 1F Kstage
Closing party ¤Î»²²Ã¿½¹þ¤ò¼õÉÕ³«»Ï¡ª
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¾ðÇ®¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¡£
¤½¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¡ÚClosing Party¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¼÷¾¦Å¹¡×¤Ë¤è¤ëËÜ¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥çー¡£½ÏÎý¤Îµ»¤Ç»«¤«¤ì¤ë°ïÉÊ¤ò¡¢ÃÏ°è¤¬¸Ø¤ë¾ßÌý¤È¤È¤â¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°û¿©¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¶¨»¿¥Öー¥¹¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Î©¾ì¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¤Î»É·ã¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ï¤ò°é¤à¤Ò¤È¤È¤¡£TechGALA¤ÎVisitor¥Ñ¥¹°Ê¾å¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～
²ñ¾ì¡§ STATION Ai 1F
»²²ÃÈñ¡§Visitor°Ê¾å¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://business.form-mailer.jp/lp/89923fa1320286
TechGALA 2026 ³«ºÅÄ¾Á°¡ª¡ªTechGALA¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¤¤¤è¤¤¤èÍè·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿TechGALA¡£
Éý¹¤¤¥×¥í¥°¥é¥àÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¡¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êTechGALA¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー±üÅÄ¹ÀÈþ»á¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLEO¡¦¤Ê¤´¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë°ÀÀ¸¿¿¶×»á¡¢01Booster¼èÄùÌò¤ÎÀîÅç·ò»á¤¬ÂÐÃÌ¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢ー¥È¡¦²»³Ú¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ëTechGALA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤«¤é¡¢3Æü´Ö¤Ç¤è¤ê¿¼¤¤ÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»²²ÃÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://techgala20260114.peatix.com/view
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤ÏTechGALAËÜÈÖ»þ¤Î°ÆÆâ¤ä¼èºà¤ÎÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
TechGALA³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/25_1_368724ed3734fa0287884fb678f2b1aa.jpg?v=202512201251 ]
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
TechGALA¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸ https://techgala.jp/
¸ø¼°SNS
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»°ìÍ÷
¼çºÅ¼Ô¾ðÊó Central Japan Startup Ecosystem Consortium
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡£¹°è»º³Ø´±¶â¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃæÉô·÷¤Ë¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Í¤ê¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ÎáÏÂ7Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè£²´ü¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àµòÅÀÅÔ»Ô ¥°¥íー¥Ð¥ëµòÅÀÅÔ»Ô¡Ê¹°èÅÔ»Ô·÷·¿¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜ¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£